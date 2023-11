Hostilités dans la bande de Gaza et en Israël | Flash Update #35 – Territoire Palestinien occupé

Pièces jointes

POINTS CLÉS

En Cisjordanie, 51 Palestiniens ont été déplacés le 10 novembre d’une communauté d’éleveurs à Hébron à la suite de violences et de menaces systématiques des colons, portant à 1 149 le nombre de personnes déplacées dans ce contexte depuis le 7 octobre. Dix-huit autres personnes ont été déplacées les 9 et 10 novembre à la suite de démolitions punitives de maisons à Hébron et à Jérusalem-Est ; dont certains membres de la famille avaient été reconnus coupables ou accusés d’avoir tué des Israéliens.

Parmi les décès signalés depuis le 7 octobre figurent au moins 192 membres du personnel médical, selon le ministère de la Santé de Gaza. Parmi eux, au moins 16 étaient en service lorsqu’ils ont été tués, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Parmi les victimes figurent en outre 101 membres du personnel de l’UNRWA ; il s’agit du plus grand nombre de membres du personnel de l’ONU tués dans un conflit dans l’histoire de l’organisation. Dix-huit membres de la Défense civile palestinienne et 44 journalistes palestiniens ont également été tués.

Des centaines de milliers de personnes restées dans le nord luttent pour survivre. La consommation d’eau provenant de sources insalubres suscite de sérieuses inquiétudes en matière de déshydratation et de maladies d’origine hydrique. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a exprimé préoccupation face à la malnutrition et à la famine.

Le chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza déclaré aujourd’hui que « la destruction affectant les hôpitaux de Gaza devient insupportable et doit cesser. La vie de milliers de civils, de patients et du personnel médical est en danger.

Les bombardements israéliens autour des hôpitaux de la ville de Gaza et du gouvernorat du nord de Gaza se sont intensifiés le 10 novembre, plusieurs d’entre eux ayant été directement touchés. À midi, les forces terrestres israéliennes auraient achevé l’encerclement de quatre hôpitaux dans le quartier An Nasser de la ville de Gaza. L’un d’entre eux, un hôpital pédiatrique, a cessé ses activités le 9 novembre après avoir subi d’importants dégâts. Cela porte à 20 (sur 36) le nombre d’hôpitaux qui ne fonctionnent plus dans toute la bande de Gaza.

On estime que 30 000 personnes supplémentaires ont fui les zones situées au nord de Wadi Gaza (ci-après : le nord) vers le sud en passant par un « couloir » ouvert par l’armée israélienne le 10 novembre. Vers 15h00, plusieurs explosions ont été enregistrées dans ce « couloir », faisant des morts et des blessés parmi les fuyards, selon les premiers rapports.

Hostilités et victimes (Bande de Gaza)

Au 10 novembre, 66 personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) dans les abris de l’UNRWA avaient été tuées et 558 blessées. Un tiers de ces décès et la majorité des blessés (au moins 400) se sont produits dans des établissements du sud.

Le bilan des victimes signalé par le ministère de la Santé à Gaza depuis le début des hostilités s’élève à 11 078, dont 4 506 enfants et 3 027 femmes. Environ 2 700 autres personnes, dont quelque 1 500 enfants, ont été portées disparues et pourraient être coincées ou mortes sous les décombres, en attente d’être secourues ou récupérées. 27 490 autres Palestiniens auraient été blessés.

Entre le 9 novembre (14h00) et le 10 novembre (14h00), 260 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon le ministère de la Santé (MoH) de Gaza. Selon les premières informations, le 9 novembre vers 16 h 20, une frappe aérienne a touché un immeuble résidentiel à Rafah, dans le sud de Gaza, tuant 26 personnes et en blessant 15 autres ; le 10 novembre, lors de deux frappes distinctes, des bâtiments du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, ont été touchés, tuant onze personnes et en blessant plusieurs autres.

Le 10 novembre, des affrontements entre les forces israéliennes et des groupes armés palestiniens ont été signalés à l’intérieur et à l’extérieur de la ville de Gaza, dans plusieurs zones du gouvernorat du nord de Gaza et, dans une moindre mesure, dans la zone du Centre. Pendant ce temps, d’intenses bombardements israéliens aériens, maritimes et terrestres se sont poursuivis dans toute la bande de Gaza, tandis que des groupes armés palestiniens ont continué à lancer des projectiles vers Israël. Les troupes terrestres israéliennes ont maintenu la séparation effective entre le nord et le sud.

Déplacement (Bande de Gaza)

Le 10 novembre, pour le septième jour consécutif, l’armée israélienne – qui a appelé les habitants du nord à partir vers le sud – a ouvert un « couloir » le long de la principale artère de circulation, la route Salah Ad Deen, entre 9h00 et 16h00. . On estime que plus de 30 000 personnes ont été évacuées.

Ces personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) ont atteint le carrefour principal à côté de Wadi Gaza à pied ou en charrettes tirées par des ânes, car les véhicules auraient été arrêtés par l’armée israélienne à environ 4 à 5 kilomètres de ce point. La plupart ne pouvaient transporter que quelques effets personnels. La plupart des personnes déplacées sont arrivées épuisées et assoiffées. Des observateurs de l’ONU et des ONG ont distribué de l’eau et des biscuits à côté du carrefour.

« Nous venons de la ville de Gaza ; le chemin était terrifiant. Ils [Israeli soldiers] a arrêté mon père âgé en lui disant de demander à l’un des enfants de laisser son sac derrière lui. Ils ont également arrêté un homme devant nous » (IDP interrogée par les observateurs d’OCHA).