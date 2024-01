Hors d’Afrique du Sud et des collèges noirs américains pour entrer dans le VPAT – The Vacaville Reporter

Basé à Washington, DC, Step Afrika! les danseurs intègrent des pas rythmés, des applaudissements, des chansons, des récits, de l’humour et la participation du public dans leurs performances, une tradition créée par des étudiants noirs américains au début des années 1900. (Photo de courtoisie/Step Afrika !)

Selon tous les témoignages, y compris un certain nombre de vidéos, un Step Afrika ! La performance est un spectacle de danse visuel, sonore et théâtral pas comme les autres – et presque certainement un spectacle qui met le public sur pied, se terminant par une « symphonie » percussive complexe et polyrythmique.

La troupe de danse, composée de près de 20 membres – de jeunes artistes, tous diplômés d’université, basés à Washington, DC, et qui effectue une tournée annuelle dans tout le pays, dont deux engagements ce week-end à Vacaville – célèbre la « tradition du step ».

Le stepping est une façon unique de danser créée par les fraternités et sororités universitaires noires américaines au début des années 1900. Dans le step, le corps est utilisé comme un « instrument » pour créer des rythmes et des sons complexes grâce à une combinaison de pas, d’applaudissements et de paroles.

Dans des temps plus modernes, le stepping s’est inspiré d’aspects de la gymnastique, du break dance, des claquettes, de la marche, de la danse africaine et caribéenne. Certains types de pas incluent également l’utilisation d’accessoires, parmi lesquels des cannes, des bâtons rythmiques et parfois du feu et des bandeaux. Les représentations peuvent également inclure des costumes africains dramatiques, des boucliers et des lances.

Le stepping vient d’une longue et riche tradition dans les communautés africaines qui utilisent le mouvement, les mots et les sons pour communiquer leur allégeance à un groupe.

Il s’est imprégné de son style percussif distinctif après la rébellion Stono de 1739 en Caroline du Sud. Là, selon un article de Dance Spirit de 2018, 20 esclaves ont organisé une rébellion près des rives de la rivière Stono, frappant sur des tambours tout en marchant dans les rues.

Le son a commencé à attirer d’autres esclaves qui ont rejoint la rébellion. Cela a également attiré des colons blancs qui ont tué la plupart des rebelles. À la suite de la rébellion, les législateurs ont interdit le tambour – ainsi que le droit d’en posséder un – afin de mettre fin à la communication entre esclaves. Après l’interdiction, le stepping a commencé à émerger lorsque les esclaves ont remplacé les tambours par leur corps.

Selon le site Web de l’entreprise, Step Afrika! est la première entreprise professionnelle au monde dédiée à la tradition du stepping. Sa devise est « Nous marchons. Nous faisons une tournée. Nous enseignons.”

Fondée en décembre 1994 dans le cadre d’un programme d’échange avec le Soweto Dance Theatre de Johannesburg en Afrique du Sud, la compagnie est acclamée par la critique pour ses efforts visant à promouvoir la compréhension et l’appréciation du step et l’utilisation de la tradition de la danse comme outil éducatif pour les jeunes du monde entier. . À cette fin, il promeut des thèmes tels que le travail d’équipe, la réussite scolaire et la compréhension entre les cultures.

Parce qu’il tourne fréquemment, Step Afrika ! atteint des milliers de personnes dans le monde entier, de l’Amérique du Nord et du Sud à l’Europe, à l’Afrique et aux Caraïbes. Il sert d’ambassadeur culturel des États-Unis, représentant la nation lors d’événements à travers le monde grâce à des invitations spéciales des ambassades américaines. Il s’agit de l’une des cinq plus grandes compagnies de danse afro-américaines aux États-Unis et de la plus grande organisation artistique dirigée par des Afro-Américains à Washington, DC.

Comme c’est le cas pour de nombreux grands groupes américains des arts du spectacle, la compagnie animera vendredi une classe de maître au Vacaville Performing Arts Theatre, où elle se produira également samedi.

Dans son livre de 1996 « Steppin’ on the Blues », l’historienne Jacqui Malone a exploré non seulement le sens de la danse dans la vie des Noirs américains, mais également la façon dont la musique, le chant et la danse sont interdépendants dans la culture noire et, par conséquent, leur influence sur la culture américaine. .

SI VOUS ALLEZ

Quoi: Étape Afrique! cours de maître

Quand: 18h vendredi

Où: Théâtre des arts du spectacle de Vacaville,

1010, promenade Ulatis

Des billets: 40 $

www.vpat.net

(707) 469-4013

Quoi: Étape Afrique! en performances

Quand: 20h samedi

Où: VPAT

Des billets: 60$