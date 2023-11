Horreur d’armes à feu à Madrid alors que l’ancien chef du Parti populaire espagnol est pris dans une embuscade et touché au visage

Alejo Vidal-Quadras a été abattu dans la rue Núñez de Balboa à Salamanque, Madrid

Un ancien homme politique de 78 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital alors que la police recherche le tireur.







L’ancien chef du Parti populaire espagnol en Catalogne a été touché au visage jeudi à Madrid, a indiqué la police.

Alejo Vidal-Quadras, 78 ans, a été abattu dans la rue Núñez de Balboa, dans le quartier riche de Salamanque, au centre de Madrid, vers 13 h 30, alors qu’il rentrait chez lui après un service religieux, selon des témoins.

Un porte-parole de la protection civile a déclaré que Vidal-Quadras était resté conscient et avait été transporté d’urgence à l’hôpital Gregorio Marañón voisin, tandis que la police recherche actuellement deux personnes qui ont fui les lieux à moto, le tireur portant un casque noir.

Des témoins ont décrit l’agresseur comme un « jeune et petit homme » qui portait un jean et un manteau sombre et qui semblait attendre le passage de l’homme politique.

Les deux hommes n’ont échangé aucun mot, le tireur se serait avancé et aurait fait exploser Vidal-Quadras à bout portant avant de sauter sur la moto pilotée par un complice.

La police a bouclé la zone où la fusillade a eu lieu. Aucune arrestation n’a encore été effectuée, a indiqué la police. Le mobile de la fusillade n’a pas encore été établi.

Vidal-Quadras est photographié ici en 2009

Travail de police sur le site où Alejo Vidal-Quadras, ancien chef du Parti populaire espagnol dans la région de Catalogne, a été abattu d’une balle au visage, à Madrid, Espagne, le 9 novembre 2023.

Le personnel de l’hôpital a ensuite confirmé à El Pais que Vidal-Quadras se trouve dans un état stable et souffre d’une seule blessure par balle à la mâchoire.

Le président du Parti populaire, Alberto Nunez Feijoo, a déploré la fusillade et a souhaité le rétablissement de M. Vidal-Quadras.

Vidal-Quadras était à la tête du PP de centre-droit en Catalogne et a également été vice-président du Parlement européen de 2009 à 2014, lorsqu’il a quitté le groupe pour rejoindre le parti Vox nouvellement créé.

La cellule des homicides de la police de Madrid a ouvert une enquête sur cette affaire tandis que les équipes médico-légales parcourent les lieux.

Le président de Vox, Santiago Abascal, a déclaré qu’il pensait que la vie de M. Vidal-Quadras n’était pas en danger immédiat.

“Dieu merci, il semble qu’Alejandro Vidal-Quadras soit hors de danger”, a déclaré M. Abascal.