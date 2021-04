Les adultes entièrement vaccinés de 65 ans et plus étaient 94% moins susceptibles d’être hospitalisés avec le COVID-19 que les personnes du même âge qui n’étaient pas vaccinées, selon de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention.

Même les personnes de ce groupe d’âge qui n’avaient reçu qu’une seule dose du vaccin Pfizer / BioNTech ou Moderna étaient 64% moins susceptibles d’être hospitalisées avec le COVID-19 que les personnes non vaccinées. Actuellement, les deux tiers des Américains de 65 ans et plus sont entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce sont les premières découvertes réelles à grande échelle aux États-Unis confirmant les données d’essais cliniques montrant que les vaccins à ARNm Pfizer et Moderna préviennent la maladie grave du COVID-19. Les personnes ont été considérées comme partiellement vaccinées deux semaines après leur première dose de vaccin à ARNm et complètement vaccinées deux semaines après leur deuxième dose.

Les résultats proviennent de deux réseaux hospitaliers couvrant 24 hôpitaux dans 14 États de janvier à mars. Le vaccin Johnson & Johnson n’a été autorisé que fin février et n’a donc pas été inclus dans l’étude.

– Elizabeth Weise

Également dans l’actualité:

►Le procureur général du Massachusetts, Maura Healey, appelle à la vaccination obligatoire contre le COVID-19 pour les employés du secteur public, affirmant que c’est une question de sécurité publique: «Vous interagissez avec le public. Cela fait partie de votre travail, par définition. »

►Exactement un an après que les États-Unis ont passé 1 million de cas de coronavirus, le pays a signalé un total stupéfiant de plus de 32 millions d’infections. Mais les derniers chiffres montrent également que la pandémie américaine pourrait enfin s’atténuer, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

►Le Maryland State Board of Education a approuvé une résolution non contraignante appelant toutes les écoles à rouvrir pour l’enseignement en personne cinq jours par semaine cet automne.

►Des enfants de 6 mois participent désormais à des essais sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna, rapporte ABC News. Le Dr Zinaida Good, chercheur au centre de cancérologie de Stanford, a inscrit ses deux fils dans l’essai Pfizer de l’hôpital de Stanford. Son fils Soren, âgé de 7 mois, a reçu sa première injection la semaine dernière et va bien, a-t-elle déclaré.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,1 millions de cas confirmés de coronavirus et 573000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 148 millions de cas et 3,1 millions de décès. Plus de 297,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 232,4 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Vous avez un être cher qui ne veut pas se faire vacciner contre le COVID-19? Voici comment leur parler.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Les États-Unis pourraient enfin prendre le virage de la pandémie

Les surtensions potentielles de COVID peuvent s’être effondrées dans presque tous les États, selon une analyse des données par USA TODAY. Les leaders nationaux du dénombrement des cas à New York, au Michigan et maintenant en Floride ont tous signalé une baisse du nombre de cas. Mais la menace a également diminué dans la plupart des États à plus petite population.

« Nous devrions surtout nous diriger vers une nouvelle normalité », a tweeté le Dr Ashish K. Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown, notant que la plupart des adultes américains sont maintenant au moins partiellement vaccinés. Des essais cliniques sont en cours pour vacciner des enfants dès l’âge de 6 mois.

La Floride, qui est toujours en tête du pays dans les nouveaux cas, a vu ce nombre de cas chuter de 12% par rapport à la semaine précédente. Il n’est devenu le leader que parce que les comptes au Michigan ont plongé de plus de 36% par rapport au début du mois.

– Mike Stucka

Pour au moins 3 états, les chiffres continuent de grimper

Au moins trois États contrent la tendance à la baisse, luttant plutôt contre une augmentation constante des cas. Le Colorado et Washington ont vu les cas plus que doublé depuis leurs accalmies en mars. Les États-Unis signalent encore environ 376 000 cas par semaine, mais ce nombre a chuté d’environ 24,5% en moins de deux semaines.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, met 15 comtés qui englobent les plus grandes villes de l’État dans la catégorie des risques extrêmes de l’État à partir de vendredi, imposant des restrictions qui incluent l’interdiction de manger dans les restaurants à l’intérieur. Alors que Brown a donné son ordre mardi, elle a déclaré que la hausse des hospitalisations liées au COVID-19 menaçait de submerger les médecins. Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, devrait ordonner la semaine prochaine de nouvelles restrictions pour plusieurs comtés qui forceraient les entreprises et les églises à réduire leur capacité de rassemblement à l’intérieur de 50% à 25%.

– Mike Stucka

Buste de bébé: les naissances chutent considérablement dans de nombreux endroits au milieu d’une pandémie

Le verrouillage de la pandémie qui a paralysé une grande partie du pays il y a plus d’un an n’a apparemment pas stimulé la fabrication de bébés. Les naissances ont en fait chuté de façon spectaculaire dans de nombreux États au cours de l’épidémie, selon une analyse de l’Associated Press des données préliminaires de la moitié du pays. À l’échelle nationale, même avant l’épidémie, le nombre de bébés nés aux États-Unis diminuait. Mais les données de 25 États suggèrent une baisse beaucoup plus forte en 2020 et en 2021.

«Quand il y a une crise, je ne pense pas que les gens pensent à la reproduction», a déclaré le Dr John Santelli, professeur à l’Université de Columbia en santé de la population et de la famille.

Un mandat de masque scolaire suscite des protestations dans une ville d’Arizona

Un mandat de masque scolaire a déclenché des émotions qui, selon certains habitants de la petite ville de Vail, en Arizona, déchirent leur communauté – même si le district prétend que 90% de la communauté le soutient. KVOA.com s’est entretenu avec certains des dizaines de parents et d’étudiants, la plupart sans masque, qui se sont rendus à la réunion du conseil des gouverneurs du district mardi soir après que le district a annoncé qu’il n’abandonnerait pas son obligation de porter des masques aux étudiants. Les chefs de district, invoquant des problèmes de sécurité, ont annulé la réunion. La manifestation s’est intensifiée et le conseil a finalement écouté cinq élèves et leurs parents.

L’affrontement ne peut pas durer beaucoup plus longtemps – l’année scolaire se termine dans un mois.

L’Inde atteint 200000 morts au milieu de la « tempête parfaite » du COVID

En mars dernier, lorsque le COVID-19 est arrivé en Inde, le pays de 1,4 milliard d’habitants s’est rapidement enfermé pendant deux mois, maintenant les taux d’infection sous un contrôle strict. Il y a eu un pic en septembre, mais les chiffres ont ensuite baissé. En février, les cas étaient au plus bas, et les gens ont commencé à assister à des jeux de cricket, à des festivals religieux et à des mariages. Aujourd’hui, la charge de travail du pays augmente de façon exponentielle et son système de soins de santé, en particulier dans les petites villes, est complètement débordé. L’Inde a dépassé les 200 000 morts mercredi alors que la flambée déchire à la fois les villes denses et les zones rurales.

«C’est presque comme si l’Inde frappait une tempête parfaite», a déclaré SV Subramanian, professeur de santé de la population et de géographie à la Harvard TH Chan School of Public Health.

– Karen Weintraub

Des vaccins porte-à-porte essentiels pour atteindre les personnes mal desservies

Les experts en santé publique affirment que la vaccination porte-à-porte dans les quartiers mal desservis est nécessaire pour protéger les communautés de couleur vulnérables qui ont subi des décès et des hospitalisations disproportionnés dus au COVID-19. Le manque de transport, la difficulté à s’absenter du travail et d’autres problèmes logistiques compliquent la tâche de se rendre chez le médecin ou la clinique pour une injection.

«Lorsque nous parlons d’aller dans les quartiers, nous parlons d’apporter des services de soins de santé aux patients là où ils se trouvent», a déclaré Sophia Thomas, infirmière de la Nouvelle-Orléans. «Si nous ne le faisions pas, la probabilité qu’ils puissent obtenir les services et les vaccins est limitée.»

– Nada Hassanein

Un agent de bord de Southwest Airlines poursuit après le décès de son mari des suites d’un virus

Un agent de bord de Southwest Airlines a déposé une plainte pour mort injustifiée contre la compagnie aérienne, alléguant que des protocoles COVID laxistes lors de la formation obligatoire l’été dernier et une recherche de contacts défectueuse après qu’un participant a été testé positif ont conduit à la mort de son mari du virus. Carol Madden, une hôtesse de l’air de 69 ans basée à Baltimore qui travaille pour Southwest depuis 2016, demande plus de 3 millions de dollars de dommages et intérêts pour ce que le procès dit être la négligence de la compagnie aérienne, selon le procès intenté devant le tribunal de district américain en Maryland.

«Chaque point de contact a été nettoyé» pour les passagers, a-t-elle déclaré à USA TODAY. « Ils ne l’ont pas fait lors de ma formation l’année dernière. J’adore ma compagnie aérienne, mais ils ne m’ont pas aimé en retour. »

– Dawn Gilbertson

Les « puces Cuomo » peuvent entrer dans l’histoire

Les législateurs de l’État de New York ont ​​déclaré qu’ils allégeraient certaines des restrictions COVID ordonnées par le gouverneur Andrew Cuomo. Parmi celles-ci figure la règle des «chips Cuomo» qui oblige les achats d’aliments avec de l’alcool dans les bars et les restaurants.

« Alors que de plus en plus de New-Yorkais continuent de se faire vacciner et que nos taux d’infection continuent de baisser, il est temps de commencer à supprimer certaines restrictions et réglementations qui ne sont plus nécessaires », a déclaré le chef de la majorité au Sénat de l’État démocratique, Andrea Stewart-Cousins, dans un communiqué.

Le CDC met à jour les directives de masquage pour les Américains entièrement vaccinés

Les nouvelles directives de masquage des Centers for Disease Control and Prevention indiquent que les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter un masque à l’extérieur. Les responsables de la santé publique ont déclaré mardi que les Américains entièrement vaccinés peuvent démasquer en marchant, en courant, en faisant de la randonnée ou du vélo à l’extérieur, seuls ou avec des membres de leur famille.

Les personnes vaccinées n’ont pas non plus besoin de porter un masque lors de petites réunions en plein air avec une famille et des amis entièrement vaccinés, ou lors de réunions avec un mélange de personnes vaccinées et non vaccinées, ont-ils déclaré. En outre, les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masque dans les restaurants en plein air avec des amis de plusieurs ménages, selon les directives.

Le CDC recommande toujours aux personnes entièrement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics intérieurs et dans les lieux publics extérieurs ou les lieux où des masques sont nécessaires.

«L’essentiel est clair, si vous êtes vacciné, vous pouvez faire plus de choses de manière plus sûre à l’extérieur comme à l’intérieur», a déclaré mardi le président Joe Biden lors d’un briefing ultérieur à la Maison Blanche. « Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, surtout si vous êtes plus jeune ou pensez que vous n’en avez pas besoin, c’est une autre excellente raison d’aller se faire vacciner maintenant. »

– Adrianna Rodriguez

Contribuant: The Associated Press.