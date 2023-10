Horror Hit Terrifer 2 revient au cinéma avec Terrifer 3 Tease

Oubliez de passer à un autre mode vacances une fois le mois d’octobre terminé : novembre va maintenir Halloween en vie grâce à une réédition en salles de Évasion d’horreur 2022 Terrifiant 2. Et il y a plus d’attrait que le gore extrême sur grand écran : les fans peuvent s’attendre à leur premier teasing époustouflant de Terrifiant 3.

Selon un communiqué de presse, « Le film comportera une introduction spéciale du créateur Damien Leone ainsi qu’un film inédit. Terrifiant 3 teaser, tous deux exclusifs aux cinémas. De plus, lors de la soirée d’ouverture, les 100 premiers fans de chaque théâtre recevront un cadeau exclusif Terrifiant 3 affiche. »

Bien qu’il s’agisse, comme son titre l’indique, d’une suite, Terrifiant 2 est l’entrée de la série qui a ravi les fans d’horreur, en prenant le personnage emblématique du premier film, Art the Clown, et en lui offrant un plus grand terrain de jeu de meurtres et de chaos (ainsi qu’une durée plus longue, 138 minutes incessantes) alors qu’il poursuit un adolescent coriace. fille et son jeune frère curieux de clown. Il a rapporté 11 millions de dollars au box-office américain, éclipsant Délai signalé un budget de 250 000 $, il n’y a donc pas de surprise avec un troisième film, qui a été officiellement annoncé cet étéest en préparation.

« Cette année ne ressemble à rien de ce que nous aurions pu imaginer », a déclaré Leone dans le communiqué de presse. « Pour voir tout l’amour Terrifiant 2 a reçu et l’enthousiasme que cette sortie a inspiré auprès des fans, nouveaux et anciens, est vraiment au-delà des mots. En guise de remerciement à nos fans et aux nombreuses personnes qui ont travaillé sans relâche sur cette version, nous souhaitons la ramener sur grand écran, là où elle appartient. Et bien plus encore, alors que les fans attendent avec impatience la sortie de Terrifiant 3 L’année prochaine, nous voulons avoir la chance de partager ce sur quoi nous avons travaillé pour le troisième volet, car un an, c’est tout simplement trop long à attendre.

Vous pouvez retirer vos billets à l’avance aux endroits habituels (Fandango, le site officiel du film et Billets Atom) avant Terrifiant 2Le retour en salles de ‘s le 1er novembre.

Terrifiant 2 | bande annonce officielle

