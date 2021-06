« Hors de ce monde »: Delightful De Bruyne revient au Danemark lors d’une rencontre émouvante pour l’Euro 2020 à Copenhague

De retour pour la première fois après une opération au visage pour les fractures qu’il a subies lors de la finale de la Ligue des champions fin mai, le remplaçant de la deuxième mi-temps De Bruyne a été inspiré alors qu’il égalisait pour Thorgan Hazard avant de faire exploser un vainqueur alors que la Belgique se remettait de Le premier but de Yussuf Poulsen s’est imposé 2-1 au Parken Arena.

Le revirement après la frappe de Poulsen après seulement deux minutes sera largement attribué à l’introduction de De Bruyne par Roberto Martinez au début de la seconde mi-temps, alors que le meneur de jeu de Manchester City a d’abord frappé Hazard avec une touche délicieuse et une passe à la 54e minute, avant de rayer à domicile un but de ses propres 16 minutes plus tard pour compléter le retour pour les Belges.

La victoire des hommes de Martinez signifie qu’ils ont deux victoires sur deux dans leurs matches du groupe B et sont assurés d’une place dans les 16 derniers, tandis que le Danemark – pour qui ce fut un premier match émouvant après l’arrêt cardiaque subi par le milieu de terrain Christian Eriksen contre la Finlande samedi – restent inutiles après leurs deux matchs et envisagent une sortie anticipée du tournoi.

Bravo, Belgique ! La deuxième équipe qualifiée pour les huitièmes de finale 🥳#EURO2020 | #BELpic.twitter.com/EFXNkvBfyA – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 17 juin 2021

Il y a eu des scènes émouvantes avant le coup d’envoi devant environ 25 000 fans à la Parken Arena de la capitale danoise, alors qu’un maillot géant » Eriksen 10 » a été dévoilé en signe de soutien au milieu de terrain, qui poursuit sa convalescence à l’hôpital après s’être effondré en la première moitié du match avec la Finlande ce week-end.

Une fois l’action lancée, Poulsen a donné au Danemark un départ parfait après seulement deux minutes lorsqu’il a percé un tir à travers Courtois et dans le coin inférieur, suite à une passe bâclée par l’arrière de Jason Denayer qui a été saisie par Pierre-Emile Hojbjerg.

La frappe rapide était la deuxième plus rapide de l’histoire du Championnat d’Europe, derrière seulement l’effort de Dmitri Kirichenko pour la Russie contre la Grèce en 2004.

99 – Yussuf Poulsen a marqué le deuxième but le plus rapide de l’histoire des Championnats d’Europe, chronométré à 99 secondes. Seul Dmitry Kirichenko pour la Russie contre la Grèce à l’EURO 2004 a marqué un but plus tôt (65 secondes). Poussée. #TANIÈRE#EURO2020pic.twitter.com/iv3Ruv3uh0 – OptaJoe (@OptaJoe) 17 juin 2021

En contraste frappant avec leur composition et leur démonstration clinique lors de leur déroute du match d’ouverture contre la Russie, la Belgique est apparue sous le choc à Copenhague alors que les hôtes mettaient la pression.

Ils ont obtenu un bref répit lorsque le jeu a été arrêté vers la 10e minute en signe de respect pour Eriksen, alors que les deux groupes de joueurs applaudissaient tandis que les fans dévoilaient une banderole en soutien au milieu de terrain : « Tout le Danemark est avec toi, Christian. »

Mais lorsque le jeu a repris, le Danemark a continué à appuyer à nouveau pendant que ses adversaires luttaient pour prendre pied dans le match.

Les hommes de Martinez ont commencé tardivement à montrer plus d’ambition au fur et à mesure que la mi-temps avançait, mais à l’autre extrémité, l’ailier danois Mikkel Damsgaard a dirigé le ballon juste à gauche du montant après une course dans la surface à la 35e minute.

Le skipper danois Simon Kjaer a manié Lukaku à 10 mètres de l’extérieur de la surface, mais le coup franc qui a suivi de Yannick Carrasco a échappé à tout le monde, résumant une première mi-temps frustrante de la Belgique.

L’attaquant barcelonais Martin Braithwaite a eu le temps d’embrocher un tir du pied gauche à côté du poteau, mais les hôtes se dirigeaient toujours vers la pause avec une avance méritée, après avoir produit neuf tirs contre celui des visiteurs.

L’effort solitaire au cours des 45 premières minutes a été le pire retour dans une apparition dans un tournoi majeur depuis son affrontement avec le Mexique lors de la Coupe du monde 1986.

1 – La Belgique n’a tenté qu’un seul tir en première mi-temps, son plus bas décompte avant la pause dans un match de tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1986, contre le Mexique (également 1). Tristesse. #EURO2020#BEL#TANIÈREpic.twitter.com/8guWxzAMa4 – OptaIvan (@OptaIvan) 17 juin 2021

Le patron de la Belgique Martinez avait le retour de De Bruyne sur le banc, tandis qu’Eden Hazard faisait également partie des remplaçants alors qu’il continue de se remettre en pleine forme.

C’est l’homme de Manchester City vers qui Martinez s’est d’abord tourné lorsqu’il a été présenté à la mi-temps pour Dries Mertens.

De manière assez surprenante, De Bruyne était sans masque alors que beaucoup s’attendaient à ce qu’il en porte un après une opération pour les fractures du visage qu’il a subies lors de la finale de la Ligue des champions fin mai.

Де рейне вернулся на поле после травмы в финале #ЛигаЧемпионовевин, али! ✊#ЕВРО2020pic.twitter.com/b5VrMXSVqt — УЕФА (@UEFAcom_ru) 17 juin 2021

Au début de la mi-temps, Thomas Delaney a tiré loin du but belge lorsqu’il a été autorisé à s’approcher de la surface sans entrave, et peu de temps après, Thomas Meunier a dirigé une tête large à l’extrémité opposée lorsqu’il a obtenu un centre de Youri Tielemans.

La Belgique est revenue dans le match peu de temps après, et c’était un objectif forgé par la puissante course du leader Romelu Lukaku et le génie composé de De Bruyne.

Se frayant un chemin sur le flanc droit, Lukaku a ramené le ballon à De Bruye, dont la première touche contrôlée a emporté deux maillots danois avant de placer le ballon à travers la surface pour qu’un Thorgan Hazard en maraude l’envoie dans le filet.

Ce fut un moment d’éclat si typique de De Bruyne – et a montré ce que son équipe avait manqué en son absence lors d’une première mi-temps plate.

Axel Witsel a été amené dans la mêlée peu de temps après par Martinez – faisant sa première apparition depuis sa blessure à Achille en janvier – tandis qu’Eden Hazard est également apparu dans le cadre d’un double échange pour Carrasco et Leander Dendoncker à la 60e minute.

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a également effectué un double changement pour injecter de l’énergie supplémentaire alors que Christian Norgaard et Jens Stryger Larsen ont remplacé les buteurs Poulsen et Daniel Wass.

C’était maintenant la Belgique qui tournait la vis avec son jeu de passes patient et le Danemark était à la recherche d’une voie vers le haut du terrain.

Lors d’une tentative de plus en plus rare dans la surface belge, le Danemark pensait avoir réclamé un penalty lorsque Damsgaard est tombé, seulement pour que l’ailier soit averti pour un plongeon flagrant.

En quelques instants, la Belgique allait de l’avant grâce à un but d’équipe superbement réalisé qui a été repoussé par l’effervescent De Bruyne.

Après une interaction à une touche au bord de la surface danoise, De Bruyne est arrivé pour percer un tir du pied gauche depuis le bord de la surface. En l’espace d’à peine 25 minutes, le joueur de 29 ans avait renversé le match avec une passe décisive et désormais un but.

En ligne, les fans et les experts ronronnaient à propos d’un joueur qui fera partie intégrante des ambitions de son équipe de remporter le tournoi.

Il y a la plupart des footballeurs. Et puis il y a Kevin de Bruyne. – SPORTbible (@sportbible) 17 juin 2021

Hazard assiste, mais ce but de De Bruyne est absolument magnifique. Les gens détestent ce gars juste pour avoir l’air spécial ou quelque chose comme ça, mais Kevin est hors de ce monde. – Xav Salazar (@XavsFutbol) 17 juin 2021

Match en chiffres de Kevin De Bruyne contre le Danemark (45 minutes) : 100 % dribbles réalisés (5/5) 2 grosses occasions créées 2 tirs (2 cadrés) 1 passe décisive 1 but Changer la donne. #BEL 👏👏👏 pic.twitter.com/2VcFTE3ikp – Statman Dave (@StatmanDave) 17 juin 2021

Le Danemark n’a pas fini car Braithwaite a forcé un faible arrêt de Thibaut Courtois, avant que l’homme de Barcelone ne se dirige vers les boiseries d’un centre d’Andreas Skov Olsen dans les cinq dernières minutes.

Cela devait prouver la plus grande chance du Danemark alors qu’ils ont glissé vers une deuxième défaite en deux matches à Copenhague, et n’auront besoin que d’une victoire contre les visiteurs russes lundi pour avoir une chance de se faufiler dans les 16 derniers.