Le Sporting Khalsa est sur le point de devenir le premier club issu de la communauté sud-asiatique à jouer dans le huitième niveau de la pyramide moderne après qu’une restructuration hors championnat de la saison prochaine a été approuvée par le Conseil de la FA.

La restructuration du système de la Ligue nationale verra 110 clubs entre les étapes 5 et 7 (cinq et sept divisions sous la Ligue deux) promus sur la base d’un système de points par match non pondéré au cours des deux dernières saisons – avec une nouvelle division administrée par la Northern Premier League. créé à l’étape 4, huitième niveau du football anglais.

Le Sporting Khalsa est l’un des clubs qui jouent actuellement à l’étape 5 et qui ont été créés par des groupes de footballeurs sud-asiatiques en herbe. Parmi les autres exemples notables, citons Leicester Nirvana, le côté du Kent Punjab United et le Sporting Bengal United de l’est de Londres, qui figurait dans le Documentaires Sky original, Micah Richards: Lutter contre le racisme.

Le Sporting Khalsa joue au Guardian Warehousing Arena, en face du Willenhall Memorial Park, où les fondateurs sikh-punjabi du club se réunissaient pour un week-end avant leur formation officielle et leur entrée à la Walsall and District Sunday League en 1991.

















Ils dirigent désormais des équipes de moins de 5 ans à moins de 21 ans pour des joueurs de tous horizons, en plus des équipes premières masculines et féminines.

Les clubs les mieux classés de chacun de la North West Counties League, de la Northern Counties East League et de la Northern League « seront considérés comme éligibles pour passer à l’étape 4 » et seront invités à faire une demande pour rejoindre la nouvelle division, ainsi que les plus hauts- les clubs classés des autres divisions à l’étape 5.

Sporting Khalsa a le total de points par match le plus élevé de la Midland Football League Premier Division pour la période concernée (2,19), devant Coventry United (1,95) et Romulus (1,9).

Actualités Sky Sports a été informé que le club s’attend à être invité à postuler pour une place dans la nouvelle division proposée à l’étape 4 et est convaincu de répondre à toutes les exigences supplémentaires de la ligue. La source a ajouté qu’il serait «approprié» pour le Sporting Khalsa de participer à son 30e anniversaire.

Southgate rencontre Apna England

Pendant ce temps, les membres du groupe de fans Apna England ont été stupéfaits la semaine dernière lorsqu’ils ont été rejoints sur un appel Zoom par nul autre que le manager des Three Lions, Gareth Southgate.

Apna England, formée en 2019, compte un noyau de membres issus de groupes affiliés sud-asiatiques soutenus par le Des fans pour la diversité campagne, une initiative cofinancée menée par le Association des supporters de football et Kick It Out qui promeut la diversité et l’inclusion dans le football.

L’apparition surprise de Southgate était le fruit de Des fans pour la diversité chef de campagne et ancien footballeur Anwar Uddin. Les membres d’Apna England ont partagé des histoires de leurs expériences dans et autour du match avec le manager de l’Angleterre, qui a écouté attentivement et a parlé de son désir de voir une plus grande représentation des Sud-Asiatiques dans le football.

















Micky Singh, membre d’Apna England, est impliqué dans le football dans les Midlands à différents niveaux depuis près de 50 ans et a été le premier fan de diversité ethnique à devenir membre à part entière du Birmingham City Official Supporters ‘Club dans les années 1970.

Il a dit Sky Sports News: « Nous étions tous extrêmement fiers d’avoir Gareth Southgate à l’appel avec le groupe de supporters d’Apna England. C’était incroyablement gentil de sa part d’écouter nos expériences variées de suivre l’Angleterre et de fournir sa perspicacité honnête.

«Nos communautés peuvent être encouragées par ce type d’engagement des supporters et par les mesures prises par la FA pour comprendre les défis auxquels les vrais supporters de football issus de communautés ethniques minoritaires peuvent être confrontés lorsqu’ils soutiennent notre équipe nationale.

« À la lumière de tout ce qui s’est passé récemment, nous sommes heureux que la FA reconnaisse que les fans de football comme nous doivent faire partie de la solution. Le fabuleux jeu de football – que nous aimons tous – appartient à tout le monde! »

Sortie de la bande dessinée Hamza Choudhury

Hamza Choudhury de Leicester City a fait équipe avec EA Sports pour sortir une bande dessinée visant à inspirer la prochaine génération de joueurs britanniques sud-asiatiques.

Le père de Choudhury est originaire de Grenade dans les Caraïbes, tandis que sa mère vient du Bangladesh, et le milieu de terrain né à Loughborough est l’un des footballeurs sud-asiatiques les plus en vue du pays.

Titré Hamza: Mon histoire, le livre – écrit par respecté Indépendant Le journaliste Vithushan Ehantharajah et illustré par Raj Dhunna – raconte l’histoire de l’identité, de l’héritage et de l’éducation de Choudhury, évoquant les défis auxquels il a été confronté à travers le jeu.

















Dans la section avant-propos, Choudhury a déclaré: « Être soi-même est important dans la vie et le football. C’était une leçon qui m’a été apprise en grandissant: aimer qui vous êtes et ce que vous faites.

« Sans embrasser mon héritage, ma peau et même mes cheveux, je ne serais pas la personne ou le footballeur que je suis aujourd’hui. C’est mon histoire jusqu’à présent. »

Le livre sera distribué dans les écoles travaillant avec le Montrez le racisme le rouge Carte de charité et aussi à travers le Étoiles primaires de la Premier League portail.

















Afficher le racisme dit Raj Murria du Carton rouge Sky Sports News: «Nous avons hâte de sortir cette bande dessinée et de la remettre entre les mains des enfants avec lesquels nous travaillons pour les aider à adopter leur culture et à être fiers de leur héritage

« Cela envoie le message que nous [all] appartiennent ici et nous appartenons tous au beau jeu. Cela peut même être une introduction pour apprendre ces cultures pour certains, c’est certainement quelque chose que j’aurais pu faire quand j’étais plus jeune et nous espérons que cela inspirera la prochaine génération. «

















Le directeur général de l’organisme de bienfaisance, Ged Grebby, a ajouté: «Montrez au racisme le carton rouge tient à remercier Hamza Choudhury, EA Sports et Leicester City Football Club pour cette brillante campagne visant à encourager une plus grande représentation britannique asiatique dans le jeu anglais.

« La bande dessinée est un ajout bienvenu aux ressources éducatives antiracistes et nous attendons avec impatience l’opportunité de travailler avec Hamza dans le cadre de notre vaste programme scolaire. »

Sud-asiatiques britanniques dans le football

