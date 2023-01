Horreur en voiture à Delhi : 2 autres personnes étaient impliquées, selon des flics, des suspects vus en vidéosurveillance

Deux nouveaux suspects ont émergé dans l’horreur automobile de Delhi dans laquelle une femme de 20 ans est décédée après avoir été traînée sous une voiture sur 13 km aux premières heures de la nouvelle année.

Les hommes sont Ashutosh, le propriétaire de la voiture, et Ankush, le frère de l’un des accusés, a annoncé aujourd’hui la police, affirmant qu’ils seraient bientôt arrêtés.

“Deux autres étaient impliqués en dehors des cinq hommes en garde à vue. Nous avons des preuves scientifiques. Ils ont essayé de couvrir les personnes qui ont commis le crime horrible”, a déclaré l’officier supérieur de police Sagarpreet Hooda.

Les personnes arrêtées quelques heures après l’incident sont Deepak Khanna, Manoj Mittal, Amit Khanna, Krishan et Mithun.

Les enquêtes ont révélé qu’Amit Khanna conduisait la voiture, et non Deepak Khanna comme on le croyait plus tôt.

Amit n’avait pas de permis de conduire, a déclaré M. Hooda.

“Nous avons corroboré ou contredit la version de l’accusé. Nous avons pu contredire la version de l’accusé sur la base des images de vidéosurveillance”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait aucun lien entre l’accusé et la victime.

“Les accusés ont conspiré pour dissimuler le crime. Ils savaient que le corps d’Anjali avait été traîné. C’est un incident horrible et nous essayons de rassembler les preuves pour qu’Anjali obtienne justice.”

Anjali Singh conduisait son scooter avec son amie Nidhi lorsque la voiture l’a percutée, un peu après 2 heures du matin. La jambe d’Anjali a été prise dans l’une des roues et elle a été entraînée par la voiture. Elle a crié mais la voiture ne s’est pas arrêtée, même lorsque les occupants ont vu son bras sous les roues. Les hommes ont conduit pendant plus d’une heure avant que le corps ne tombe.

Environ deux heures après l’incident, les hommes ont ramené la voiture à son propriétaire, Ashutosh, et se sont enfuis dans un autorickshaw, ont révélé des images de sécurité.

Des images de vidéosurveillance de Rohini montrent les hommes arrêtant la voiture à un moment donné et partant dans un autorickshaw en attente à 4h33 du matin.

Anjali est décédée des suites d’horribles blessures révélées dans le rapport d’autopsie. Elle a subi au moins 40 blessures externes; ses côtes étaient exposées de son dos, la base de son crâne était fracturée et il manquait de la “matière cérébrale”. Elle avait des blessures à la tête, à la colonne vertébrale et aux membres inférieurs.

M. Hooda a également été interrogé sur la réponse prétendument molle de la police aux appels les alertant d’une voiture traînant un corps. “Une enquête interne est en cours pour savoir s’il s’agit d’une erreur humaine ou s’il y a eu un problème avec le processus, afin qu’il puisse être amélioré. Des mesures seront prises après la sortie du rapport d’enquête”, a déclaré le policier.