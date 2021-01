La représentante américaine Tulsi Gabbard (D-Hawaï) appelle son parti à faire adopter un nouveau code de conduite qui nie essentiellement l’existence des femmes en exigeant un langage non sexiste dans les règles du Congrès.

«C’est le comble de l’hypocrisie pour les personnes qui prétendent être les champions des droits des femmes de nier l’existence même biologique des femmes», Gabbard a déclaré lundi soir dans une interview avec l’animateur de Fox News Tucker Carlson.

De nouvelles lignes directrices introduites par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, vendredi, et adoptées lundi par le Congrès dans un effort de vote en ligne « Honorer toutes les identités de genre » en rendant tous les pronoms et références aux relations familiales neutres. Par exemple, «Marins» a été changé en « marins, » et les règles de la maison ont été nettoyées de mots tels que «Père, mère, fils, fille, frère, sœur.» « Tante » et « oncle » sera remplacé par «Frère ou sœur du parent». Les législateurs doivent également inculquer des mots tels que «Beau-parent» « Stepibling » et « Enfant du frère » remplacer « belle-mère, » « demi-soeur » et « nièce. » « Il » ou « elle » les références aux membres de la Chambre sont plutôt « Tel membre, » « déléguer » ou «Commissaire résident».

«C’est époustouflant car cela montre à quel point la réalité et les luttes des Américains au Congrès sont déconnectés de la réalité». Dit Gabbard. «De plus, leur premier acte en tant que nouveau Congrès aurait pu être de s’assurer que les Américains âgés puissent obtenir le vaccin COVID maintenant…, mais au lieu de faire quelque chose qui pourrait réellement aider à sauver la vie des gens, ils choisissent plutôt de dire, «Eh bien, vous ne pouvez pas dire mère de père dans aucune de ces langues du Congrès. C’est incroyable.

Le Congrès a également rendu permanent son Bureau de la diversité et exige désormais que tous les comités discutent dans leurs plans de surveillance de la manière dont ils aborderont «Les inégalités fondées sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, l’âge ou l’origine nationale.» Les comités doivent également «Examinez la diversité des panels de témoins lors des audiences du comité pour nous assurer que nous entendons des groupes d’experts divers pendant que nous élaborons la législation.»

Gabbard s’est heurté à l’orthodoxie du Parti démocrate à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, s’opposant à la destitution du président Donald Trump, dénonçant la fraude électorale, s’opposant aux guerres de changement de régime et faisant exploser le film controversé de Netflix ‘Cuties’ comme «Pornographie enfantine». Elle a embarrassé la favorite du parti Kamala Harris, maintenant vice-présidente élue, lors d’un débat présidentiel démocrate en 2019, et le vétéran de la guerre en Irak a appelé l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton le «Reine des bellicistes» après que Clinton a suggéré qu’elle était un actif russe.

Gabbard, qui n’a pas demandé un nouveau mandat au Congrès, a été attaqué en tant que «Transphobe» et « bigot » après avoir présenté un projet de loi le mois dernier pour limiter la participation aux sports féminins aux femmes biologiques. Le mouvement pour « Nier l’existence des femmes biologiques – cela défie le bon sens, cela défie la science fondamentale et établie, cela n’a tout simplement aucun sens, » a-t-elle dit à Carlson lundi.

« Pas étonnant qu’ils vous traitent d’espion russe, » Répondit Carlson. «C’est dangereux de vous avoir dans le Parti démocrate. Je suis désolé que tu partes [Congress]. »

Les républicains ont salué la dernière contradiction de Gabbard sur les points de discussion démocrates. «Pouvons-nous s’il vous plaît échanger Mitt Romney pour elle?» a demandé un utilisateur de Twitter. L’entrepreneur brésilien Daniel Gonzalez l’a appelée « Le meilleur démocrate depuis JFK. »

Pouvons-nous s’il vous plaît échanger Mitt Romney pour elle? – Destins volés (@StolenFates) 5 janvier 2021

Tulsi est le meilleur démocrate depuis JFK. – Daniel Gonzalez (@DaniMYGonzalez) 5 janvier 2021

Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie), faisait partie des nombreux républicains qui se sont opposés aux changements de règles de Pelosi. « C’est stupide, » il a dit. «Signé, un père, un fils et un frère.»

C’est stupide. Signé, – Un père, un fils et un frère https://t.co/bG9SlRAy6N – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 2 janvier 2021

