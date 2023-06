Horreur du cartel mexicain alors que des sacs remplis de restes sont découverts après la recherche de personnes disparues

Au moins 45 sacs contenant des restes humains ont été retrouvés dans un ravin de l’État de Jalisco, dans l’ouest du Mexique, lors d’une recherche de huit personnes portées disparues la semaine dernière, ont annoncé jeudi les autorités locales.

« Quarante-cinq sacs contenant des restes humains ont été extraits, appartenant à la fois à des hommes et à des femmes », a indiqué le parquet dans un communiqué.

La macabre découverte a été faite mardi au fond d’un ravin de 120 pieds (40 m) dans la municipalité de Zapopan, une banlieue de Guadalajara, un grand centre industriel.

Les autorités avaient lancé une recherche sur deux femmes et six hommes, tous âgés d’une trentaine d’années, qui étaient portés disparus depuis le 20 mai environ.

Les rapports de personne disparue pour chacun avaient été faits séparément à des jours différents, mais les enquêteurs ont découvert qu’ils travaillaient tous au même centre d’appels.

Des experts médico-légaux transportent mardi plusieurs sacs de restes humains extraits du fond d’un ravin dans l’État de Jalisco, dans l’ouest du Mexique.

Un hélicoptère extrait des sacs remplis de restes humains du fond d’un ravin à Jalisco, au Mexique, mardi

Le centre d’appels se trouvait dans la même zone où les restes humains ont été découverts.

Les experts médico-légaux doivent encore déterminer le nombre de victimes ou leur identité.

Les premières enquêtes ont suggéré que le centre d’appels aurait pu être impliqué dans des activités illégales, et les médias locaux ont rapporté que les autorités avaient trouvé de la marijuana, un chiffon et un chiffon de nettoyage avec des taches de sang apparentes ainsi que des documents sur d’éventuelles activités commerciales.

Mais les proches des disparus ont accusé les autorités de chercher à présenter les victimes comme des criminels.

Ces dernières années, des restes humains ont été retrouvés dans des sacs ou des tombes anonymes dans différents quartiers de Jalisco.

En 2021, dans la municipalité de Tonala, à Jalisco, environ 70 sacs contenant les restes de 11 personnes ont été retrouvés.

Et en 2019, les corps de 29 personnes ont été retrouvés dans 119 sacs dans une zone inhabitée de Zapopan.

Un autre cas qui a déclenché de nombreuses manifestations à Jalisco est la disparition en mars 2018 de trois étudiants en cinéma, dont les restes ont été dissous dans de l’acide.

Les autorités et les experts médico-légaux en combinaisons de laboratoire blanches se rassemblent autour de sacs poubelles remplis de restes humains à Jalisco, mardi

Deux travailleurs des services d’urgence s’accrochent alors qu’ils sont héliportés alors que les autorités travaillent avec plusieurs sacs de restes humains, Jalisco, Mexique, mardi

Des experts médico-légaux travaillent avec plusieurs sacs de restes humains qui ont été abandonnés dans la communauté Mirador Escondido à Zapopan, Jalisco, Mexique

Un travailleur des services d’urgence guide un sac rempli de restes humains alors qu’il est transporté par hélicoptère à Jalisco, au Mexique, mardi

Au moins 45 sacs contenant des restes humains ont été retrouvés et transportés par avion à Jalisco, au Mexique, mardi

Toujours en 2018, les médias ont rapporté la disparition de trois Italiens, prétendument remis par la police au cartel Jalisco New Generation, à qui ils auraient vendu des machines défectueuses.

Les Italiens n’ont pas été retrouvés malgré des recherches massives par les forces de l’ordre fédérales et étatiques.

Selon les médias locaux, rien qu’au cours des deux premiers mois de cette année, les restes de 33 personnes ont été retrouvés dans cinq tombes de fortune dans la région de Guadalajara.

Le cartel Jalisco New Generation opère dans l’État et est l’un des groupes criminels organisés les plus puissants du Mexique, et est impliqué dans des conflits avec d’autres syndicats de la drogue.

Le Mexique a enregistré plus de 340 000 meurtres et quelque 100 000 disparitions, la majorité attribuées à des organisations criminelles, depuis le lancement d’une offensive militaire controversée contre la drogue en décembre 2006.