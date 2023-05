Une opération de sauvetage MAJEURE était en cours aujourd’hui après qu’une voiture aurait plongé d’une falaise dans le Kent.

Une personne se trouverait à l’intérieur du véhicule lorsqu’il a franchi le bord à Kingsdown, près de Deal.

Une opération de sauvetage majeure était en cours aujourd’hui après qu’une voiture aurait plongé d’une falaise dans le Kent

Les services d’urgence, y compris l’ambulance aérienne et les canots de sauvetage, sont arrivés sur les lieux vers 15 heures.

Les détails exacts de la façon dont la voiture a plongé des rochers ne sont pas clairs, mais la police, les ambulanciers paramédicaux et les pompiers sont censés rester sur les lieux.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré: «Les équipes de secours de Deal, Folkestone et Langdon Battery ont répondu à un incident survenu sur les falaises de Kingsdown près de Deal.

«L’alarme a été déclenchée vers 14 h 55, et la police de Kent, le service d’ambulance du sud-est et le service d’incendie et de sauvetage de Kent ont également été alertés.

« L’ambulance aérienne a été envoyée sur les lieux. L’hélicoptère de recherche et de sauvetage des garde-côtes a été envoyé de Lydd, mais s’est ensuite retiré et est retourné à la base. »