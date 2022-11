Horreur familiale après qu’un adolescent de 18 ans a plongé dans la mort en posant pour un selfie à flanc de montagne avec des copains

Un adolescent a été tué dans un accident anormal alors qu’il posait pour un selfie sur un rebord de montagne, selon une enquête.

Fynley Jones, 18 ans, se promenait avec des amis de l’école lorsqu’ils se sont arrêtés pour prendre des photos au sommet de la montagne Pen-Pych de 1 400 pieds au Pays de Galles.

Fynley Jones, 18 ans, était avec des amis lorsqu’il est tombé du haut d’une montagne de 1 400 pieds 1 crédit

L’adolescent a été tué dans un accident anormal alors qu’il posait pour des selfies 1 crédit

Fynley “a perdu pied” alors qu’il posait sur un rebord de montagne sur la montagne Pen-Pych 1 crédit

Mais la tragédie a frappé lorsque Fynley “a perdu pied” alors qu’il posait sur un rebord – et il a plongé dans une “chute considérable” sous le regard horrifié de ses amis.

Une enquête a révélé que les services d’urgence se sont précipités sur les lieux de la montagne Pen-Pych dans les vallées de Rhondda.

Les ambulanciers se sont battus pour sauver l’adolescent, mais il est décédé des suites de ses blessures ce jour-là.

Un examen post mortem a révélé que Fynley, qui aimait l’alpinisme, le surf et la planche à roulettes, est décédé d’une “blessure contondante à la tête”.

L’étudiant de niveau A, de la ville voisine de Pentre, devait commencer à étudier l’intelligence artificielle et la robotique à l’Université d’Aberystwyth après avoir obtenu une place.

La coroner adjointe Rachel Knight a déclaré: “Fynley était avec un groupe d’amis d’école, prenant des photos au sommet de la montagne.

“Fynley a décidé de poser pour des photos sur un rebord précaire, et malheureusement, il a perdu pied et est tombé.

“La chute a été considérable et Fynley a subi des blessures mortelles.”

Le coroner a enregistré une conclusion de mort accidentelle lors de l’enquête à Pontypridd, dans le sud du Pays de Galles.

Treorchy Comprehensive School a rendu un hommage émouvant à Fynley et à sa “générosité” après sa mort.

“TALENTUEUX ET POPULAIRE”

Un porte-parole de l’école a déclaré: «La mort soudaine de Fynley a brisé la communauté de la 13e année dont il faisait partie intégrante.

“En tant qu’école, nous sommes dévastés par la perte tragique de ce jeune homme talentueux et populaire qui avait un avenir si plein de promesses devant lui.

« La générosité d’esprit de Fynley a brillé et on se souviendra de lui pour son sens public passionné.

“Il se sentait clairement le devoir d’améliorer la communauté dans laquelle il vivait et de soutenir les moins fortunés que lui.

“Il était membre du Rhondda Youth Forum et faisait partie d’une équipe qui a obtenu un financement de 2 000 £ pour des projets communautaires au Pays de Galles, y compris une initiative visant à aider financièrement les jeunes à participer aux journées portes ouvertes de l’université et à la construction d’un jardin communautaire.”

Ils ont poursuivi: «Fynley a pleinement vécu sa vie. Il avait un vrai sens de l’aventure et aimait les activités telles que l’alpinisme, le parkour, le surf et le skateboard.

“Il était membre de la Force combinée des cadets de l’école et savourait les opportunités que cela lui donnait de participer aux activités de plein air qu’il aimait.

“Fynley a également participé à des productions dramatiques scolaires, notamment School of Rock, le concours Young Playwright et a voyagé avec l’école en France, en Italie, en Allemagne et en Suisse.

«Étudiant enthousiaste et compétent, Fynley approchait de la fin de ses cours de niveau A en informatique, mathématiques et physique et avait obtenu une place pour étudier l’intelligence artificielle et la robotique à l’Université d’Aberystwyth.

“Sa petite amie et son groupe d’amis proches l’ont décrit comme apportant de la joie et du plaisir à tout ce qu’ils faisaient ensemble. Il nous manquera beaucoup à tous. »