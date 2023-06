Hoskin brigue un second mandat à la tête de la puissante nation Cherokee

TAHLEQUAH, Okla. (AP) – Les citoyens de la nation Cherokee – la plus grande tribu amérindienne des États-Unis – sont sur le point de décider si le chef principal Chuck Hoskin Jr. devrait diriger la tribu pendant encore quatre ans alors qu’elle entre dans une ère dorée après les tribunaux reconnu sa réserve tentaculaire et avec un budget de fonctionnement de plus de 3 milliards de dollars.

Hoskin, un avocat de 48 ans dont le nom est désormais lié à la lutte pour la souveraineté tribale, fait partie des quatre candidats à la tête de la tribu, similaire à celui de gouverneur d’un État. L’élection non partisane du chef, du chef adjoint et des huit postes au sein du conseil de 17 membres de la tribu devrait avoir lieu samedi, et de nombreux citoyens Cherokee de tout le pays devraient soumettre des bulletins de vote par correspondance.

Les challengers incluent David Cornsilk, généalogiste et éducateur à la retraite; Wes Nofire, un ancien boxeur et partisan de l’ancien président Donald Trump qui siège au conseil tribal ; et Cara Cowen Watts, ingénieure et ancienne conseillère tribale de la Nation Cherokee. Les résultats des élections pourraient prendre des jours à être compilés et un second tour aura lieu si aucun candidat n’obtient plus de 50% des voix.

À tous points de vue, les quatre dernières années ont été remarquables pour la Nation Cherokee basée à Tahlequah, Oklahoma, dont la population est passée à plus de 450 000 membres. C’est l’une des 39 tribus reconnues par le gouvernement fédéral dont le siège se trouve dans un État autrefois connu sous le nom de territoire indien, où les peuples autochtones ont été forcés de déménager dans les années 1800 alors que les colons européens s’étendaient vers l’ouest.

Le budget annuel de la tribu a triplé pour atteindre plus de 3 milliards de dollars grâce à une injection massive de financement fédéral via l’aide COVID-19, le financement du plan de sauvetage américain et le projet de loi fédéral sur les infrastructures.

La tribu a également négocié son propre règlement de 75 millions de dollars avec des fabricants d’opioïdes, ce qui a entraîné une dépendance et des décès parmi les membres de la tribu et d’autres citoyens américains. La Cour suprême des États-Unis a confirmé la réserve de la Nation, qui s’étend sur près de 7 000 miles carrés (18 130 km carrés) dans le nord-est de l’Oklahoma, dans une décision historique sur la souveraineté tribale, le concept donnant aux tribus le droit de gouverner leur peuple et de contrôler leurs économies.

Les efforts de la Nation Cherokee pour faire élire un délégué au Congrès américain ont également pris de l’ampleur.

Pendant ce temps, Hoskin, un ancien conseiller tribal et secrétaire d’État de la nation Cherokee, a vu son profil augmenter à l’échelle de l’État lorsqu’il a rejoint d’autres chefs tribaux à travers l’État dans une querelle avec le gouverneur républicain Kevin Stitt, lui-même citoyen cherokee, au sujet des pactes avec l’État. donner aux tribus le droit exclusif de jouer au casino. Les tribus ont également des pactes, qui sont des accords formels entre les tribus et l’État, sur des éléments de revenus, notamment la vente de cigarettes, de carburant et d’étiquettes de véhicules.

Un juge s’est finalement rangé du côté des tribus, mais leur conflit avec le gouverneur est devenu plus combatif alors que Stitt s’opposait farouchement à l’expansion de la souveraineté tribale qui a finalement pris la forme de la décision historique McGirt de la Cour suprême des États-Unis.

Depuis lors, Hoskin et Stitt ont continué à se livrer à des querelles de plus en plus controversées qui, selon certains, sont devenues mesquines.

Hoskin a ordonné à un moment donné que les drapeaux de l’Oklahoma soient retirés des propriétés tribales, une décision qu’il a ensuite annulée. Stitt, quant à lui, a opposé son veto à plusieurs projets de loi soutenus par des tribus, dont un qui permettrait aux étudiants de porter des insignes tribaux à la fin des études secondaires, bien que son veto ait ensuite été annulé par la législature contrôlée par le GOP.

Bien qu’il ne soit pas rare que les gouverneurs et les tribus de l’Oklahoma aient des désaccords et même des batailles devant les tribunaux, la relation entre Stitt et bon nombre des tribus les plus puissantes de l’État est devenue particulièrement combative.

Alors que Stitt est officiellement un citoyen de la nation cherokee, des documents tribaux archivés du début des années 1900 montrent que la tribu a cherché à retirer l’un des ancêtres de Stitt, Francis M. Dawson, de la liste des citoyens tribaux, alléguant qu’il avait soudoyé un commis de la commission pour le placer. et sa famille dans le registre. La décision de la tribu de retirer Dawson et sa famille a finalement été annulée par le gouvernement fédéral. Stitt a récemment reconnu qu’il n’avait jamais voté lors d’une élection tribale et n’était même pas certain s’il était autorisé à le faire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de soutenir quelqu’un dans la course du chef, Stitt a clairement indiqué qu’il n’était pas fan de Hoskin.

« Je ne vais pas l’approuver », a déclaré Stitt. « Il s’est levé et a approuvé mon adversaire, alors nous verrons. »

Dans une rare décision de pénétrer profondément dans la politique de l’État, Hoskin et d’autres dirigeants des cinq tribus de l’Oklahoma – y compris également les tribus Chickasaw, Choctaw, Muscogee (Creek) et Seminole – ont approuvé l’adversaire de Stitt, le démocrate Joy Hofmeister, qui a finalement perdu contre Stitt. de près de 15 points de pourcentage.

Expliquant pourquoi il mérite un autre mandat de quatre ans, Hoskin s’est concentré sur ses efforts pour diversifier l’économie de la tribu au-delà des opérations de casino et préserver la langue Cherokee. Il a également aidé à investir une injection massive d’argent fédéral dans des projets d’infrastructure, notamment un hôpital de six étages, 127 lits et 400 millions de dollars dans la capitale de la tribu, des centres de bien-être pour les citoyens tribaux et un centre de traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme construit avec le la part de la tribu des fonds de règlement des fabricants d’opioïdes.

« Cela me semble être non seulement un argument en faveur de notre réélection, mais quelque chose qui, à long terme, dans des années et des décennies, sera d’une grande utilité pour le peuple Cherokee », a déclaré Hoskin.

Le chef Ben Barnes de la tribu Shawnee, qui n’a aucune réserve formelle et n’est pas associé à la nation cherokee, a déclaré qu’il ne voulait pas se mêler de la politique d’une autre tribu, mais il est difficile de ne pas remarquer le travail accompli par Hoskin.

« Souvent, les chefs tribaux se précipitent d’un feu de brousse à un autre », a déclaré Barnes. « Malgré tous ces feux de brousse, malgré une pandémie mondiale, le chef principal Chuck Hoskin a maintenu une vision cohérente de ce qu’il voit pour sa nation. »

Pourtant, Hoskin a clairement des critiques. Cornsilk, l’un de ses adversaires, a critiqué l’investissement massif de Hoskin dans des projets d’infrastructure qui, selon Cornsilk, seront difficiles à doter en personnel et à entretenir une fois que le financement fédéral de secours et d’infrastructure COVID-19 aura disparu. Il a affirmé que Hoskin dirigeait la tribu comme une dictature, en partie en utilisant son influence pour empiler le conseil de la tribu avec des alliés qui étouffent la dissidence.

« Cette mafia est au pouvoir depuis 2011. Ils sont là depuis assez longtemps pour occuper tous les sièges de notre tribunal tribal. Ils ont occupé tous les sièges de la commission électorale », a déclaré Cornsilk. « Il contrôle tout. »

Alors que Cornsilk a reconnu que Hoskin est un orateur public impressionnant qui a rehaussé son propre profil politique, il a déclaré que cela s’était fait au détriment du peuple Cherokee.

« Il n’a pas beaucoup de soutien dans les cinq principaux comtés peuplés de Cherokee », a déclaré Cornsilk, « mais plus vous vous éloignez de Tahlequah, moins les gens en savent, moins ils sont connectés, plus ils sont susceptibles de croire le battage médiatique qui sort de son bureau.

___

Suivez Sean Murphy sur Twitter : @apseanmurphy

Sean Murphy, l’Associated Press