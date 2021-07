Horreur familiale alors que la fortune cryptographique Ethereum de 6 millions de dollars pourrait être perdue POUR TOUJOURS après avoir tout perdu dans l’incendie de la maison

Une FAMILLE craint que sa fortune de 6 millions de dollars en crypto-monnaie Ethereum ne soit perdue à jamais après avoir tragiquement tout perdu dans un incendie de maison.

Yuki et Art Williams ont acheté 3 000 pièces Ethereum en 2014 lors d’une prévente de la Fondation Ethereum avant qu’un incendie d’horreur ne ravage leur maison familiale à Washington, DC.

wjla.com

Yuki et Art Williams se battent pour accéder à leur fortune de 5,9 millions de dollars[/caption]

wjla.com

Le couple a acheté 3 000 pièces Ethereum en 2014[/caption]

L’incendie choquant a détruit leur maison, laissant la famille encore plus désespérée dans leur long combat pour obtenir un fichier de données clé pour leur compte Ethereum.

« Nous avons perdu tout ce que nous avions dans l’incendie d’une maison et nous avons suivi un long chemin vers la guérison depuis lors », a déclaré Yukiko.

« Nous avons un besoin urgent de stabilité. »

Et avec leurs luttes, la famille a maintenant un besoin urgent de la fortune de plusieurs millions et a redoublé d’efforts pour essayer de récupérer l’argent – ​​décidant de rendre leur combat public.

Le couple a déclaré qu’un mot de passe avait été créé pour le portefeuille, mais que le fichier JSON correct – qui agit comme une clé privée pour ouvrir un portefeuille cryptographique – ne leur avait jamais été fourni.

La famille peut voir l’énorme fortune de 5,9 millions de dollars dans le portefeuille, mais elle ne peut pas y accéder.

Après des années de lutte pour accéder à la fortune, la famille a maintenant a lancé une collecte de fonds pour couvrir les frais de leur campagne juridique.

« Nous pouvons voir le contenu de notre portefeuille Ethereum, qui est actuellement évalué à plus de 5,9 millions de dollars », ont-ils déclaré.

« Malheureusement, nous n’avons aucun moyen d’accéder aux pièces de notre portefeuille malgré le reçu horodaté CoinBase et le mot de passe du personnage, malgré tous les autres efforts que nous avons déployés. »

BATAILLE JURIDIQUE

Le couple affirme que la Fondation Ethereum était censée envoyer le fichier JSON – ce qui leur aurait donné accès au portefeuille – mais les fichiers « ont refusé de répondre » comme ils étaient censés le faire.

« Ethereum nous a rassurés qu’ils avaient un fichier de portefeuille de sauvegarde qu’ils nous enverraient par e-mail », ont-ils déclaré.

« Malheureusement, personne de leur côté n’a suivi… et l’e-mail n’est jamais arrivé. »

Yuki et Art ont déclaré qu’il était devenu plus difficile d’atteindre la Fondation Ethereum « car le projet a réussi et a attiré des millions d’amateurs de crypto-monnaie ».

Le couple a maintenant demandé de l’aide pour collecter 250 000 $ pour mener leur combat juridique devant la Chambre de commerce internationale.

« Les dernières années ont été extrêmement difficiles pour notre famille », ont-ils déclaré.

« Ma famille et moi avons vécu beaucoup de choses. Il y a quelques années à peine, nous avons perdu tout ce que nous avions dans l’incendie d’une maison et nous sommes depuis sur un long chemin vers la guérison.





« Nous avons un besoin urgent de stabilité et nous voulons toujours faire beaucoup plus pour les personnes les moins privilégiées de notre communauté. »

Parler à 7 Actualités DC, Art a déclaré: « Tout ce qu’ils ont à faire est de m’envoyer ce fichier JSON. »

Mais l’équipe juridique de la Fondation Ethereum aurait déclaré: « Nous continuons de croire qu’Ethereum n’est pas responsable des portefeuilles, mots de passe et clés privées perdus. »

wjla.com

Art Williams et sa femme se battent pour obtenir le bon fichier pour accéder au portefeuille[/caption]

wjla.com

Le couple a acheté 3 000 pièces Ethereum[/caption]