La quarantaine étant terminée pour presque tous les joueurs de tennis qui se sont rendus à Melbourne pour l’Open d’Australie, les préparatifs commencent pour de bon lorsqu’une semaine bien remplie d’événements d’échauffement se déroule dimanche.

Serena Williams et Ash Barty sont en tête de deux tournois WTA – le Yarra Valley Classic et le Gippsland Trophy – qui débutent sur les courts de Melbourne Park normalement réservés au Grand Chelem.

Tennis Australia a organisé six événements avant le début de l’Open d’Australie pour permettre aux joueurs de participer à un match après deux semaines dans des hôtels de quarantaine.

La plupart des joueurs ont pu s’entraîner jusqu’à cinq heures par jour pendant leur isolement, mais 72 ont été confinés dans leurs chambres d’hôtel après que les autres passagers de leurs vols vers l’Australie aient été testés positifs au COVID-19.

Le chef de Tennis Australie, Craig Tiley, a déclaré que ces joueurs recevraient un traitement prioritaire au cours des prochains jours et qu’il était convaincu qu’ils seraient prêts à participer à la première journée de l’Open d’Australie le 8 février.

« Nous avons donné neuf jours entre eux sortant de la quarantaine pour qu’ils aient vraiment besoin de jouer à l’Open d’Australie », a-t-il déclaré aux journalistes à Melbourne Park samedi.

«Alors que dans l’esprit d’un athlète, cela n’est peut-être pas parfaitement idéal, il est assez de temps pour être aussi prêt que possible.»

Les amateurs de tennis masculin devront attendre jusqu’à lundi pour obtenir leur premier correctif de l’action lorsque les échauffements de Murray River Open et de Great Ocean Road Open ATP commenceront, également sur le site du Grand Chelem.

Le tirage au sort des hommes aux échauffements est plus faible car les meilleurs joueurs comme Novak Djokovic, Rafa Nadal et Dominic Thiem représenteront leur pays dans le tournoi par équipe de la Coupe ATP, qui a été repoussé à mardi pour donner aux athlètes plus de temps pour se préparer.

L’Australien Nick Kyrgios mène le peloton à l’Open de Murray River après que son absence de 11 mois lui ait fait manquer la Coupe ATP en raison d’un effondrement du classement.

«J’ai l’impression de bien jouer et je suis prêt à y aller», a-t-il déclaré samedi.

«Tout le monde le joue vraiment à l’oreille. Personne ne sait vraiment qui est en forme et qui ne l’est pas. Je vais le prendre au jour le jour et essayer de m’amuser autant que je peux.