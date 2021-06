Les mesures préventives ont été mises en œuvre lundi, touchant des gardiens de prison qui font l’objet d’une enquête par un juge italien, à la suite d’une demande du procureur de la République de Santa Maria Capua Vetere, une ville au nord de Naples.

Les gardiens ciblés comprennent des agents de police pénitentiaire et des employés administratifs, avec huit arrêtés et 18 autres assignés à résidence. D’autres encore ont fait l’objet de différentes mesures, notamment des restrictions à leurs déplacements et des suspensions d’emploi.

Les restrictions avant le procès ont été ordonnées dans le cadre d’une enquête sur une émeute dans une prison qui a éclaté dans une prison de Santa Maria Capua Vetere le 6 avril 2020. L’émeute a éclaté au milieu d’une vague de troubles carcéraux qui a balayé l’Italie lors de son premier verrouillage du coronavirus. De multiples émeutes ont éclaté dans les centres de détention italiens, les détenus n’étant pas satisfaits des mesures anti-Covid – ou de leur absence – introduites par l’Italie alors qu’elle devenait le premier pays européen durement touché par le virus.

La répression à Santa Maria Capua Vetere aurait été particulièrement violente, décrite par un juge dans une enquête préliminaire comme une « horrible massacre » avec les détenus qui auraient été battus à coups de matraque, fouillés à nu, forcés de s’agenouiller et placés à l’isolement en masse. Quelque 41 des gardiens faisant actuellement l’objet d’une enquête font face à diverses accusations, notamment des actes de torture aggravés, des lésions corporelles aggravées et des mauvais traitements aggravés. La répression aurait touché près de 300 détenus de la prison.

Selon les procureurs, la répression de l’émeute avait été activement discutée par les policiers lors de discussions de groupe, ces derniers se référant prétendument aux détenus comme étant « bovins » et menaçant de « Abattez-les comme des veaux ». Après avoir réprimé l’émeute, les officiers se seraient vantés d’avoir donné aux prisonniers « quatre heures d’enfer » quand personne n’a « enregistré. »

L’action de la justice contre les gardiens a suscité de vives critiques de la part des principaux syndicats SPP et USPP, qui l’ont qualifié de « disproportionné » et « incompréhensible,» et a souligné que la répression n’était pas venue de nulle part et que les prisonniers étaient en fait en train de se révolter avec une réelle menace d’évasion.

« Cela nous semble une mesure disproportionnée par rapport aux faits en cause », Aldo Di Giacomo, secrétaire général du syndicat SPP, a déclaré, exprimant des doutes sur le fait que les 52 accusés aient d’une manière ou d’une autre conspiré pour devenir violents.

« Les faits doivent être contextualisés à la phase historique qui a coïncidé avec l’une des urgences pandémiques les plus sombres de l’histoire des prisons italiennes… Nous sommes du côté de nos collègues, certainement pas par esprit d’entreprise, mais en raison de l’engagement manifesté envers rétablir l’ordre dans la prison.

Pendant ce temps, le groupe italien de défense des droits des détenus Antigone a applaudi la décision du pouvoir judiciaire, déclarant que la répression violente doit faire l’objet d’une enquête approfondie.

