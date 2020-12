Une femme aurait été agressée avec un couperet à viande par sa fille adolescente aux petites heures du matin de Noël.

Les services d’urgence se sont précipités au domicile de la femme de 48 ans à Westmead dans l’ouest de Sydney après minuit vendredi pour la retrouver gravement blessée.

La police a été informée qu’un voisin est entré dans l’unité après avoir entendu les appels à l’aide de la femme et qu’ils ont été chassés par une jeune fille de 17 ans qui aurait été armée d’un couperet à viande.

Un autre témoin a trouvé la femme plus âgée plus tard dans le jardin avec de multiples blessures et a appelé une ambulance.

La police traite l’enquête comme un incident de violence domestique et il est entendu que la femme et l’adolescent sont liés.

La femme a été traitée sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital de Westmead où elle est dans un état grave.

Les agents ont fouillé la propriété et ont trouvé un couperet à viande sur les lieux qui a été saisi pour examen médico-légal.

La jeune fille de 17 ans a été arrêtée par des agents du commandement régional de la police de Cumberland et elle est en cours d’évaluation.

La police poursuit ses enquêtes sur l’attaque présumée.

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter Crime Stoppers: 1800 333 000 ou https://nsw.crimestoppers.com.au où les informations sont traitées en toute confidentialité.

Les membres du public ne doivent pas rapporter d’informations via les pages de médias sociaux de la police de NSW.