HORS ECRAN Paris 2024

C’est le début des fous mois d’octobre et novembre photographiques.

La 3ème édition de HORS ECRAN est ouvert du 16 au 20 octobre 2024 au Grand Garage Haussmann.

Son invité d’honneur est Chantal Akerman.

OFFSCREEN 2024 est composé de 28 expositions personnelles d’artistes internationaux d’avant-garde, historiques et contemporains, travaillant avec des installations et des pratiques expérimentales autour du travail basé sur l’image.

Sous la direction du directeur artistique Julien Frydman, OFFSCREEN maintient sa position unique à la fois de curation artistique et d’événement commercial avec ses présentations cohérentes par des galeries internationales et françaises. Largement plébiscité par les visiteurs, professionnels et collectionneurs, il constitue un temps fort incontournable de la Paris Art Week en octobre.

Grand Garage Haussmannien

43-45 rue de Laborde

75008 Paris

https://offscreenparis.com/

@OFFSCREEN_Paris