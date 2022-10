Hospice récolte la main verte des paysagistes de Vernon depuis plus de 20 ans – Kelowna Capital News

Les jardins de l’hospice de Vernon comptent parmi les plus beaux de la ville, grâce à des bénévoles qui ont la main verte.

Parmi eux se trouve le paysagiste local Marten Koops, fermement ancré dans les jardins de la North Okanagan Hospice Society (NOHS) depuis plus de 20 ans.

« Ce fut une joie de voir le soin et l’attention que Marten et le reste de nos bénévoles apportent pour rendre nos jardins si remarquables. Ses 22 années d’engagement envers notre organisation sont une réalisation exceptionnelle, nous sommes très reconnaissants pour ses services », a déclaré Lisa Matthews, directrice exécutive de NOHS.

Jean Collier, résident de Vernon, a déclaré que Koops avait mis des milliers d’heures d’amour dans les jardins.

« Les jardins sont si beaux, si bien agencés, ils accueillent les visiteurs et nourrissent les résidents de l’Hospice House. Il mérite vraiment d’être reconnu pour ce travail d’amour », a déclaré Collier.

Surveillez les visites de jardins au printemps et en été pour voir certains des travaux de Koops et d’autres.

Ceux qui travaillent avec amour dans le jardin ne sont que quelques-uns des nombreux exemples de ceux qui donnent à l’hospice.

Bien que le temps soit un service inestimable pour de nombreux bénévoles, la maison de fin de vie dépend des dons de fonds et d’articles pour faire fonctionner la maison.

«Nous devons collecter 52 000 $ par mois pour faire fonctionner notre maison», déclare la société.

Rien que dans la cuisine, il en coûte plus de 1 000 $ par semaine pour faire fonctionner les services.

Pour aider l’hospice, la société organise sa première collecte de fonds au volant le samedi 22 octobre dans le parking du Lake City Casino de 10 h à 14 h.

Des dons monétaires, des cartes-cadeaux et d’autres éléments de la liste de souhaits seront collectés.

Certains des articles sur la liste de souhaits incluent Boost, beurre, soda au gingembre, Jello, poudres de protéines, savon à vaisselle, Kleenex, brosses à dents, crème hydratante non parfumée, rasoirs ainsi que certains articles majeurs tels que des fauteuils inclinables, des clôtures de sécurité, un nouveau réfrigérateur, lave-vaisselle et le toit et plus encore. La liste complète est disponible sur nohs.ca.

jardinagePetite EntrepriseVernon