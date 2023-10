Horreur de possession effrayante d’Argentine

En 2018, un film d’horreur effrayant et effrayant d’Argentine intitulé Terrifié frapper Frisson après avoir fait ses débuts à Fête fantastique. Le scénariste-réalisateur Demián Rugna suit un chemin similaire (avec une sortie en salles entre les deux) avec son dernier film, Quand le mal se cacheun film qui prouve Terrifié Ce n’était pas un hasard en déployant ses propres cauchemars particulièrement sombres.

Terrifié déroule son histoire d’horreur surnaturelle dans un quartier quelconque de Buenos Aires ; Quand le mal se cache déplace l’action dans une zone plus rurale, mais trouve des gens ordinaires qui ne sont pas moins affligés de découvrir des événements surnaturels parmi eux. Les frères Pedro (Ezequiel Rodríguez) et Jimmy (Demián Salomón) vivent et travaillent ensemble dans une ferme, un arrangement précipité par la séparation traumatisante de Pedro d’avec sa femme et ses enfants quelques années auparavant. Une nuit, ils entendent des coups de feu dans la campagne et découvrent après enquête le corps mutilé d’un inconnu entouré d’un tas d’instruments mystérieux. En suivant des indices sur la maison d’un voisin, ils découvrent « un possédé », un jeune homme tellement infecté par le mal qu’il est devenu moins une personne qu’une montagne de chair sensible, gonflée, sifflante et dégoulinante de chatte. Les frères apprennent que l’étranger mort venait accomplir le rituel approprié qui empêcherait « le pourri » de se propager, mais il a été abattu par quelqu’un ou quelque chose avant que cela n’arrive.

Image: Frémir

Avec cette séquence d’ouverture, Quand le mal se cache établit quelques points d’histoire importants. Il y a des règles, voyez-vous, concernant la possession ; la première est que vous ne pouvez pas simplement tuer le vaisseau et mettre fin au problème, car « on ne tue pas le mal comme ça ». La possession est un phénomène connu (bien que rare) ; il existe des personnes appelées « nettoyeurs » spécialement compétentes pour lutter contre ce fléau ; et la police est chargée de les convoquer pour faire face aux épidémies de mal. Il y a une absence notable de tout élément religieux : généralement, les récits d’exorcisme reposent sur des prêtres catholiques, mais dans Quand le mal se cache, les personnages remarquent que « Dieu est mort » et que « le temps des églises est terminé ». Les forces de l’ordre sont également curieusement vérifiées ; Malgré le sentiment général selon lequel il est très, très indésirable d’avoir un « possédé » dans les parages, les flics locaux ont traîné les talons pour faire quoi que ce soit à l’égard du voisin de Pedro et Jimmy. Et comme « le pourri », apprend-on bientôt, est contagieux, les choses commencent bientôt à s’envenimer – une situation encore pire lorsque les frères et un troisième voisin décident de jeter la carcasse sifflante de la victime de possession, en quelque sorte encore en vie, à quelques kilomètres de leur propriété. les lignes sont la meilleure solution.

Il ne faut pas longtemps avant que le spectateur s’habitue à Quand le mal se cache» version tordue de la réalité, et Rugna augmente continuellement les niveaux d’effroi alors que les frères (en particulier Pedro, qui est déterminé à retrouver ses enfants) réalisent que le seul moyen d’échapper au mal est de le distancer. Même cela s’avère intimidant, cependant, car la malédiction de possession n’est pas sans rappeler un virus zombie, s’infiltrant de son patient zéro et infectant tous ceux qu’il rencontre – et les frères ressentent tous deux des niveaux croissants de culpabilité, sachant qu’ils ont encouragé cela en traînant « les pourris ». à l’air libre. Le plus pénible est que les personnes infectées se comportent de manière surprenante, cruelle, manipulatrice et violente, Rugna tournant les vis de manière experte. Il y a des frayeurs véritablement choquantes et des moments subtils d’agonie effrayante, tous deux véhiculés par des images qui rivaliseront pour le temps d’écran dans vos cauchemars.

Image: Frémir

Malgré ses horreurs sanglantes, peut-être la partie la plus effrayante de Quand le mal se cache c’est qu’il transmet un tel sentiment d’inévitabilité et d’impuissance. Malgré toutes les règles que ses protagonistes apprennent qu’ils doivent suivre pour assurer leur survie, et tous les rituels apparemment élaborés que les « nettoyeurs » sont capables d’accomplir, il existe un sentiment sous-jacent que les ténèbres ne pourront jamais être vaincues, surtout dans un monde où « le mal aime les enfants et les enfants aiment le mal » et « le mal en sait plus sur vos peurs que vous-même ». Ce sont des sentiments que de nombreux films sur le thème de la possession visent à explorer, mais Quand le mal se cache les aborde de son propre point de vue sombre, graveleux, dérangeant et complètement imprévisible. Si vous voulez un rendez-vous inoubliable avec un démon à Halloween, c’est le film à choisir.

Quand le mal se cache sort en salles le 6 octobre; il arrive le Shudder le 27 octobre.

