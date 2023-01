Horreur de voitures à Delhi : "Blessures dues à la traînée"Agression sexuelle exclue

Ecartant une agression sexuelle, une autopsie n’a révélé “aucune blessure aux parties intimes” de la femme de Delhi qui a été traînée sur 13 kilomètres par une voiture aux premières heures du 1er janvier.

Le rapport de l’autopsie – réalisée par un conseil de médecins du Maulana Azad Medical College – a été soumis à la police aujourd’hui. Pour d’autres tests, des écouvillons et des lambeaux de son jean ont été conservés.

La mère de la victime Anjali Singh faisait partie de ceux qui soupçonnaient qu’il ne s’agissait peut-être pas simplement d’un cas où la voiture heurtait son scooter puis la traînait, causant sa mort.

La cause provisoire du décès, selon le rapport, est : Choc et hémorragie dus à une blessure à la tête, à la colonne vertébrale, au fémur gauche et aux deux membres inférieurs.

“Toutes les blessures (ont été causées) par un impact contondant et possible avec un accident de véhicule et un traînage. En outre, le rapport indique qu’il n’y a aucune blessure suggérant une agression sexuelle. Le rapport final sera reçu en temps voulu”, a déclaré le commissaire spécial de la police. Sagar Preet Hooda dans une déclaration aux médias.

Les cinq hommes qui se trouvaient dans la voiture ont été arrêtés et inculpés d ‘«homicide coupable ne constituant pas un meurtre», de conduite imprudente et d’avoir causé la mort par négligence. La police avait déjà déclaré n’avoir trouvé aucune preuve d’agression sexuelle.

Cependant, les enquêteurs ont trouvé un témoin clé – Anjali, 20 ans, qui travaillait comme gestionnaire d’événements, était avec un ami, Nidhi, lorsque la voiture de Maruti Baleno a heurté son scooter. L’ami, indemne, a fui les lieux mais la jambe d’Anjali s’est coincée dans l’essieu de la voiture, ont déclaré des sources à NDTV. Nidhi est maintenant un témoin oculaire crucial, a indiqué la police.

Les détails de l’accident sont apparus lorsque les flics ont retracé l’itinéraire que la victime avait emprunté après avoir quitté un hôtel à 1 h 45 le 1er janvier après avoir assisté à une fête du Nouvel An. Des images de vidéosurveillance ont montré deux femmes quittant l’hôtel sur un scooter, non loin du lieu de l’accident dans la région de Sultanpuri.

Les hommes dans la voiture auraient admis qu’ils étaient ivres. Pris de panique après avoir heurté le scooter, ils se sont enfuis, ignorant qu’une femme était traînée.

C’est après que la voiture eut parcouru 13 km, traînant la femme dans les rues, que l’un des hommes remarqua un bras qui dépassait lors d’un demi-tour à Kanjhawala. Ils se sont arrêtés, son corps est tombé et ils sont partis.

Les flics ont dit que Deepak Khanna, celui qui conduisait, a dit qu’il avait senti “quelque chose de coincé” sous la voiture, mais d’autres lui ont dit que ce n’était rien.

L’affaire s’est démêlée après que la police a répondu aux appels de personnes qui ont vu le corps être traîné. L’un de ceux qui ont alerté les flics avait également tenté d’alerter les hommes en voiture et les avait suivis en scooter, mais il n’a pas pu suivre.