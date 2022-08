Horrible Video Show Rider se faire écraser à mort à Thane en raison de nids-de-poule

Un conducteur de scooter à Thane dans le Maharashtra a été écrasé à mort par un camion lorsqu’il est tombé sur la route après avoir heurté un nid-de-poule. La vidéo de vidéosurveillance de l’horrible incident partagée montre le conducteur passant sous le camion alors qu’il perdait l’équilibre après avoir heurté un nid-de-poule en passant. En publiant la vidéo en ligne, le député de Kalyan Rural, Raju Patil, du MNS, a soulevé des questions sur l’incapacité du gouvernement à contrôler les accidents causés par les nids-de-poule.

Ce n’est pas le premier incident de ce type à avoir été révélé ces derniers mois. En juillet, un homme de 26 ans a été renversé par un bus après que sa moto a heurté un nid-de-poule dans la région de Dombivali-Kalyan du district de Thane. L’homme identifié comme Ankit Thaiva, un résident d’Ambernath se rendait à son bureau à Navi Mumbai lorsque l’accident s’est produit. Le chauffeur du bus a ensuite été condamné pour conduite imprudente et négligente sur la base des plaintes de la famille du défunt.

Un rapport de la police des autoroutes de l’État du Maharashtra a révélé que les nids-de-poule ont entraîné 522 accidents de la route dans l’État, faisant 166 morts et 343 blessés graves en 2018. Les districts de Mumbai et de Thane ont été les plus touchés par les accidents.

Le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a annoncé un plan visant à éliminer les nids-de-poule de Mumbai et de sa banlieue au cours des deux prochaines années. Shinde a déclaré à l’assemblée d’Etat que l’ensemble du réseau routier de la capitale économique du pays sera bétonné pour éviter les nids de poule, notamment pendant la mousson.

Le CM a indiqué que la Brihanmumbai Municipal Corporation avait déjà lancé un appel d’offres pour la concrétisation de plus de 600 km de réseau routier dans la ville. Les appels d’offres pour la concrétisation de la route seront remis aux entreprises ayant une expérience préalable dans la réalisation de routes nationales ou nationales

On estime que le projet sera achevé avec un coût d’environ Rs 5 800 crore.

Selon les données du ministère des transports routiers et des autoroutes, le nombre total de décès dus à des accidents de la route en Inde causés par des nids-de-poule en 2018, 2019 et 2020 s’élevait à 2 015, 2 140 et 1 471, respectivement.

