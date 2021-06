Horreurs du « prochain président » iranien Ebrahim « Le boucher » Raisi qui a torturé des femmes enceintes et jeté des gens du haut des falaises

Un religieux NOTORIEUX sur le point d’être nommé prochain dirigeant iranien est un tueur torturant qui répandra la terreur et l’effusion de sang à travers le monde, affirment ceux qui disent avoir souffert de ses mains.

Ebrahim Raisi, 60 ans, est le favori fugitif de sept prétendants qui se battent pour remplacer le président en exercice Hassan Rouhani, 72 ans, lors d’une élection qui doit se tenir ce vendredi.

12 Ebrahim Raisi, 60 ans, est le grand favori pour devenir le prochain président iranien Crédit : AP

12 Il est l’un des sept candidats aux élections de ce vendredi Crédit : AFP

12 Des prisonniers condamnés sont laissés pendre en Iran Crédit : AFP

12 La flagellation est également monnaie courante dans le régime pur et dur

Le Sun Online peut révéler que la ligne dure aurait ordonné la torture de femmes enceintes, fait jeter des prisonniers du haut des falaises, fouetté des personnes avec des cordons électriques et a supervisé d’innombrables autres actes de violence brutaux.

Le soi-disant « Boucher de 1988 » est le choix privilégié du régime impitoyable de la République islamique, la presse iranienne le qualifiant désormais de « candidat sans égal ».

À la tête de la justice iranienne, le religieux traditionaliste est un proche allié du chef suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei, dont il a gagné la confiance après avoir occupé des postes clés de pouvoir pendant quatre décennies.

Les militants, cependant, ont une vision très différente de Raisi en raison de son implication présumée dans l’exécution de masse et la torture horrible de prisonniers politiques dans les années 1980.

Il est rapporté qu’il était un membre clé de la soi-disant « Commission de la mort » qui a ordonné la mort de milliers de personnes lors du massacre de 1988.

En 1980, à seulement 20 ans, Raisi a été nommé procureur du tribunal révolutionnaire de Karaj, à l’ouest de Téhéran, et en 1988, il avait été promu procureur adjoint de Téhéran.

Il est ensuite devenu l’une des quatre personnes sélectionnées pour massacrer des militants emprisonnés de l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI).

Quelque 30 000 hommes, femmes et enfants détenus dans des prisons dans tout l’Iran ont été alignés contre le mur et abattus en quelques mois seulement, disent ceux qui luttaient pour renverser le régime.

Raisi n’est rien de plus qu’un produit d’un régime qui produit des monstres Mahmoud Royaee

Farideh Goudarzi était enceinte de huit mois lorsqu’elle a déclaré avoir été arrêtée par les autorités iraniennes pour son soutien à l’OMPI, également connue sous le nom de Moudjahidine-e Khalq (MEK).

Cependant, malgré son état de santé, elle a déclaré à The Sun Online qu’elle n’avait pas été épargnée par la torture horrible et brutale régulièrement pratiquée dans la République islamique à cette époque.

Elle a déclaré que la toute première fois qu’elle avait rencontré la brutale Raisi, c’était lorsqu’elle avait été traînée dans une chambre de torture d’un palais de justice à l’âge de 21 ans à l’été 1983.

Il était l’un des sept hommes chargés de la torturer après son arrestation, affirme-t-elle.

12 Farideh Goudarzi affirme avoir été torturée par les hommes de main de Raisi alors qu’elle était enceinte

12 Le fils de Farideh sur la tombe de son père

12 Raisi est arrivé au pouvoir en tant que fonctionnaire nommé par l’État à seulement 20 ans

Elle a déclaré en exclusivité à The Sun Online : « Deux jours avant mon arrestation, mon mari a été arrêté. Mon frère a également été placé en garde à vue.

« Lorsque j’ai été arrêté, j’ai été immédiatement emmené dans la chambre de torture. C’était dans le sous-sol du tribunal de la ville de Hamedan.

« Ils m’ont emmené dans une pièce qui avait des câbles de différentes tailles sur le sol.

« Il y avait aussi beaucoup de sang sur un lit et sur le sol. C’était clair avant moi qu’un autre prisonnier politique avait été torturé. »

Ce que Farideh ne savait pas à l’époque, c’est que le sang appartenait à son propre mari – plus tard pendu à une grue.

CRUEL & CALLOUS

Elle a poursuivi: « Quand j’ai été arrêtée, j’étais enceinte et les médecins ont dit que la naissance de mon enfant n’était que dans une semaine.

« En raison de mon état, ils ne pouvaient pas m’allonger, alors ils m’ont fouetté à la place. Ils m’ont également giflé le visage.

« Il y avait environ sept ou huit tortionnaires. L’un des hommes était un jeune d’environ 23 ans aux cheveux bouclés.

Elle a appris plus tard que l’étranger était Raisi, qui était à l’époque au procureur de la République de Hamedan.

« Il se tenait là à regarder le fouet d’une femme enceinte », a-t-elle révélé.

12 Le fils de Farideh détenu par son beau-frère

12 Le fils de Farideh n’a jamais connu son père après être né en prison

Exécutions et torture en Iran L’Iran procède à environ 250 exécutions par an – le plus grand nombre de pays au monde à l’exception de la Chine. En vertu de son Code pénal islamique, une peine de mort peut être prononcée pour des crimes tels que l’enlèvement, l’adultère, la consommation d’alcool et les crimes politiques ainsi que pour le meurtre. Les victimes peuvent également se faire amputer les doigts pour petits larcins – ne laissant que le pouce et la paume – à l’aide d’un outil semblable à une guillotine. Des enfants aussi jeunes que 12 ans peuvent également être condamnés à mort, ce qui est contraire au droit international. Et on pense que la torture sévit dans les prisons iraniennes, avec des décharges électriques, des flagellations, des planches à eau et des violences sexuelles sur les prisonniers, selon des groupes de défense des droits humains. La lapidation à mort pour adultère reste également inscrite dans les lois, bien que les derniers chiffres montrent qu’aucune n’a été effectuée récemment. Les décharges électriques dans les prisons voient les victimes attachées sur une chaise et forcées d’avouer des crimes avec le pouvoir d’augmenter si elles ne le font pas.

« L’une des personnes les plus insensibles et les plus impitoyables que j’ai rencontrées en prison était Ebrahim Raisi.

Farideh dit que Raisi mérite vraiment son surnom – le boucher – et dit que tous les ordres de torture et d’exécution ont été rendus par lui.

Tenant une photo de son mari (sera triée), Fairdeh a raconté qu’il faisait partie de ceux qui ont été tués lors du massacre.

Elle a déclaré qu’il avait été torturé pendant des jours avant d’être pendu à une grue à l’âge de 24 ans seulement – ​​leur fils étant né en prison sans jamais avoir rencontré son père.

Le frère de Farideh a également été exécuté en 1988 après avoir été condamné par The Butcher.

Elle pense que Raisi a été choisi pour le pouvoir à un si jeune âge car il était notoirement brutal – le régime appréciant les lapidations et les décapitations qu’il a ordonnées.

Elle a déclaré : « Les impitoyables sont le genre de personnes placées à des postes clés par le régime. »

12 Des manifestations en Iran appellent à la fin du régime impitoyable Crédit : AFP

Farideh – qui vit maintenant en Albanie – dit que si Raisi décroche le poste le plus élevé, cela s’avérera désastreux pour le peuple iranien et le reste du monde.

« Pour notre peuple, ce sera plus d’exécutions, plus d’oppression et plus de meurtres », a-t-elle déclaré.

« Et pour la communauté internationale, il y aura plus de terrorisme et une menace accrue du fondamentalisme islamique.

« Raisi est la véritable image du régime des mollahs. Le message de notre peuple est que nous devons renverser ce régime.

« Au cours des 40 dernières années, il y a eu une résistance incessante contre ce régime et beaucoup de sang a coulé. Nous ne nous arrêterons pas et nous finirons par les vaincre.

Cependant, dit-elle, pour que le régime soit renversé, l’Occident doit jouer un très grand rôle.

12 Mahmoud Royaee a raconté sa propre torture aux mains de Raisi et de ses hommes de main

C’est un point de vue partagé par Mahmoud Royaee qui a été arrêté par les autorités iraniennes alors qu’il était un étudiant de 18 ans pour un « crime de pensée ».

Il a écrit cinq livres sur sa vie derrière les barreaux et les crimes commis contre ceux qui ont résisté au régime pur et dur.

Royaee a passé dix ans en prison où il a été torturé après s’être vu offrir la possibilité de faire des aveux à la télévision – ce qu’il a refusé.

Mahmoud a ensuite été reconnu coupable d’être en « guerre contre Dieu » et on lui a dit qu’il « méritait d’être tué ».

Cependant, il affirme que son seul « crime » a été de lire des journaux et de soutenir la liberté.

Il n’a échappé à l’étau que lorsque son père « a dépensé beaucoup d’argent » pour réduire sa peine d’exécution à 10 ans dans une prison infernale.

12 Les candidats à la présidentielle iranienne se présentent après le débat électoral dans un studio de télévision, à Téhéran Crédit : Reuters

Mahmoud avait espéré que la torture qu’il avait endurée pendant son interrogatoire cesserait une fois qu’il serait emprisonné – il avait tort.

Quelques heures après son entrée en prison, sa tête et ses sourcils ont été rasés par des gardiens et il a été forcé de les MANGER.

Il a déclaré : « Raisi avait l’habitude de battre les prisonniers avec un câble électrique. La première fois que j’ai été frappé sur la plante des pieds, j’ai essayé de compter mais la douleur a rendu cela impossible.

« Il était également l’un de leurs rares juges à avoir signé une sentence religieuse pour que quelqu’un soit jeté d’une falaise. Raisi n’est rien de plus qu’un produit d’un régime qui produit des monstres. »

Mahmoud a ajouté : « Imaginer que cette créature odieuse puisse être placée dans le siège du président est impensable. Les familles de tous ceux qui ont été tués ne peuvent tout simplement pas tolérer cela.

Il a maintenant appelé la communauté internationale à appeler le temps sur les dirigeants archaïques de l’Iran.

Mahmoud a déclaré que la pensée que Raisi pourrait être élu et ensuite acceptée par la communauté internationale serait trop lourde à supporter pour les proches des personnes tuées.

« L’apaisement envers le comportement du régime lui a permis de présenter Raisi comme le candidat préféré à la présidence, de sorte que la communauté internationale devrait être en partie responsable.

« Raisi sera utilisé comme un loup pour terrifier le peuple iranien. Quelle autre raison y a-t-il pour placer une personne détestée dans le monde entier dans une position aussi importante.

« Le peuple iranien ne s’attend pas à ce que la communauté internationale se rallie à la soi-disant politique d’apaisement.