Horrible moment, un voleur sans-abri jette sa grand-mère et sa petite-fille dans la rue

C’est le moment horrible où un voleur sans abri a suivi une grand-mère de 73 ans et sa petite-fille dans leur maison et les a violemment jetées dans la rue dans une « tentative d’enlèvement » qui a choqué la France.

La femme âgée et l’enfant de sept ans ont été traînés hors de leur maison et envoyés s’écraser sur le trottoir par l’agresseur qui s’était coincé le pied dans la porte pour se faufiler et attraper ses victimes.

Il a ensuite violemment tiré l’enfant sanglotant sur ses pieds, avant de la jeter sur le côté en saisissant certaines des affaires de la retraitée.

On peut alors voir l’enfant courir vers sa grand-mère terrifiée, le chien de la famille apparaissant à la porte, ce qui, selon les procureurs, a peut-être effrayé l’agresseur.

L’incident s’est produit hier vers 17h30 place de l’Europe, en plein cœur de Bordeaux.

Le suspect, un Français sans-abri qui n’a pas encore été nommé, a été arrêté une heure plus tard, selon la CNEWS. La police a utilisé une arme à électrochocs lors de son arrestation en raison de son état agité.

Il était bien connu de la police avec une quinzaine de condamnations antérieures.

Selon le procureur de la République de Bordeaux, la grand-mère a déclaré que l’homme avait tenté de kidnapper la jeune fille mais avait finalement été effrayé par les aboiements du chien.

Un voisin avait fourni aux policiers la description d’une Renault Clio noire dans laquelle l’homme s’était échappé et le suspect a été arrêté vers 18h30.

Il a été maîtrisé avant d’être emmené dans un poste de police où il a révélé qu’il était sous « tutelle et suivi psychologique », a rapporté CNEW.

Un test d’alcoolémie a été effectué sur le suspect et les résultats se sont révélés négatifs.

La grand-mère a subi des blessures à la tête, au coude et au pied et sera surveillée pendant quatre jours tandis que la jeune fille aurait subi des coupures et des contusions.

Elle sera revue aujourd’hui, ainsi que l’enfant, afin qu’un médecin légiste puisse procéder à une expertise complète des deux victimes et déterminer les conséquences psychologiques de cet acte d’une violence particulière, comme en témoigne la vidéo diffusée sur le réseau social. médias », indique le communiqué du procureur.

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, s’est dit « extrêmement choqué » par l’attentat mais a ajouté : « Les réponses à apporter ne sont pas simples : elles ne sont simples que pour ceux qui cherchent des boucs émissaires ». […] Je ne hurlerai pas avec les loups, c’est la solution de facilité.

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Veran, a exprimé sa « forte émotion » face aux images et a condamné les « violences gratuites » qui « illustrent le besoin de sécurité des Français ».

Mais le gouvernement a également été critiqué par la droite, l’attaque faisant suite à une attaque massive au couteau dans une aire de jeux pour enfants dans la ville d’Annecy, dans le sud-est, ce mois-ci, perpétrée par un réfugié syrien.

« Ces attaques sont quotidiennes et l’insécurité, aggravée par le chaos migratoire, devient endémique. Combien de vidéos comme celle-ci sont nécessaires avant que les autorités ne réagissent ? » a tweeté Marine Le Pen, figure de proue du Rassemblement national (RN).

‘Quelle horreur. Bordeaux aujourd’hui. C’est ce qu’ils ont fait à notre pays. Les Français, réveillez-vous », a déclaré l’expert d’extrême droite devenu politicien Eric Zemmour.

Le leader des Républicains de droite Eric Ciotti a déclaré : « Ce grand récidiviste devrait être en prison ! »

L’incident est le dernier à susciter l’indignation en France et survient quelques jours seulement après un agresseur, nommé Abdelmasih Hanoun, s’est déchaîné au couteau dans la ville d’Annecy.

L’homme de 31 ans s’est accroché à un collier avec un crucifix dessus avant de lancer son déchaînement « abominable » dans un parc au bord d’un lac, un haut lieu touristique du sud-est France.

Au total, six personnes – quatre jeunes enfants et deux adultes – ont été transportées d’urgence à l’hôpital après avoir été blessées lors du saccage.

Le « héros du sac à dos » qui l’a chassé a déclaré que sa foi catholique lui avait donné la force de combattre l’agresseur.

Henri d’Anselme, 24 ans, a déclaré aux journalistes qu’il entreprenait une visite à pied des cathédrales de France lorsqu’il est tombé sur une aire de jeux à Annecy. Il a dit avoir vu l’homme attaquer des enfants dans une poussette alors que leur mère tentait désespérément de les protéger.

Des séquences vidéo le montrent essayant de bloquer l’agresseur avec l’un de ses deux sacs à dos, le poursuivant dans la cour de récréation et lançant l’un de ses sacs sur l’agresseur.

Surnommé «le héros au sac à dos» par les médias, l’étudiant en gestion et en philosophie a suggéré que c’était la volonté de Dieu qu’il soit là pour intervenir.