C’est peut-être à l’autre bout du monde, mais cela n’empêche pas le Royaume-Uni de demander à rejoindre un partenariat commercial dans et autour de l’océan Pacifique.

Un an après avoir officiellement quitté l’Union européenne, le gouvernement britannique a déclaré samedi qu’il souhaitait adhérer à l’Accord global et progressif de 11 pays pour un partenariat transpacifique.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, doit s’entretenir lundi avec des responsables japonais et néo-zélandais pour faire officiellement la demande. Les négociations devraient commencer cette année.

Le gouvernement affirme que rejoindre le partenariat approfondirait les liens avec les économies à croissance rapide, notamment le Mexique, la Malaisie et le Vietnam.

Les États-Unis, la plus grande économie du monde, ne font pas partie du partenariat; l’ancien président Donald Trump, a retiré le pays de son prédécesseur, le Partenariat transpacifique. La Chine, deuxième économie mondiale, n’appartient pas non plus.

L’objectif du Royaume-Uni en adhérant est de bénéficier de tarifs plus bas pour l’économie britannique. Le gouvernement affirme que le partenariat supprime les droits de douane sur 95% des marchandises échangées entre les membres.

Il s’agit d’un arrangement beaucoup plus souple que celui des membres de l’UE, que le Royaume-Uni a officiellement abandonné le 31 janvier 2020, puisque l’accord transpacifique n’implique pas une intégration politique profonde.

«Le fait de postuler pour devenir le premier nouveau pays à rejoindre le PTPGP démontre notre ambition de faire des affaires dans les meilleures conditions avec nos amis et partenaires du monde entier et d’être un fervent champion du libre-échange mondial», a déclaré le Premier ministre Boris Johnson.

Le commerce du Royaume-Uni avec le partenariat représentait 111 milliards de livres (environ 152 milliards de dollars) en 2019, le Japon en représentant près d’un quart. Bien que substantiel, le montant est environ six fois inférieur à celui des affaires que le Royaume-Uni mène avec l’UE.

À la fin de l’année dernière, le gouvernement britannique a signé un accord de libre-échange avec l’UE qui prévoit des droits de douane et des quotas nuls sur les marchandises échangées, bien qu’il y ait d’autres coûts pour les entreprises en raison de l’augmentation du remplissage des formulaires et des contrôles douaniers.

Les partisans ont déclaré que l’un des principaux avantages du Brexit réside dans la capacité du Royaume-Uni à conclure ses propres accords commerciaux dans le monde entier. L’UE négocie des accords commerciaux au nom de ses pays membres, qui sont désormais au nombre de 27 après le retrait du Royaume-Uni du bloc.

Le gouvernement britannique a insisté sur le fait que le National Health Service et le prix qu’il paie pour les médicaments ne sont à vendre dans aucune négociation commerciale et qu’il ne signera pas d’accords commerciaux qui compromettraient les hautes protections environnementales, le bien-être animal et les normes alimentaires.

Sue Davies, responsable de la protection des consommateurs et de la politique alimentaire à l’organisation de défense des droits des consommateurs Which?, A déclaré que le gouvernement doit veiller à ce que l’adhésion au partenariat ne dilue pas les normes.

« Il est important que les intérêts des consommateurs soient au centre de la politique commerciale du gouvernement, car le succès des futurs accords sera jugé en fonction de ce qu’ils apportent à des millions de gens ordinaires dans leur vie quotidienne, et pas seulement des opportunités d’exportation qu’ils offrent », a déclaré Davies .