Hospitalisations inférieures à ce que l’on pensait auparavant, selon une étude

Une nouvelle étude a révélé que les prestataires de soins de santé surestimaient peut-être le nombre d’enfants hospitalisés pour le COVID-19, surestimant le faible impact de la maladie sur les enfants.

Des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université de Stanford ont analysé les données COVID-19 de l’hôpital pour enfants Lucile Packard de Stanford du 10 mai 2020 au 10 février. Au cours de la période de neuf mois, 117 patients les moins de 18 ans ont été testés positifs pour le SRAS-CoV-2 à l’hôpital ou ont été hospitalisés pour syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants, ou MIS-C.

Sur les 117 enfants, près de 40% des cas de COVID-19 étaient asymptomatiques, selon l’étude publiée mercredi dans la revue à comité de lecture Hospital Pediatrics. Environ 45% de ces admissions à l’hôpital ont été classées comme peu susceptibles d’être causées par le virus.

«Cela correspond à ce que d’autres études ont montré, à savoir que les enfants en général sont relativement légèrement touchés par l’infection», a déclaré le Dr Asim Ahmed, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques non affilié à l’étude et directeur médical principal de Karius, une société infectieuse. société de diagnostic des maladies.

Le Dr Alan Schroeder, co-auteur de l’étude et professeur clinique de soins intensifs pédiatriques et de médecine hospitalière pédiatrique à Stanford, a déclaré qu’il était important de faire la distinction entre les enfants dont le test est positif mais qui sont asymptomatiques et ceux qui sont hospitalisés pour COVID-19 pour comprendre comment la maladie affecte vraiment la population pédiatrique.

«Notre objectif est de nous assurer que nous avons des données précises sur la façon dont les enfants tombent malades», a-t-il déclaré. «Si nous nous basons sur les résultats positifs du test SARS-CoV-2 des hôpitaux, nous multiplions par environ le double du risque réel d’hospitalisation due à la maladie chez les enfants.»

L’étude a révélé qu’environ 28% avaient un COVID-19 léger à modéré, 7,7% avaient une maladie grave, 12,8% avaient une maladie grave et 12% des patients avaient un MIS-C, une maladie grave qui semble être liée au COVID-19 dans laquelle certains les organes et les tissus peuvent devenir gravement enflammés.

Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’il est probable que de nombreux enfants développent d’autres conditions nécessitant une hospitalisation, puis sont testés positifs pour le SRAS-CoV-2 sans savoir qu’ils sont infectés. Bien que ces données puissent être utiles pour mieux comprendre la transmission communautaire, elles ne mesurent pas avec précision le taux auquel les enfants tombent malades du COVID-19, a déclaré le Dr Roshni Mathew, auteur principal et professeur agrégé clinique des maladies infectieuses pédiatriques à Stanford.

«Le simple fait de savoir qu’un enfant est hospitalisé et a le virus n’est pas une information suffisante pour déterminer s’il est réellement atteint du COVID-19», a-t-elle déclaré.

Les chercheurs ont déclaré que certaines des limites de l’étude pourraient avoir affecté ses résultats. Par exemple, la taille de l’échantillon d’étude est relativementpetite par rapport aux autres régions du pays où le COVID-19 aurait pu être plus répandu.

Les données peuvent être faussées par les taux d’hospitalisation anormalement bas dans les centres pédiatriques, a déclaré Ahmed. Celles-ci étaient en partie dues à la réticence des parents à emmener leurs enfants à l’hôpital de peur qu’ils ne tombent malades et à la faible prévalence de maladies, telles que la grippe, après la mise en œuvre de mesures de santé publique pour contrôler la pandémie.

«Même si les modèles et les pratiques d’hospitalisation étaient d’une certaine manière pour les hôpitaux pour adultes (pendant la pandémie), ils étaient très différents pour les hôpitaux pédiatriques», a-t-il déclaré. «Le recensement général pour les hôpitaux pédiatriques était assez faible.»

Les maladies graves sont rares chez les enfants atteints de COVID-19, mais les experts de la santé exhortent toujours les parents à faire vacciner leurs enfants car une maladie grave, des hospitalisations et des décès surviennent.

Environ 300 enfants sont décédés du COVID-19 aux États-Unis, a déclaré le Dr John Williams, chef de la division des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants UPMC de Pittsburgh.

Il a déclaré que faire vacciner les enfants était important pour prévenir la transmission du coronavirus et protéger les personnes immunodéprimées et susceptibles de ne pas répondre aussi fermement aux vaccins COVID-19.

«C’est une étude importante et c’est un domaine sur lequel nous devons continuer à nous renseigner», a-t-il déclaré. « Mais cela ne doit pas être interprété comme disant que les enfants n’ont pas besoin de vaccins. »

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.