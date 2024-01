Hostilités dans la bande de Gaza et en Israël | Flash Update #103 – Territoire Palestinien occupé

Pièces jointes

Points clés

Les bombardements israéliens intenses depuis l’air, la terre et la mer se sont poursuivis dans une grande partie de la bande de Gaza le 26 janvier, entraînant de nouvelles victimes civiles, des déplacements et des destructions. Les tirs de roquettes depuis Gaza vers le sud d’Israël ont également repris. Des opérations terrestres et des combats entre les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens ont également été signalés dans une grande partie de Gaza. Les hostilités ont été particulièrement intenses à Khan Younis, avec de violents combats signalés.

Entre les après-midi du 25 et du 26 janvier, selon le ministère de la Santé de Gaza, 183 Palestiniens auraient été tués et 377 Palestiniens blessés. Entre le 7 octobre 2023 et le 26 janvier 2024 à midi, au moins 26 083 Palestiniens ont été tués à Gaza et 64 487 Palestiniens ont été blessés, selon le ministère de la Santé.

Entre les après-midi du 25 et du 26 janvier, un soldat israélien aurait été tué à Gaza. Au 26 janvier, 218 soldats avaient été tués et 1 269 soldats blessés à Gaza, selon l’armée israélienne.

Les 25 et 26 janvier, des manifestants israéliens ont bloqué l’accès des camions humanitaires à Gaza par le passage de Kerem Shalom. Ces camions contenaient de la farine, de la nourriture, des articles d’hygiène, des tentes et d’autres articles non alimentaires. Les camions n’ont pas pu accéder à Gaza. L’incapacité de fournir de la nourriture, de l’eau et une aide médicale aggravera la situation humanitaire déjà désastreuse de ceux qui ont besoin d’assistance.

Dans la seconde quinzaine de janvier, les partenaires humanitaires continuent d’observer une tendance à la baisse de l’accès aux zones nord et centrales de la bande de Gaza. Les raisons en sont notamment les retards excessifs des convois d’aide humanitaire avant ou aux points de contrôle et l’intensification de l’activité militaire dans la zone centrale de la bande de Gaza. Les menaces contre la sécurité du personnel et des sites humanitaires sont également monnaie courante, entravant non seulement l’acheminement d’une aide urgente et vitale, mais posant également de graves risques pour la vie des personnes impliquées dans les efforts humanitaires.

Au 25 janvier, selon l’OMS, 14 des 36 hôpitaux de Gaza ne fonctionnaient que partiellement ; sept au nord et sept au sud. « Fonctionnalité partielle » indique qu’un hôpital est accessible aux personnes ayant besoin de soins de santé ; il peut admettre de nouveaux patients et entreprendre un certain niveau de chirurgie. De plus, l’hôpital Nasser de Khan Younis « fonctionne de manière minimale », car il est encerclé par l’armée israélienne et connaît d’intenses combats et n’est plus en mesure de recevoir des patients ou des fournitures. Le 24 janvier, le ministère de la Santé de Gaza a signalé que l’hôpital Nasser était assiégé et que personne ne pouvait entrer ou sortir de l’établissement en raison des bombardements continus dans les environs. Les autorités israéliennes réfutent cette affirmation, affirmant qu’elles facilitent l’accès. Le personnel de santé aurait creusé des tombes dans l’enceinte de l’hôpital en raison du grand nombre de décès attendus et de la nécessité de gérer les enterrements. L’hôpital Al Kheir de Khan Younis, qui était auparavant désigné comme « fonctionnant de manière minimale » et l’un des trois seuls dans la bande de Gaza à fournir des services de maternité, n’est plus opérationnel, et des patients, qui venaient de subir des opérations critiques, devaient fuir l’établissement.

Le 26 janvier, la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) signalé que les forces israéliennes continuent d’assiéger leur quartier général d’ambulances et l’hôpital voisin Al Amal à Khan Younis, restreignant ainsi tout mouvement dans la zone. Les autorités israéliennes réfutent cette affirmation, affirmant qu’elles facilitent l’accès. Le même jour, le PRCS a signalé des dommages au bâtiment de l’hôpital et des fragments de tirs d’artillerie éparpillés à l’intérieur en raison d’une attaque signalée à proximité de l’hôpital. Le 24 janvier, l’entrée du quartier général du PRCS aurait été frappée, tuant au moins trois Palestiniens : le 23 janvier, un autre Palestinien aurait été tué à l’entrée de l’hôpital à la suite d’un bombardement survenu au cours d’intenses combats autour de l’hôpital. Le PRCS a déclaré qu’il a été contraint de demander aux personnes déplacées réfugiées dans l’enceinte de donner du sang, car le personnel n’est pas en mesure d’accéder aux banques de sang et de soigner les blessés.