«Horrifiant» que le personnel des Anciens Combattants ait évoqué le suicide assisté avec un vétéran en difficulté, selon le groupe

Le chef d’un groupe qui soutient les anciens combattants canadiens dit qu’il a été horrifié d’apprendre que l’aide médicale à mourir a été évoquée avec un ancien combattant qui a récemment demandé de l’aide à Anciens Combattants Canada.

Des responsables du ministère fédéral ont confirmé à CBC News qu’ils avaient présenté des excuses directement à l’ancien combattant et lancé “une enquête interne approfondie”.

“C’est tout simplement horrible”, a déclaré Scott Maxwell, directeur général de Wounded Warriors Canada. “A, comment vont cet ancien combattant et sa famille ? Et puis B, quel est l’impact que cela aura sur d’autres anciens combattants qui pourraient être dans un état similaire, voulant décrocher un téléphone, appeler un agent ou un gestionnaire de cas pour demander des soins ?

“Si un seul ancien combattant ne passe pas cet appel téléphonique, nous avons nous-mêmes un problème important.”

Maxwell a déclaré qu’il était difficile de comprendre comment l’aide médicale à mourir, ou AMM, aurait été suggérée dans une conversation entre un employé d’Anciens Combattants Canada (ACC) et un ancien combattant ayant besoin d’aide.

Il s’est félicité de l’annonce qu’une enquête était en cours.

Il a déclaré que les personnes impliquées dans cette enquête devraient “identifier comment cela est même possible ou pensé à distance – mais évidemment, surtout, s’assurer que cet ancien combattant reçoit toutes les opportunités de soutien dont il a besoin … et ensuite vraiment suivre et prenant au sérieux ce besoin d’une plus grande sensibilisation professionnelle et d’une formation sur les compétences culturelles pour tout le personnel d’ACC. »

Le siège social d’Anciens Combattants Canada est situé à Charlottetown depuis 1980, après une poussée fédérale de décentralisation à la fin des années 1970. (Tom Steepe/CBC)

Dans un communiqué, des responsables d’Anciens Combattants ont déclaré que le ministère regrettait profondément ce qui s’était passé dans le cas de l’ancien combattant anonyme, qui a conduit à un rapport de Global News plus tôt ce mois-ci.

Le communiqué indique qu’aucune preuve n’a été trouvée d’incidents similaires, et ils pensent qu’il s’agit d’un événement isolé.

La prestation de conseils relatifs à l’aide médicale à mourir n’est pas un service d’ACC.​​​​​​ — Déclaration d’Anciens Combattants Canada

La déclaration poursuit en disant : “Fournir des conseils concernant l’aide médicale à mourir n’est pas un service d’ACC. Les gestionnaires de cas, les agents de service aux anciens combattants et les gestionnaires d’équipe de service aux anciens combattants d’ACC n’ont aucun mandat ni rôle pour recommander l’aide médicale à mourir aux clients anciens combattants. “

Plus de formation promise

Le ministère a également déclaré qu’il offrirait une formation supplémentaire à tout son personnel de première ligne.

Maxwell a déclaré que l’objectif final de toute formation de ce type devrait être de s’assurer que tous les employés d’Anciens Combattants acquièrent une compréhension approfondie de la vie des anciens combattants malades et blessés, des membres actifs des Forces canadiennes et des premiers intervenants.

“Nous savons que cela pourrait avoir un impact sur les soins”, a déclaré Maxwell à propos du manque de compréhension.

“Nous savons parfois que cela pourrait aggraver davantage la blessure de quelqu’un. Je veux dire, c’est vraiment complexe, des choses réelles qui doivent être traitées comme telles – et comme vous pouvez le voir, comme nous parlons d’aujourd’hui, nous avons encore un long chemin aller.”

MacAulay qualifie l’action d'”inacceptable”

Après que l’histoire a éclaté, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a publié une déclaration sur les réseaux sociaux qualifiant l’incident de “complètement inacceptable”, ajoutant : “Je regrette profondément le mal causé à cet ancien combattant et à sa famille en ces temps difficiles”.

MacAulay est le député de la circonscription de Cardigan de l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que le ministre d’Anciens Combattants Canada, dont le siège social est à Charlottetown depuis 1980.

Ma déclaration sur le récent reportage concernant Anciens Combattants Canada et l’aide médicale à mourir. pic.twitter.com/3BBP1fzcdw —@L_MacAulay

Maxwell a déclaré que Wounded Warriors Canada n’avait pas eu de nouvelles directement du vétéran au cœur de l’incident. Cependant, il a dit qu’il voulait que tous les anciens combattants sachent qu’un soutien est disponible à tout moment par l’intermédiaire de groupes comme le sien, si l’incident rend quelqu’un mal à l’aise de contacter le personnel d’Anciens Combattants.

“De l’aide est disponible”, a-t-il dit.

Informations sur la ligne d’assistance :