Horrible cadavre de « True Detective » inspiré des rois des rats et des momies

Quand True Detective : Pays de la nuit Le showrunner, réalisateur et écrivain Issa López s’est assis pour écrire ce qui allait devenir le « cadavre » – l’horrible désordre gelé de corps enchevêtrés appartenant aux chercheurs disparus de Tsalal – le côté cinéaste de son cerveau était en colère contre le côté écrivain.





“C’est le problème du cinéaste quand on porte la casquette d’écrivain. Alors évidemment, quand je l’ai envoyé au studio, ils m’ont dit : ‘A quoi penses-tu ?’ Et j’ai dit : ‘Vous verrez.’ Mais je n’en avais aucune idée”, se souvient-elle en riant. Mais elle savait qu’elle n’avait pas d’autre choix que de le découvrir. “En tant que cinéaste, je pensais que si nous n’y parvenons pas, je devrais réécrire cela, car si nous échouons avec le cadavre, il n’y aura pas de série. Elle est tellement centrale. C’est le MacGuffin de la série”, dit-elle.





Navarro (Kali Reis), Danvers (Jodie Foster) et Prior (Finn Bennett) regardent le cadavre dans « True Detective : Night Country ».

Alors, elle a commencé avec une image mentale assez noueuse : un roi des rats. Pour ceux qui ne le connaissent pas – ne cherchez pas sur Google, prévient López – il s’agit essentiellement d’une bande de rats dont les queues se sont entrelacées, formant une masse grotesque de rongeurs. “C’est un roi des rats qui panique et meurt parce qu’ils sont noués”, explique-t-elle à propos de son cadavre, dont toute l’étendue est entièrement révélée dans l’épisode 2 après avoir été découverte pour la première fois à la fin de la première.





Le cinéaste s’est également inspiré des illustrations de Gustave Doré pour L’enfer de Dante pour m’inspirer et j’ai transmis tout cela à l’équipe de production et aux fabricants de prothèses. Le fait que les scientifiques morts aient été gelés dans la glace a été en réalité une aide et non un obstacle, dit-elle. “J’avais l’habitude de l’expliquer à mon équipe et aux fabricants de prothèses : ‘Pensez aux crevettes congelées dans un bloc. Vous ne savez pas combien de crevettes il y a dans ce bloc. Alors réfléchissons comme ça'”, dit-elle.





À partir de là, l’équipe a créé des modèles avec des petites poupées pour comprendre comment les scientifiques étaient noués et quelles seraient leurs différentes expressions. “Chacune de leurs expressions devait être spécifique”, explique López. “Et pour cela, j’ai pensé aux corps momifiés mexicains. Nous avons ça au Mexique. Et quand j’étais enfant, je les ai vus et ils sont restés gravés dans mon esprit. Donc ces expressions d’agonie viennent de corps momifiés.”





Prior (Finn Bennett) et Danvers (Jodie Foster) enquêtent sur le cadavre dans « True Detective : Night Country ».

Prior (Finn Bennett) se rapproche du cadavre dans “True Detective: Night Country”.

Quant au nom de l’entité elle-même, López dit qu’elle l’avait appelé ainsi dans le scénario depuis le début, mais ce n’est qu’au plus profond de la post-production qu’elle a réalisé que cela n’avait jamais été indiqué dans la série. “J’étais dans la salle de mixage et j’ai dit : ‘Nous devrions entendre le son du cadavre'”, se souvient-elle. “Et mon ingénieur du son s’est tourné vers moi, le visage blanc, et m’a dit : ‘Tu as appelé ça quoi?’ Et je me suis dit : « Le cadavre ». Et il a dit : “Ce n’est pas dans la série.” Et j’ai dit : ‘Oh mon Dieu, tu as raison !'”





Ainsi, après la fin de la grève de l’acteur et bien après la fin du tournage, López a appelé l’actrice principale Jodie Foster : “[Her character Liz Danvers] “C’était le personnage idéal pour l’appeler ainsi”, explique le réalisateur, pour enregistrer quelques lignes sur le cadavre à mettre dans le mix final.





“Et”, conclut-elle, “tout cela s’est réuni, et voilà, cadavre.”





True Detective : Pays de la nuit est diffusé le dimanche à 21 h HE/PT sur HBO.





