Horribles cauchemars et « cauchemars » liés aux maladies auto-immunes

Le cauchemars sont intenses et souvent horribles, durant parfois toute la journée.

« Il y a un tueur en série qui me poursuit et, ces dernières années, j’ai le même », selon un patient canadien. « Il a mes jambes ou quelque chose comme ça, je peux encore sentir quelque chose sur mes jambes même quand je suis réveillé. »

Un autre patient anglais décrit cauchemars « là où je ne peux pas respirer et où quelqu’un est assis sur ma poitrine. » Un autre encore a partagé des histoires de visions violentes « vraiment désagréables » pendant son sommeil.

« Horrible, comme des meurtres, comme de la peau qui se détache des gens », a déclaré un patient irlandais à propos de ses cauchemars. « Je pense que c’est comme quand je suis submergé, ce qui pourrait être dû au lupus… donc je pense que plus mon corps est stressé, plus le rêve serait vif et mauvais. »

Cauchemars et les « cauchemars », des hallucinations oniriques qui apparaissent à l’éveil, peuvent être des signes peu connus de l’apparition de lupus et d’autres maladies auto-immunes systémiques telles que la polyarthrite rhumatoïde, selon une nouvelle étude publié lundi dans la revue eClinicalMedicine.

De tels symptômes inhabituels peuvent également indiquer qu’une maladie établie est sur le point de s’aggraver intensément ou de « éclater » et de nécessiter un traitement médical, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Melanie Sloan, chercheuse au département de santé publique et de soins primaires de l’Université de Cambridge. au Royaume-Uni.

« C’est particulièrement le cas dans une maladie comme le lupus, qui est bien connu pour affecter plusieurs organes, y compris le cerveau, mais nous avons également constaté ces types de symptômes dans d’autres maladies rhumatologiques, comme la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Sjögren et la sclérose systémique. » Sloan a déclaré dans un e-mail.

Lupus est une maladie à long terme dans laquelle le système immunitaire du corps se détraque, attaquant les tissus sains et provoquant une inflammation et des douleurs dans n’importe quelle partie du corps, y compris les cellules sanguines, le cerveau, le cœur, les articulations et les muscles, les reins, le foie et les poumons.

« Les problèmes cognitifs et bon nombre de ces autres symptômes neuropsychiatriques que nous avons étudiés peuvent avoir une influence énorme sur la vie des gens, leur capacité à travailler, à socialiser et simplement à mener une vie aussi normale que possible », a-t-elle déclaré.

« Ces symptômes sont souvent invisibles et (actuellement) invérifiables, mais cela ne devrait pas les rendre moins importants pour un traitement et un soutien. »

Jennifer Mundt, professeur adjoint de médecine du sommeil, de psychiatrie et de sciences du comportement à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern à Chicago, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré dans un e-mail qu’elle était heureuse que l’étude se concentre sur les cauchemars.

lampe de poche/iStockphoto/Getty Images Selon les experts, des cauchemars vifs et inquiétants peuvent être le signe d’un nouveau développement d’une maladie auto-immune ou d’une poussée imminente d’une maladie existante.

« Bien que les cauchemars soient un problème très pénible dans de nombreuses conditions médicales et psychiatriques, on s’y concentre rarement, sauf dans le contexte du SSPT (syndrome de stress post-traumatique) », a déclaré Mundt.

« UN étude récente a montré que 18 % des personnes atteintes d’une longue COVID ont des cauchemars (fréquents), et cela se compare à une prévalence dans la population générale d’environ 5 % », a-t-elle déclaré. « Il est essentiel d’entendre le point de vue des patients afin que la recherche et les soins cliniques puissent être guidés par ce qui est le plus important pour les patients eux-mêmes. »

Les médecins et les patients doivent savoir



Même si la recherche dans ce domaine est plutôt nouvelle, un Etude de mars 2019 ont découvert que des patients souffrant d’arthrite inflammatoire et d’autres maladies auto-immunes et inflammatoires souffraient également de cauchemars et d’autres troubles du sommeil paradoxal tels que la paralysie du sommeil. REM est l’abréviation de mouvement oculaire rapide, la phase du sommeil au cours de laquelle les gens rêvent et où les informations, les informations et les expériences sont consolidées et stockées en mémoire.

Dans cette étude, un homme de 57 ans se souvient avoir été « menacé par des oiseaux de proie sauvages » dans ses cauchemars, tandis qu’une femme de 70 ans rêvait que son neveu était en grave danger mais qu’elle ne pouvait rien faire pour l’aider.

La nouvelle étude a interrogé 400 médecins et 676 personnes vivant avec le lupus et a également mené des entretiens détaillés avec 50 cliniciens et 69 personnes vivant avec des maladies rhumatismales auto-immunes systémiques, dont le lupus.

Les chercheurs ont découvert que 3 patients sur 5 atteints de lupus et 1 patient sur 3 atteint d’autres maladies liées à la rhumatologie avaient des cauchemars de plus en plus vifs et pénibles juste avant leurs hallucinations. Ces cauchemars impliquaient souvent une chute, une attaque, un piégeage, un écrasement ou un meurtre.

«Je montais à cheval et je coupais les gens avec mon épée. L’un d’eux était quelqu’un qui m’attaquait et j’ai fini par lui trancher la gorge », a déclaré le patient anglais.

« Je ne suis pas du tout une personne violente. Je ne tue même pas un insecte », a poursuivi le patient. «Et je suis arrivé à la conclusion que c’était probablement moi qui combattais mon propre système (auto-immunitaire). … Je suis probablement en train de m’attaquer, c’est la seule chose que je peux logiquement comprendre.

Les maladies auto-immunes systémiques présentent souvent une série de symptômes, appelés prodromes, qui apparaissent comme les signes d’une aggravation soudaine et potentiellement dangereuse de la maladie. Dans le cas du lupus, par exemple, des maux de tête, une augmentation de la fatigue, des articulations douloureuses et enflées, des éruptions cutanées, des étourdissements et une fièvre sans infection sont des signes bien connus d’une poussée imminente.

Reconnaître ces signes avant-coureurs est important, a déclaré Sloan, car ils permettent « une détection plus précoce et donc un traitement des poussées, dont certaines peuvent endommager les organes et même être mortelles chez les patients atteints de lupus ».

Cependant, les symptômes d’alerte uniques tels que les cauchemars et les cauchemars ne font pas partie des critères de diagnostic du lupus ou d’autres maladies, a déclaré Sloan. L’étude a révélé que les médecins posent rarement des questions sur de telles expériences et que les patients évitent souvent d’en parler à leur médecin.

« Nous encourageons fortement davantage de médecins à poser des questions sur les cauchemars et autres symptômes neuropsychiatriques – considérés comme inhabituels, mais en réalité très courants dans l’auto-immunité systémique – pour nous aider à détecter plus tôt les poussées de maladie », a déclaré l’auteur principal de l’étude, David D’Cruz, rhumatologue consultant. au Guy’s Hospital et au Kings College de Londres.

À première vue, il serait logique que des manifestations neurologiques telles que des cauchemars se produisent si la maladie auto-immune affecte le cerveau, ce qui est souvent le cas du lupus, a déclaré Sloan. Mais ce n’est pas ce que l’étude a révélé.

« Fait intéressant, nous avons constaté que les patients atteints de lupus qui étaient classés comme ayant une atteinte d’organes autres que le cerveau, comme les reins ou les poumons, signalaient souvent également divers symptômes neuropsychiatriques avant leur poussée rénale/pulmonaire », a déclaré Sloan par courrier électronique. .

« Cela suggère que la surveillance de ces symptômes – tels que les cauchemars et les changements d’humeur – ainsi que des éruptions cutanées habituelles et des protéines dans l’urine (dues à inflammation des reins), etc., peuvent aider à détecter plus tôt les poussées chez de nombreux patients, pas seulement chez ceux qui développent une atteinte cérébrale majeure », a-t-elle déclaré.

Cependant, il n’y a aucune raison pour que les personnes faisant des cauchemars ou des rêves diurnes occasionnels s’inquiètent d’une maladie inflammatoire auto-immune, a déclaré le Dr Carlos Schenck, spécialiste des troubles du sommeil, professeur et psychiatre principal au centre médical du comté de Hennepin à l’Université de Minnesota à Minneapolis.

« Cette étude pourrait inciter le grand public à croire ou à s’inquiéter de savoir s’il souffre de lupus ou d’une maladie auto-immune connexe s’il fait des cauchemars ou des hallucinations, ce que les médecins appellent des « symptômes non spécifiques », ce qui signifie qu’une variété de conditions (médicales et psychiatriques) peut se manifester par ces symptômes », a déclaré Schenck dans un e-mail.

Il est en effet « tout à fait normal » d’avoir occasionnellement des cauchemars, voire des cauchemars, ou des hallucinations, qui « sont également plus courantes qu’on ne le pense », a déclaré Sloan.

Cependant, si ceux-ci sont intenses, bouleversants et surviennent en présence d’autres symptômes tels qu’une fatigue extrême, des maux de tête et autres signes de maladies auto-immunesils « devraient être discutés avec un médecin », a déclaré Sloan.

« Les gens ne devraient pas avoir peur ou être gênés de parler de ces symptômes », a-t-elle déclaré. « Dans certains cas, signaler ces symptômes plus tôt, même s’ils semblent étranges et sans lien, peut permettre au médecin de « rejoindre le point » pour diagnostiquer une maladie auto-immune.