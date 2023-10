« Horrifié et indigné » : Barack Obama brise enfin le silence sur le conflit israélien

L’ancien président Barack Obama a rompu son silence sur l’attaque de samedi du Hamas qui a déclenché un conflit militaire entre Israël et le groupe terroriste.

Les terroristes du Hamas ont attaqué plusieurs sites en Israël, tuant plus de 900 personnes, dont 11 Américains. selon à l’Associated Press. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la réponse d’Israël à l’attaque « résonnerait pendant des générations » alors qu’Israël commençait ses opérations militaires contre le groupe terroriste. (EN RELATION : « Vous êtes une honte » : Lindsey Graham dit aux membres de la « squad » du Congrès de « la fermer »)

Tous les Américains devraient être horrifiés et indignés par les attaques terroristes éhontées contre Israël et le massacre de civils innocents. Nous pleurons ceux qui sont morts, prions pour le retour sain et sauf de ceux qui ont été retenus en otages et nous tenons fermement aux côtés de notre allié, Israël, alors que… – Barack Obama (@BarackObama) 9 octobre 2023

« Tous les Américains devraient être horrifiés et indignés par les attaques terroristes éhontées contre Israël et le massacre de civils innocents », a déclaré Obama. posté sur Twitter. « Nous pleurons ceux qui sont morts, prions pour le retour sain et sauf de ceux qui ont été retenus en otages et nous tenons fermement aux côtés de notre allié, Israël, alors qu’il démantèle le Hamas. Tout en soutenant le droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme, nous devons continuer à lutter pour une paix juste et durable pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. »

Le Hamas a pris en otage au moins 100 personnes lors des attaques de samedi et a menacé de les exécuter à la télévision si Israël ripostait.

« Toute prise pour cible de notre peuple sans avertissement préalable entraînera l’exécution d’un otage civil », a déclaré Abou Obaida, porte-parole du groupe terroriste. selon à Roya Nouvelles.

Le président Joe Biden a été critiqué pour avoir organisé un barbecue pour le personnel de la Maison Blanche samedi alors que l’attaque se poursuivait et pour avoir mis le cap tard lundi matin. Les républicains, dont l’ancien président Donald Trump, ont critiqué Biden pour sa politique à l’égard de l’Iran, l’accusant d’avoir payé une « rançon » pour cinq Américains détenus par l’Iran.

Le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud a appelé les États-Unis à détruire les raffineries de pétrole iraniennes si des otages étaient blessés par le groupe terroriste soutenu par l’Iran.

