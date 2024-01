Horribles blessures traumatiques d’enfants : un docteur britannique est témoin de la destruction des hôpitaux de Gaza par Israël

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMIE HOMME BON: C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org, Le rapport Guerre et Paix. Je m’appelle Amy Goodman.

Les forces israéliennes progressent davantage dans le sud de Gaza, avec des frappes aériennes et des troupes terrestres attaquant des zones vers lesquelles Israël avait précédemment demandé aux Palestiniens de fuir en tant que zones de sécurité. Au cours des derniers jours, Israël a bombardé des zones proches de l’hôpital Nasser, le plus grand établissement de santé semi-fonctionnel de Gaza, situé dans la ville méridionale de Khan Younis. Il ne reste plus à Gaza que 16 établissements de santé partiellement fonctionnels. Avant l’assaut israélien, Gaza comptait 36 ​​hôpitaux. Les hôpitaux qui fonctionnent encore fonctionnent bien au-delà de leurs capacités et ont été transformés en camps de réfugiés de fortune pour héberger les déplacés – et en morgues de fortune – les responsables de la santé qualifiant la situation de catastrophique. Le ministère de la Santé estime que plus de 60 000 personnes ont été blessées à Gaza, et des centaines de victimes supplémentaires chaque jour. Le nombre de victimes s’élève actuellement à près de 25 000, dont plus de 10 000 enfants.

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par le Dr James Smith, un médecin urgentiste qui vient de rentrer de Gaza au début du mois, où il a travaillé aux côtés d’agents de santé palestiniens pour soigner des patients à l’hôpital Al-Aqsa situé à Deir al-Balah, au milieu. de la bande de Gaza. Le Dr James était à Gaza avec l’organisation Medical Aid for Palestiniens. Il nous rejoint maintenant depuis Londres.

Dr James, bienvenue à La démocratie maintenant ! Décrivez ce que vous avez vu, ce à quoi vous avez été confronté, le travail que vous faisiez, ce qui se passe à l’hôpital Al-Aqsa.

DR. JAMES FORGERON: Salut Amy.

Alors oui, comme vous le dites, je travaillais en équipe. Nous étions 10. Moi-même, j’étais avec l’organisation Medical Aid for Palestiniens. Nous étions accompagnés de collègues de l’International Rescue Committee. Et très important, nous étions — il est important de vraiment réitérer que nous travaillions avec nos collègues palestiniens, donc des médecins, des infirmières, d’autres professionnels de la santé, à Al — désolé, à l’hôpital Al-Aqsa. Al-Aqsa est un hôpital basé au centre de Gaza, donc au sud de la ville de Gaza et au nord de Khan Younis.

Moi-même, je travaillais aux urgences. Donc, nous nous positionnions aux urgences tous les matins et, vraiment, à ce moment-là, nous attendions de voir ce que la journée nous apporterait. Chaque jour, sans exception, de nombreux incidents ont fait de nombreuses victimes à l’hôpital. Cela représente donc plusieurs patients qui se présentent à la fois avec des blessures traumatiques de gravité variable. Ces patients auraient besoin d’une stabilisation, puis seraient souvent transférés vers la salle d’opération pour une intervention chirurgicale. Certains patients auraient besoin de soins palliatifs, si nous étions en mesure de fournir une certaine forme de soins palliatifs, et en plus de très nombreux patients traumatisés. Et par « beaucoup », j’entends plusieurs centaines au cours de la période où nous travaillions à Al-Aqsa. Nous traitions également des patients présentant des problèmes médicaux complexes, tels que des personnes ayant subi une crise cardiaque, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux, et des personnes dont la gestion de l’hypertension ou du diabète avait été affectée négativement, généralement par manque d’accès à leurs médicaments ou médicaments habituels. car ils n’avaient pas pu voir leur médecin habituel depuis plusieurs mois. Et puis, en outre, nous avons également vu un nombre encore plus grand de personnes ayant effectivement des problèmes de niveau de soins de santé primaires.

Ainsi, l’intégralité du système de soins de santé primaires ou de soins communautaires à Gaza s’est complètement effondré. En fait, l’ensemble du système de santé, comme l’a déjà annoncé le ministère de la Santé il y a plusieurs mois, s’est complètement effondré. Mais cela signifiait que toute personne présentant des symptômes dits mineurs – toux, rhumes, maladies diarrhéiques – se présentait également aux urgences pour être examinée par les médecins et les infirmières.

AMIE HOMME BON: Pouvez-vous parler du traitement des enfants, Dr James ?

DR. JAMES FORGERON: Bien sûr. Ainsi, comme vous l’avez mentionné, une proportion importante des personnes tuées depuis le début de cette escalade sont des enfants. Nous avons certainement vu tous les incidents faisant de nombreuses victimes aux urgences. Plusieurs enfants étaient également présents. Je me souviens très bien que certaines des blessures les plus traumatisantes infligées aux gens l’étaient à des enfants. Et elles incluraient des blessures ouvertes à la poitrine, des plaies abdominales ouvertes, des amputations traumatiques, de graves brûlures complètes sur une proportion substantielle de la zone du corps – en réalité certaines des blessures traumatiques les plus horribles que j’ai jamais vues.

AMIE HOMME BON: Nous montrons en fait à nos téléspectateurs des images de l’hôpital Al-Aqsa et des enfants et des adultes qui y ont été blessés. Vous savez, il est vraiment important de souligner que si vous parlez d’un hôpital en temps normal qui a été attaqué à plusieurs reprises, il serait — et c’est gravement compromis dans son fonctionnement, mais nous parlons de ce bombardement constant, où vous des gens arrivent qui ont été grièvement blessés. Il y a des gens qui s’y réfugient. Et est-ce à la fois un camp de réfugiés et une morgue ?

DR. JAMES FORGERON: Ainsi, plusieurs milliers de personnes avaient cherché refuge dans l’enceinte même de l’hôpital. Et nous avons constaté cela dans plusieurs autres hôpitaux de la bande de Gaza. Par exemple, des milliers de personnes auraient trouvé refuge dans le complexe d’Al-Shifa avant que celui-ci ne soit encerclé et attaqué par les forces d’occupation israéliennes. La même chose s’est produite à Al-Aqsa. Il y avait donc des gens qui logeaient dans des tentes de fortune à l’intérieur et autour des bâtiments de l’hôpital. Juste au bout de la rue principale adjacente à l’hôpital, une sorte d’autre PDI Ce camp, un camp de personnes déplacées à l’intérieur du pays, s’était en quelque sorte formé de manière très organique sur un terrain découvert. À mesure que les forces terrestres israéliennes se rapprochaient de l’hôpital et que les bombardements, l’artillerie et les bombardements aériens s’intensifiaient, bon nombre de ces personnes déplacées se sont déplacées plus au sud, vers Rafah. Et cela inclut également les patients qui étaient à l’hôpital au moment où nous y travaillions. Beaucoup d’entre eux ont également fui, ainsi qu’une grande partie du personnel.

AMIE HOMME BON: Je voulais aller voir un clip, et c’est vraiment important de jouer ces clips. À l’heure actuelle, Gaza connaît la plus longue panne de communication depuis cette attaque israélienne depuis trois mois. Je pense que c’est environ sept jours. Il est donc très difficile d’obtenir des informations sur ces intenses bombardements israéliens à proximité de l’hôpital Nasser, le principal hôpital de Khan Younis, le plus grand établissement de santé encore semi-fonctionnel à Gaza, et des chars et des véhicules blindés se trouvent sur la route principale menant à l’hôpital. zone. Mercredi, La démocratie maintenant ! atteint le Dr Ahmed Moghrabi, qui travaille à l’hôpital Nasser. Il décrit la situation sur le terrain et la difficulté de faire passer des messages. C’est ce qu’il avait à dire.

DR. AHMED MOGHRABI: Merci, sœur, d’avoir posé des questions sur nous. Merci de m’avoir permis de m’exprimer ici. Nous n’avons pas Internet du tout. J’ai réussi à obtenir un signal très faible. Je ne peux télécharger aucune de ces vidéos. Ici, 90 % des personnes déjà évacuées à l’hôpital ont été évacuées de l’hôpital. Quatre-vingt-dix pour cent du personnel médical a été évacué de l’hôpital.

Et voici ma petite fille, en fait. Elle a subi un traumatisme crânien samedi. Vous savez, des centaines de personnes évacuaient le couloir, quelqu’un l’a poussée et elle est tombée sur la tête. Maintenant, je prends soin de ma… de cette petite fille. Elle a besoin de médicaments. Elle ne va pas bien. Je reste donc à l’hôpital maintenant, mais je veux évacuer. La situation est catastrophique, ma sœur. Vraiment, je suis très fatigué. Je suis très fatigué.

AMIE HOMME BON: Il s’agit du Dr Ahmed Moghrabi, et l’image que nous avons montrée pendant qu’il parlait était celle du Dr Moghrabi tenant sa propre fille blessée. Je me demande, Dr James, si vous pouvez parler de l’importance, de l’importance médicale, d’une panne complète, presque complète des télécommunications, en termes d’ambulances joignables et de personnes capables de communiquer pour obtenir de l’aide.

DR. JAMES FORGERON: Absolument. Je veux dire, c’est une évolution catastrophique. Comme vous l’avez mentionné, Amy, c’est, je pense, la septième fois que les Israéliens suspendent l’accès aux télécommunications dans la quasi-totalité de la bande de Gaza. Nous sommes désormais au sixième ou septième jour d’une sorte de panne totale des télécommunications. Cela rend presque impossible de faire quoi que ce soit.

Donc, dans un premier temps, les gens ne peuvent pas joindre leur famille, leurs proches. Ils ne peuvent pas communiquer avec leurs collègues. Ils ne peuvent pas rassurer la famille sur le fait qu’ils vont bien, ni même les parents et amis ne peuvent pas informer les membres de la famille, etc., lorsque quelqu’un a été tué ou blessé. Il y a eu des cas où le numéro d’urgence n’a pas été utilisé. Donc, comme vous le dites, il a été difficile d’appeler des ambulances ou de mobiliser des ambulances là où il y a eu une frappe aérienne ou d’artillerie. Cela rend très difficile pour les travailleurs de la santé et les travailleurs humanitaires d’accomplir leur travail essentiel…

AMIE HOMME BON: Docteur Smith, nous…

DR. JAMES FORGERON: – ils ne peuvent donc pas se coordonner.

AMIE HOMME BON: Nous n’avons que 10 secondes. Quel message avez-vous pour le monde, à peine sorti de Gaza ? Dix secondes.

DR. JAMES FORGERON: La violence doit cesser immédiatement.

AMIE HOMME BON: Le Dr James Smith, médecin urgentiste, revient tout juste de Gaza, où il soigne les patients de l’hôpital Al-Aqsa.

C'est tout pour notre émission.