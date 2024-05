Horreur alors qu’une personne est aspirée dans le moteur d’un avion et tuée à l’aéroport d’Amsterdam devant des passagers terrifiés

Une personne est décédée à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam après avoir été aspirée dans le moteur d’un avion.

Aujourd’hui (29 mai), une personne à l’aéroport néerlandais a été coincée dans le moteur d’un KLM Cityhopper Embraer E190.

Selon NL Times, les autorités ont été alertées vers 15 heures, heure locale, ce qui a obligé les services d’urgence à se précipiter sur les lieux.

Ils rapportent également que des passagers et des membres d’équipage se trouvaient à bord du vol lorsque quelqu’un a été aspiré dans le moteur.

L’avion en question était le vol KLM 1341, qui devait quitter Amsterdam pour Billund, au Danemark.

Schiphol a déclaré dans un communiqué : « Aujourd’hui, il y a eu un horrible incident au cours duquel une personne s’est retrouvée dans un moteur d’avion.

« Nos pensées vont aux proches et la Police militaire royale enquête sur cet incident. »

L’aéroport Schiphol d’Amsterdam, où une personne est décédée après avoir été aspirée dans un moteur d’avion. (Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

La police militaire a annoncé plus tard que l’avion avait été évacué, les passagers et l’équipage étant débarqués de l’avion le temps qu’une enquête soit ouverte.

Pour l’heure, l’identité de la personne qui a été aspirée dans un moteur d’avion n’est pas encore connue.

Dans un communiqué, KLM a déclaré : « Un incident mortel s’est produit aujourd’hui à Schiphol au cours duquel une personne s’est retrouvée dans un moteur d’avion en marche.

« Malheureusement, cette personne est décédée. Le vol concerné était le KL1341 à destination de Billund.

« Nous prenons actuellement soin des passagers et des employés qui ont été témoins de l’incident de Schiphol.

« Les circonstances font actuellement l’objet d’une enquête. Pour plus d’informations – dès qu’elles seront disponibles – nous vous renvoyons à la Maréchaussée royale des Pays-Bas. »

Le ministre néerlandais de l’Infrastructure, Mark Harbers, a déclaré : « Terribles nouvelles concernant un accident mortel survenu aujourd’hui à Schiphol. Mes condoléances vont aux proches de la victime et aux personnes qui ont été témoins de l’accident. »

À l’heure actuelle, on ne sait pas si la personne décédée travaillait à l’aéroport. (Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

Le Bureau néerlandais de sécurité a envoyé trois inspecteurs à l’aéroport de Schiphol pour mener l’enquête initiale sur l’incident.

Selon NOS, rien n’est encore exclu quant à l’identité de la personne décédée ou à une cause possible de ce tragique incident.

Ce qui s’est passé et pourquoi dépendra des enquêtes qui viennent de commencer à le déterminer.

D’autres mises à jour sur cet incident seront probablement publiées par la Maréchaussée, qui avait fourni des informations sur le décès lors de son pages de réseaux sociaux.

Il a été confirmé qu’un décès était survenu, qu’une enquête avait été ouverte et que les passagers et l’équipage avaient été escortés hors de l’avion et soignés.

D’autres mises à jour ne seront qu’une question de temps.

Crédit d’image en vedette : Horacio Villalobos – Corbis/Corbis via Getty Images / Getty Stock Image

Sujets : Actualités mondiales