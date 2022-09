Hors-jeu de Jacob Ramsey, penalty de Newcastle, but triplé de Son

L’arbitre assistant vidéo suscite la controverse chaque semaine en Premier League, mais comment les décisions sont-elles prises et sont-elles correctes ?

Après chaque week-end, nous examinons les incidents majeurs, pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Hors-jeu possible : Ramsey sur le but gagnant

Qu’est-il arrivé: À la 41e minute, Jacob Ramsey a marqué le seul but du match. Il y a eu un contrôle pour hors-jeu contre le joueur d’Aston Villa.

Décision VAR : Pas de hors-jeu, le but tient.

Examen VAR : Une situation étrange pour les fans, car à première vue, peu auraient envisagé une faute de hors-jeu. La première tentative d’Ollie Watkins a été repoussée sur la barre transversale par le gardien de but de Southampton Gavin Bazunu, le ballon revenant à Ramsey pour marquer à bout portant.

Ramsey était sans aucun doute en position de hors-jeu lorsque Watkins a dirigé le ballon, mais le but a été maintenu car il a été jugé que Mohammed Salisu a délibérément joué le ballon avec sa tête avant qu’il ne revienne sur Ramsey.

Jacob Ramsey était clairement en position de hors-jeu quand Ollie Watkins a dirigé le ballon Bbc

Mais pourquoi l’examen a-t-il duré longtemps? Tout cela se résume à ce qui est considéré comme un “jeu délibéré” du ballon, tel que redéfini par les législateurs du football, l’IFAB, cet été. Ce n’est pas aussi simple que Salisu de simplement toucher le ballon ; il doit être maître de ses actes.

Le VAR, Paul Tierney, a un certain nombre de facteurs à prendre en compte pour décider si Salisu contrôle effectivement la tête, et ainsi réinitialiser la phase de hors-jeu et mettre Ramsey en jeu. La première est de savoir si le ballon est envoyé hors de sa trajectoire naturelle, ce qui n’était pas le cas. Mais plus important encore, Salisu ne s’étirait pas ou n’atteignait pas le ballon, ce qui serait une considération pour un manque de contrôle; c’est pour cette raison que Salisu a été jugé pour avoir fait un “jeu délibéré”, et Ramsey ne peut pas être hors-jeu.

Si Salisu avait raté le ballon, ou s’il l’avait frappé par inadvertance dans le dos avant qu’il ne rebondisse sur Ramsey, le but aurait été refusé pour hors-jeu car la phase ne se serait pas réinitialisée.

La tête de Mohammed Salisu est considérée comme un jeu délibéré, qui réinitialise le hors-jeu. Bbc

Renversement du VAR : Penalty pour handball contre Lerma

Qu’est-il arrivé: À la 64e minute, Kieran Trippier de Newcastle United a tenté de centrer le ballon dans la surface. Il est sorti de Jefferson Lerma de l’AFC Bournemouth et est allé derrière pour un corner.

Décision VAR : Penalty, handball par Lerma; marqué par Alexander Isak.

Examen VAR : Trippier a immédiatement insisté sur le fait que cela aurait dû être une pénalité. Le contact sur le bras de Lerma était du côté aveugle de l’arbitre Craig Pawson, il est donc compréhensible qu’il pensait que ce ne devrait être qu’un corner (bien que l’arbitre assistant était de ce côté du terrain.)

Jefferson Lerma a arrêté un centre de Kieran Trippier avec son bras. Bbc

Il y aura des questions sur la proximité, mais l’angle de la caméra de derrière montre clairement que Lerma a déplacé son bras vers la trajectoire du ballon et a créé une barrière – clé pour la décision d’attribuer le coup de pied et un correct du VAR, Stuart Atwell.

Penalty check : faute de Sanchez sur Justin

Qu’est-il arrivé: À la quatrième minute seulement, l’arbitre Simon Hooper a accordé à Leicester un penalty pour le défi de Davinson Sanchez contre James Justin (regarder ici.)

Décision VAR : La pénalité tient.

Examen VAR : André Marriner a vérifié qu’il y avait une faute de Sanchez, et aussi qu’elle était à l’intérieur de la surface. Le contact sur le joueur de Leicester City est venu juste à l’intérieur de la surface, donc la décision de l’arbitre Hooper d’accorder le penalty était correcte.

Davinson Sanchez rattrape James Justin à l’intérieur de la surface. Bbc

Bien que la première tentative de coup de pied de Youri Tielemans ait été sauvée par le gardien des Spurs Hugo Lloris, il était hors de la ligne lorsque le ballon a été frappé, ce qui signifie que Marriner avait raison de conseiller une reprise. Deuxième fois, Tielemans ne s’y est pas trompé.

Hugo Lloris était hors de sa ligne lorsque Youri Tielemans a frappé son premier penalty. Bbc

But refusé : faute de Sanchez sur Ward

Qu’est-il arrivé: Tottenham pensait avoir mené 3-1 lorsque Sanchez a marqué sur un corner, mais il a été pénalisé pour une faute sur le gardien Danny Ward.

Décision VAR : Sans but.

Examen VAR : Bien que le VAR aurait pu conseiller un but parce que l’arbitre Hooper n’a pas sifflé avant que le ballon ne franchisse la ligne, Sanchez avait clairement un bras sur le gardien de Leicester City et l’a empêché de pouvoir jouer le ballon.

Le gardien de Leicester Danny Ward était gêné par Davinson Sanchez. John Walton/PA Images via Getty Images

Renversement VAR: Pas de hors-jeu contre Son

Qu’est-il arrivé: Son Heung-Min pensait avoir marqué son triplé à la 86e minute seulement pour que le drapeau soit relevé pour hors-jeu.

Décision VAR : Objectif

Examen VAR : Il a été montré que Son était juste derrière le dernier défenseur, ce qui signifie qu’il devrait être mis de côté. Le joueur de Tottenham n’avait même pas besoin du niveau de tolérance sur le hors-jeu VAR qui est accordé à un attaquant.

Carton rouge possible : Défi cuisinier sur Willian

Qu’est-il arrivé: A la 27e minute sur le score de 1-0 pour Nottingham Forest, Steve Cook a fait tomber Willian à l’entrée de la surface. L’arbitre Jarred Gillett a réservé le défenseur.

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Examen VAR : Cela présente une bonne comparaison de la façon dont des incidents similaires peuvent entraîner des résultats différents en fonction de la décision sur le terrain de jeu.

Il y a certainement un argument selon lequel Cook aurait pu recevoir le carton rouge alors que Willian était sur le point de pénétrer dans la zone, mais en même temps, il y a une question sur le fait que le défenseur couvrant puisse revenir et empêcher le tir au but. C’est pour cette raison qu’un carton jaune peut être considéré comme une décision acceptable par l’arbitre.

Willian faisait irruption dans la surface lorsqu’il a été renversé par Steve Cook. Bbc

Mais regardons le carton rouge adressé au défenseur niçois Jean-Clair Todibo après seulement neuf secondes contre Angers en Ligue 1 dimanche (regarder ici.)

En ce qui concerne Willian et l’attaquant d’Angers Abdallah Sima ayant une opportunité de but évidente, il y a peu de différence entre les deux. En fait, vous pourriez dire que Willian a la chance la plus évidente. Il y a plus de défenseurs couvrants pour Sima, et il doit encore aller au but. Le VAR du match de Ligue 1 a également décidé que l’arbitre n’avait pas commis d’erreur claire et évidente.

Jean-Clair Todibo a vu rouge après seulement de belles secondes lors de la défaite 1-0 de Nice contre Angers. Ligue1

Deux incidents similaires avec deux résultats différents basés sur la décision initiale de l’arbitre, l’exemple parfait de la raison pour laquelle VAR ne donnera jamais au jeu une cohérence dans la prise de décision – même si nous utilisons des incidents de deux ligues différentes.

Les informations fournies par la Premier League et PGMOL ont été utilisées dans cette histoire.