Horreur alors qu’une petite fille britannique meurt après être tombée dans la piscine de l’hôtel pendant des vacances en famille

Un bambin BRITANNIQUE est décédé tragiquement après être tombé dans la piscine d’un hôtel lors de vacances en famille à Majorque.

La fillette de 17 mois a été retrouvée par ses parents flottant dans l’une des piscines de l’hôtel à Port d’Alcúdia.

L’incident tragique s’est produit à Port d’Alcúdia, Majorque Crédit : AFP

Elle aurait été admise à l’hôpital dans un état critique mardi, mais des sources ont confirmé à Ultima Hora qu’elle était décédée jeudi.

Le point de vente rapporte que, selon la police locale d’Alcúdia, les parents de la jeune fille l’ont trouvée flottant dans la piscine de l’hôtel où ils séjournaient.

L’un des sauveteurs de l’hôtel a tenté de prodiguer les premiers soins jusqu’à l’arrivée des secours.

Des policiers locaux, la Garde civile et une ambulance se sont précipités à l’hôtel et environ une heure plus tard, des médecins ont réussi à réanimer la petite fille.

Le bambin a été transporté d’urgence aux soins intensifs de l’hôpital Son Espases dans un état critique.

Sa mort tragique a été confirmée jeudi à 17 heures.