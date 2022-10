Horris Hill Stakes: Knight reste invaincu avec un succès sans heurt à Newbury pour l’équipe de Crisford | Nouvelles de la course

Knight a remporté deux victoires en autant de départs qu’il a manqué un vainqueur intelligent des Virgin Bet Horris Hill Stakes à Newbury.

Le fils de Mehmas avait fait un bon départ pour Simon et Ed Crisford à Yarmouth le mois dernier et il a fait un énorme bond en avant pour remporter ce prix du groupe trois lors de sa deuxième tentative dans des conditions de test.

Envoyé un tir 10-1 entre les mains de David Egan, Knight a été installé derrière alors que Grey’s Monument entreprenait de tout faire dans le concours de sept stades, avec Caragio sur ses talons dans les premiers échanges.

Cependant, on pouvait remarquer que Knight voyageait particulièrement bien avec quelques stades à parcourir et alors qu’Egan le faisait basculer entre Grays Monument et Ancestral Land pour relever son défi, le coureur de Crisford a trouvé un bon changement de vitesse pour tirer clairement.

Alors que Grey’s Monument était un match vaincu, se ralliant pour prendre la deuxième place, il n’a prouvé aucun match en étant battu d’une longueur confortable et des trois quarts avec une longueur de retour à Ancestral Land en troisième.

Striking Star a été expulsé du favori 9-4 mais il n’a pas compris.

Betfair a présenté Knight comme un tir 25-1 pour les Qipco 2000 Guinées de l’année prochaine et Ed Crisford pense qu’un essai classique au printemps sera désormais prévu.

Il a déclaré: “C’était difficile de deviner ce qu’il avait réalisé lors de son premier départ, mais il s’était bien entraîné après.

“Sa sœur (Malavath) traverse ce terrain avec une action de genou haute et nous espérions qu’il le ferait. C’est un poulain passionnant et probablement un cheval Guinées qui ira pour un essai – le Craven ou le Greenham.

“Les propriétaires (KHK Racing Ltd) passent une excellente année, remportant le Leger et le Mill Reef (avec Eldar Eldarov et Sakheer respectivement) et ils en ont quelques-uns avec nous.”

Egan a ajouté: “Il s’est certainement beaucoup amélioré depuis la dernière fois que je l’ai monté.

“Le sol était profond mais il l’a attrapé et a vraiment galopé dessus. J’ai aimé son action et la façon dont il a mis la course au lit