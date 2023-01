Horreur CCTV montre une femme traînée à sa mort pendant une HEURE sur plus de six miles après un mystérieux accident le jour de l’An

HORRIFIC CCTV a révélé qu’une femme a été traînée à mort pendant une heure le jour du Nouvel An après un tragique accident de voiture.

Le corps d’Anjali Singh a été entraîné derrière la voiture qui est entrée en collision avec elle alors qu’elle revenait du travail en scooter aux premières heures du 1er janvier sur environ six miles.

Une vidéosurveillance horrible a montré la voiture accélérant, entraînant le corps d’Anjali derrière elle Crédit : Jam Press

Anjali, une responsable des événements de 20 ans, aurait conduit son scooter à Delhi, en Inde, lorsque l’accident d’horreur s’est produit.

Des images de vidéosurveillance, que The Sun a choisi de ne pas diffuser, sont apparues montrant son corps traîné derrière la voiture qui l’a heurtée.

La police locale affirme que le conducteur de la voiture, occupée par cinq hommes dans la vingtaine, a continué à conduire sur des kilomètres.

Selon un rapport de The Indian Express, Anjali a été tiré le long de la route pendant près d’une heure vers 2h30 du matin, tandis qu’au moins cinq appels d’urgence ont été passés à la police par des témoins.

Un témoin oculaire a déclaré à la publication : “C’était horrible. J’étais à l’extérieur de mon magasin quand j’ai entendu un bruit et j’ai vu le corps traîné sous la voiture.

“J’ai crié sur l’accusé mais personne ne s’est arrêté. Ils faisaient demi-tour. J’ai appelé la police et j’ai poursuivi les hommes mais ils jouaient de la musique forte.”

La famille d’Anjali a allégué qu’elle avait été agressée sexuellement parce que son corps avait été découvert nu, mais le rapport d’autopsie de la police a déclaré qu’il n’y avait “aucune blessure suggérant” cela.

Le responsable de la police de Delihi, Sagar Preet Hooda, a déclaré que la cause provisoire du décès était “un choc et une hémorragie dus à une blessure à la tête, à la colonne vertébrale, au fémur gauche et aux deux membres inférieurs”.

Les cinq hommes sont en garde à vue, accusés d’homicide coupable et d’avoir causé la mort par négligence.

La force a confirmé que l’accusé avait affirmé avoir emprunté la voiture à un ami et s’était précipité dans la panique après avoir heurté Anjali, sans se rendre compte que son corps était traîné derrière eux.

Les hommes accusés ont déclaré qu’ils n’avaient pas entendu ses cris par-dessus leur musique forte, alors que les médias ont laissé entendre qu’ils étaient ivres.

Les flics sont aidés dans leur enquête par une femme qui conduisait le scooter d’Anjali, qui avait fui les lieux dans la peur.

Le ministre indien de l’Intérieur, Amit Shah, a ordonné au commissaire de police de Delhi, Sanjay Arora, de mener une enquête sur la réponse de la police à l’accident.

Les accidents de la route sont fréquents en Inde, mais cette affaire a attiré une large attention en raison de sa nature horrible et du fait qu’elle s’est produite une nuit où la police de Delhi avait 18 000 agents en patrouille dans la ville.

Cela survient quelques jours seulement après que la superstar indienne du cricket Risabh Pant ait eu la “chance de survivre” à un accident violent alors qu’il conduisait sa Mercedes GLE dans son pays d’origine.

La voiture de Pant a basculé plusieurs fois et a pris feu, mais le gardien de guichet populaire s’est échappé avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.