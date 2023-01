Hors du temps, un chariot de nourriture avec une attention aux détails

Avec une présence régulière, des manières cordiales et de la bonne nourriture, M. Campis a nourri des journalistes, des agents de sécurité, des ouvriers du bâtiment et des touristes depuis son emplacement depuis 2012. C’est un bel endroit, mais plus important que cela : « Il faut savoir traiter les gens », a-t-il déclaré. Sa façon de traiter les gens est définie par les détails. Un sandwich aux œufs doit contenir deux œufs, pas un. Le café glacé, lorsqu’il est servi correctement, peut être édulcoré avec du sucre granulé comme ceci : versez la quantité de sucre souhaitée dans une tasse séparée, frappez-la avec une touche de café chaud, tourbillonnez et versez-la avec le reste du café.

Juanita Powell-Brunson, directrice principale des opérations au Times, a déclaré qu’après le déménagement de l’agence de presse à son siège actuel en 2007, elle obtenait toujours son café dans un chariot de la 43e rue, près des anciens bureaux du Times. Le premier hiver a mis fin à cet arrangement et Mme Powell-Brunson a magasiné pendant quelques années. Finalement, M. Campis est arrivé.

“Quelqu’un a dit:” Le café du gars en bas est vraiment bon. Nous devrions essayer. Le reste appartient à l’histoire », a déclaré Mme Powell-Brunson. « Ensuite, nous avons commencé à prendre le petit-déjeuner. Puis quelqu’un m’a dit que ses tacos au petit-déjeuner étaient vraiment bons. Puis chaque jour, il voulait que j’essaye quelque chose.

Un matin d’août dernier, alors que sa plate-forme traversait le pont Queensboro jusqu’à Manhattan dans l’obscurité, M. Campis a décrit son travail comme l’un des milliers de vendeurs de nourriture mobiles de la ville. Il a paré les portées d’un journaliste pour le romantisme de la rue et l’agitation unique à New York avec des descriptions directes de ce qu’il appelle «la vie». La vie veut dire “oublie les fêtes, oublie tout”, disait M. Campis, pour se coucher à 20 heures et se réveiller à 3 heures du matin six jours sur sept.

M. Campis est venu à New York de Puebla, au Mexique, il y a 28 ans et a travaillé dans des restaurants. Il a repris El Jefecito de son ancien propriétaire en 2012 et a soigneusement élaboré un menu de plats du jour pour le déjeuner comme des poivrons farcis, des tacos au poisson et des tacos al pastor. M. Campis a déclaré qu’il avait sauté sur l’occasion d’exploiter son propre magasin, même s’il faisait 6 pieds sur 10 pieds.