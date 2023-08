«Horrible» – Jurgen Klopp est parti furieux après le départ lent de Liverpool contre Bournemouth

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, était furieux du départ lent de son équipe contre Bournemouth samedi – même si les Reds sont revenus pour battre les Cherries 3-1 à Anfield.

Bournemouth a choqué l’équipe locale en prenant l’avantage grâce à Antoine Semenyo après seulement trois minutes et il a fallu un certain temps aux Reds pour réagir.

Luis Diaz a finalement égalisé après 27 minutes et Mohamed Salah a mis l’équipe de Klopp devant après avoir vu un penalty sauvé mais a frappé le rebond plus tard dans la mi-temps.

Liverpool est ensuite tombé à 10 hommes après l’expulsion d’Alexis Mac Allister 13 minutes après le début de la seconde période, mais Diogo Jota a fait 3-1 contre les Reds peu de temps après dans une victoire finalement confortable pour l’équipe locale.

« Horrible début. Horrible début de match », a déclaré Klopp par la suite.

« Bien sûr, ce début ne devrait pas se produire et nous en parlerons et espérons ne pas le refaire. Cela a donné un énorme coup de pouce à l’opposition et ils ont commencé super avant. »

Bournemouth avait le ballon dans le filet avant même son premier match, mais cet effort a été jugé hors-jeu. Peu de temps après, ils ont marqué un but et Klopp n’a pas été amusé.

« Je pensais que le premier but que nous avons encaissé était un hors-jeu et un signal d’alarme », a-t-il déclaré. « OK, tu prends ça. Et puis une minute plus tard, nous avons concédé un but régulier qui n’est pas cool.

« Nous avons eu besoin de quelques minutes pour nous en débarrasser, puis nous avons été vraiment bons. Nous avons marqué deux buts, ce qui était vraiment bien.

« La deuxième mi-temps a complètement changé parce que tout d’un coup nous étions 10 hommes mais avons marqué le troisième but, ce qui est très important en ce moment. Cela nous a donné de l’énergie. »

Et il a ajouté: « Il faisait étonnamment chaud aujourd’hui, donc c’était vraiment intense pour les garçons, mais nous nous sommes battus et n’avons plus concédé, obtenu les trois points et c’est tout ce dont j’ai besoin. »

