Horreur de Sandeshkhali : les ministres du Bengale brisent le silence, le BJP attaque Nusrat Jahan

Les femmes ont exploitation sexuelle systémique présumée par des membres de Trinamool à Sandeshkhali, au Bengale occidental. Alors que la question dégénérait en une énorme controverse, la direction de Trinamool n’a pas nié les allégations d’abus sexuels au sein du bureau du parti. Le BJP du Bengale a attaqué la députée de Trinamool de la région, Nusrat Jahan, à cause de son activité sur les réseaux sociaux mais de son silence sur la question.

Les dirigeants du BJP se sont ralliés aux femmes de Sandeshkhali et ont manifesté au Bengale occidental et la Haute Cour de Calcutta a pris connaissance suo motu de la question et a demandé un rapport au gouvernement du Bengale occidental avant le 20 février.

En savoir plus

La ministre en chef Mamata Banerjee est restée silencieuse sur les allégations d’exploitation sexuelle contre Cheikh Shahjahan à Sandeshkhali. Mamta Banerjee a déclaré : « J’ai envoyé là-bas l’équipe de notre commission nationale des femmes. Ils m’ont soumis un rapport. La police a déjà commencé à arrêter les personnes accusées d’y propager la violence.

Sandeshkhali a été témoin de manifestations de femmes après les allégations d’abus sexuels contre le puissant leader du Congrès de Trinamool, Shahjahan Sheikh, et ses associés.

“Les hommes du parti (Trinamool) venaient inspecter une maison qui a une belle épouse, dont la fille est jeune. Ensuite, ils emmenaient les femmes au bureau du parti… Nuits après nuits, elles y étaient gardées… jusqu’à ce qu’elles le soient. satisfaite”, a affirmé une femme dans une vidéo devenue virale.

Les dirigeants du BJP ont manifesté au Bengale occidental et la ministre de l’Union chargée du développement de la femme et de l’enfant, Smriti Irani, a critiqué le gouvernement de Mamata Banerjee.

“Mamata Banerjee est connue pour le génocide des hindous. Elle permettra désormais à ses hommes de choisir de jeunes femmes hindoues mariées pour qu’elles soient violées dans le bureau du TMC. La question à laquelle Mamata Banerjee doit répondre est : où est Cheikh Shahjahan ?”, a déclaré Smriti Irani. sur les informations faisant état de violences sexuelles à Sandeshkhali, lundi 12 février.

Deux ministres du Bengale qui se sont exprimés sur la question n’ont pas réfuté les allégations formulées par les femmes de la région. Au lieu de cela, ils ont allégué que Smriti Irani essayait de « polariser les gens ».

L’un des ministres a déclaré que Mamata Banerjee avait assuré que les coupables seraient punis.

“Le viol n’a pas de religion. Les crimes contre les femmes n’ont pas de religion. Le ministre de l’Union, Smriti Irani, a tenu une conférence de presse à Sandeshkhali dans le seul but de polariser les masses et d’opposer les communautés les unes aux autres. Voulez-vous déclencher une émeute communautaire au Bengale ?” a demandé Chandrima Bhattacharya, leader de Trinamool et ministre du Bengale occidental.

Birbaha Hansda, une autre ministre du Bengale, a également attaqué Smriti Irani mais n’a pas nié les allégations d’exploitation sexuelle formulées par les femmes de Sandeshkhali.

“Le ministre de l’Union, Smriti Irani, a tenté de semer la discorde entre les femmes sur la base de la religion. En tant que femme, je le condamne avec véhémence. Notre dirigeante, Mamta Banerjee, a déclaré que si quelque chose se produisait effectivement et que les coupables étaient reconnus coupables, ils seraient punis. “, a déclaré Birbaha Hansda.

Nusrat Jahan, députée de Trinamool Lok Sabha de Basirhat, la circonscription qui couvre Sandeshkhali, a également rompu son silence mardi.

Les femmes manifestent à Sandeshkhali depuis la semaine dernière.

L’absence de Cheikh Shahjahan, en fuite depuis que la Direction de l’application des lois a tenté de perquisitionner ses locaux, a enhardi les femmes.

Publication Instagram de Nusrat Jahan.

Bien que Nusrat Jahan ait été active sur Instagram et ait marqué la semaine de la Saint-Valentin avec des publications sur Rose Day (7 février) et Teddy Day (10 février), ce n’est que mardi (12 février) qu’elle a trouvé le temps de parler des femmes et de leurs allégations.

“Quand Shahjahan Sheikh et ses acolytes détiennent des femmes hindoues en détention et les violent dans le bureau du TMC, Nusrat Jahan, député du TMC de Basirhat (dont Sandeshkhali fait partie) est en train de réaliser des bobines pour Insta et Facebook ! Honte à Mamata Banerjee et ses députés”, a publié mardi l’unité du Bengale occidental du BJP.

Message du Bengal BJP sur X sur Sandeshkhali, remettant en question les publications sur les réseaux sociaux du député de Basirhat Nusrat Jahan.

“Dans une situation aussi critique, il ne faut pas provoquer ni inciter les autres, mais soutenir l’administration de l’État de manière unie. Le gouvernement de l’État fait le nécessaire et les responsables aident sans relâche les habitants”, a déclaré Nusrat Jahan.

“Cet incident ne doit pas être politisé. C’est notre travail d’éteindre l’incendie. Ne pas jeter de l’huile sur le feu… En tant que représentant du public, je suis en contact permanent avec les autorités”, a ajouté Nusrat Jahan.

Cependant, les affirmations de Nusrat Jahan selon lesquelles les responsables du gouvernement du Bengale aidaient les habitants ne correspondent pas au récit de la présidente de la Commission nationale pour les femmes, Rekha Sharma.

« D’après mon équipe qui s’est rendue à Sandeshkali, la police a porté plainte contre les proches des femmes victimes au lieu de déposer plainte. Les villageois sont terrifiés à la fois par les crétins et par la police. C’est ainsi que Mamta traite les femmes au Bengale occidental », Rekha Sharma a posté sur X.

“NCW est profondément troublée par les informations faisant état de séquestrations et de viols injustifiés de femmes hindoues à Basirhat, au Bengale occidental, par Cheikh Shahjahan au bureau du parti TMC. Nous condamnons ces incidents et demandons une action rapide”, a écrit NCW sur X le 10 février.

Le NCW a déclaré avoir également « écrit une lettre au DGP du Bengale occidental pour une intervention immédiate et la fourniture de soins médicaux aux victimes ».

La Haute Cour de Calcutta a pris connaissance suo motu des allégations d’agression sexuelle de femmes « sous la menace d’une arme » et de transfert de terres tribales à Sandeshkhali, dans le district de North 24 Parganas au Bengale occidental, et a demandé un rapport au gouvernement de l’État avant le 20 février.