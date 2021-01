Sept fois champion du monde de F1 Lewis Hamilton aurait rejeté le contrat qui Mercedes lui a offert. Cela signifie qu’à partir de maintenant, le Britannique sera sans emploi pour la saison 2021. Son contrat avec l’équipe Mercedes F1 a expiré le 1er janvier 2021.

L’homme de 35 ans aurait fait quatre demandes lors de négociations contractuelles avec Mercedes selon Sport automobile. Le premier est que son salaire passe à 35,5 millions de livres par an, ce qui lui permettrait de rester le conducteur le mieux payé de la grille. Sa deuxième demande est que Hamilton voudrait une part de 10% des prix de Mercedes s’ils remportaient le championnat. Une de leurs prochaines voitures AMG One à production limitée et enfin un rôle qui «va au-delà d’être un pilote et plus qu’un simple témoignage». Cela signifie que le joueur de 35 ans est apparemment désespéré pour un travail pratique où il peut aider à conduire l’approche des flèches d’argent vers la transition électrique.

Le chef de Mercedes, Toto Wolff, fait valoir depuis des mois que la prolongation du contrat de Hamilton ne devrait pas être un problème, mais selon le point de vente italien Corriere Dello Sport les demandes sur un contrat de quatre ans semblent être une préoccupation, l’équipe gardant George Russell à l’esprit.

Selon l’aile italienne de Motorsport.com, Hamilton a rejeté la proposition de Daimler, les parents de Mercedes et 1/3 propriétaire de l’équipe de F1. Il reste à savoir quelle est la contre-offre de Hamilton et son plan d’urgence, étant donné que McLaren ne choquera pas le monde en le faisant remplacer soit par Lando Norris, soit par Daniel Ricciardo.

Le conseil d’administration du Daimler serait mécontent des hautes exigences du champion en titre. Compte tenu du fait que l’industrie automobile a été confrontée à un choc brutal dû à Covid-19 l’année dernière, il est tout à fait logique de refuser la proposition de Hamilton.

Le président de Daimler, Ola Kallenius, souhaite que le siège vacant soit pourvu au plus tôt. À tel point qu’il n’exclut pas la possibilité que George Russell fasse un rêve devenu réalité chez Mercedes, sur une base saisonnière. Pour ceux qui ne le savent pas, Russell a remplacé Hamilton pour le Grand Prix de Sakhir et a impressionné tout le monde. Et oui, Russell est aussi un pilote junior Mercedes – tout semble s’additionner pour lui.

George Russell est également nettement moins cher et a déjà été désigné comme futur champion du monde. Hamilton, bien sûr, estime qu’il a mérité le droit à une augmentation de salaire compte tenu de son statut de pilote le plus titré de tous les temps, mais il convient également de noter qu’il est déjà le pilote le mieux payé de la grille. Si Hamilton n’accepte pas les conditions que Mercedes a alignées, il pourrait être sans conduite non pas pour 2021 mais aussi 2022 car toutes les grandes équipes, y compris Ferrari et Red Bull, ont eu beaucoup de mouvement en 2020.