Hors des yeux du public, un débat fait rage sur l’économie ukrainienne d’après-guerre

L’ampleur de la tâche est ahurissante. L’Ukraine a récemment repoussé les forces russes, mais le rythme et la destruction des attaques russes contre les civils et les infrastructures se sont accélérés, Moscou ciblant les centrales électriques, les dépôts de carburant et les aqueducs. Certaines villes ont été presque anéanties et le chemin de la dévastation est large et profond à travers le pays, affectant les usines, les maisons, les bureaux, les lignes téléphoniques, les hôpitaux, les églises, les entrepôts, les ports, les chemins de fer et les terres agricoles. Le produit intérieur brut du pays devrait plonger de 45% cette année, selon la Banque mondiale.

Près de huit millions de personnes ont cherché refuge temporairement à l’extérieur du pays, tandis que sept millions à l’intérieur ont été déplacées. L’éducation, les services sociaux et de santé devront être restaurés ainsi que l’infrastructure physique.

Les estimations du coût total ont beaucoup varié et sont toujours mises à jour. Au cours de l’été, le Premier ministre ukrainien a estimé le prix de la reconstruction à 750 milliards de dollars. Chaque jour que la guerre continue, ce chiffre augmente. Même si une grande partie de ce coût est supportée par d’autres nations et organisations mondiales, l’Ukraine devrait accumuler de lourdes dettes et aura besoin d’une économie saine lorsque les combats prendront fin pour une reprise durable.