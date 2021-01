Le joueur de ligne offensive du Kentucky Kenneth Horsey est l’un des trois gagnants annoncés samedi du prix du joueur de l’année Mayo Clinic Comeback, avec le demi offensif du Colorado Jarek Broussard et le secondeur de la Caroline côtière Silas Kelly.

Horsey a surmonté une maladie cardiaque qui a nécessité une intervention chirurgicale et a menacé sa carrière de devenir un partant sur la ligne offensive du Kentucky.

Les gagnants ont été choisis par le College Sports Information Directors of America (CoSIDA), un panel de rédacteurs de football d’Associated Press et l’organisation Fiesta Bowl.

Je pouvais imaginer cela parce que le football était l’une des choses qui m’ont motivé, a déclaré Horsey, un étudiant de troisième année, à AP.

L’an dernier, le secondeur du Kentucky, Josh Paschal, a été le gagnant de Bowl Subdivision du prix du Comeback Player of the Year. Le premier gagnant a été le receveur de l’État de Kent Antwan Dixon en 2018.

Habituellement, les gagnants sont également sélectionnés dans les divisions inférieures du football universitaire, mais depuis que la pandémie a reporté ces saisons, trois gagnants ont été sélectionnés dans le football universitaire majeur.

Broussard, un étudiant de première année en chemise rouge, a subi une blessure au genou de fin de saison avant la saison 2019, mais a remporté un emploi de départ cet automne et a couru 895 verges et cinq touchés.

Il a parcouru un long chemin, d’où nous ne savions pas s’il allait être en assez bonne santé pour jouer et devenir le joueur de conférence de l’année, un joueur de la première équipe All-Pac-12 et maintenant l’un des trois joueurs de retour de la année, a déclaré l’entraîneur du Colorado Karl Dorrell. Une très belle histoire de persévérance.

Kelly, une personne âgée, est revenue cette saison de deux chirurgies au genou et d’une main cassée pour mener la 9e côte de la Caroline en plaqués lors d’une saison de 11-1.

«J’ai travaillé d’innombrables heures pour être le coéquipier, le joueur et la personne que mes coéquipiers avaient besoin de moi pour aider mon équipe de la meilleure façon possible. J’ai décidé de me remettre de ma blessure et de contribuer de manière significative, a déclaré Kelly.

Horsey tentera d’aider le Kentucky (4-6) à remporter sa troisième victoire consécutive en séries éliminatoires lorsque les Wildcats affronteront l’État de Caroline du Nord (8-3) dans le TaxSlayer Bowl de Jacksonville, en Floride, samedi. Il fait partie d’une ligne offensive connue sous le nom de Big Blue Wall, qui a aidé le match de course des Wildcats à se classer cinquième dans la Southeastern Conference à 187,4 verges par match cette saison.

Il y a beaucoup de gens qui devraient certainement se demander s’il faut soumettre votre corps au stress nécessaire pour concourir à ce niveau après avoir traversé ce qu’il a vécu », a déclaré l’entraîneur du Kentucky, Mark Stoops. Étaient juste très fiers qu’il soit ici, qu’il joue.

Le match marque la dernière étape pour le natif de Sanford, en Floride, qui, même lors de sa saison de retour, a affronté l’adversité.

Horsey de 6 pieds 3 pouces et 300 livres a raté les deux derniers matchs de la saison après avoir contracté COVID-19[feminine. Il a dit qu’il n’avait que des symptômes bénins. Il a récemment déclaré par téléphone qu’il se sentait bien et qu’il était impatient de jouer un rôle plus important dans le bol après avoir participé à l’unité de coups de pied lors de la saison dernière au Belk Bowl.

Les défis d’Horsey ont commencé en avril 2018 lorsqu’il s’est plaint de douleurs aux côtés après le dîner. Ses parents l’ont emmené à l’hôpital. Un examen a révélé une excroissance sur l’une de ses valvules cardiaques, entraînant une chirurgie à cœur ouvert.

La croissance était en dehors de la valve et le cœur d’Horsey était fort. Mais les médecins lui ont dit que sa carrière de footballeur était terminée. Il a vu une chance de revenir après une longue convalescence.

Je n’avais aucune attente, a déclaré Horsey, qui a perdu 50 livres au cours de son épreuve. Je savais juste que j’allais faire tout ce que je pouvais pour revenir sur le terrain, même s’il y avait la moindre chance que je puisse revenir sur le terrain. J’ai géré mes affaires et si Dieu le veut, je suis de retour.

Horsey attribue son retour à la famille, à la foi et aux médecins, ses coéquipiers et entraîneurs du Kentucky lui ont donné tout le temps nécessaire pour retrouver ses forces. Il a porté une chemise rouge lors de la saison des Wildcats 10-3 2018 et a disputé quatre matchs en 2019 avant de faire son premier départ universitaire lors de l’ouverture de la saison à Auburn.

L’une des choses qui m’a motivé était de revenir sur le terrain, en particulier dans un environnement SEC, a déclaré Horsey.

Horsey a déclaré qu’il avait trouvé l’inspiration dans l’entraîneur de la ligne offensive du Kentucky, John Schlarman, qui a continué à travailler tout en étant traité pour un cancer. Schlarman est décédé en novembre et l’équipe pleure toujours l’ancien joueur de ligne des Wildcats.

L’influence de Schlarmans a permis à Horsey de travailler pendant les jours difficiles, qui comprenaient une main cassée cette saison.

«Parfois, j’appuie simplement sur cette cicatrice (chirurgicale) pour me rappeler ce que j’ai vécu, pour être reconnaissant pour tout ce que j’ai et être béni de l’opportunité qui m’a été donnée, a déclaré Horsey.

