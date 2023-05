Horreur alors qu’une fille de 11 ans est attaquée par un chien « dangereux et fou » – avec une bête incontrôlable qui mutile également un homme de 74 ans et une femme de 20 ans

Un chien « DANGEREUX et fou » a attaqué une écolière, une retraitée et une jeune femme lors de trois attaques distinctes.

L’Alsacien s’est jeté sur ses victimes lors d’une promenade avec son propriétaire Faisal Waleed, 30 ans, en décembre.

Faisal Waleed, 30 ans, propriétaire du chien dangereusement incontrôlable Crédit : HOMMES MÉDIAS

La blessure de l’écolière, qui a dû être recousue Crédit : HOMMES MÉDIAS

Il a admis trois infractions pour avoir été le propriétaire d’un chien qui était dangereusement incontrôlable et a causé des blessures.

Hull Crown Court a appris comment la fillette de 11 ans avait subi une profonde blessure au poignet alors qu’elle rentrait de l’école à pied.

Waleed promenait le chien avec une laisse élastique quand il a attaqué.

Rachel Scott, poursuivante, a déclaré: « Le chien s’est jeté sur elle et s’est détaché de l’accusé. Il l’a mordue au poignet gauche, la faisant tomber au sol.

« Elle criait et pouvait voir du sang couler sur son bras. L’accusé a éloigné le chien, d’abord sans succès. En tirant une deuxième fois, il l’a lâchée. Un passant a vu ce qui s’était passé et l’a aidée et a appelé un ambulance. »

La jeune fille a eu besoin de plusieurs points de suture – et sa mère dit qu’elle souffre toujours de cauchemars et qu’elle n’a aucune sensation dans deux des doigts de sa main gauche.

« Elle a particulièrement peur de s’approcher de gros chiens.

« Les cauchemars continuent et les cauchemars la bouleversent énormément. Sa personnalité a changé. Elle a perdu beaucoup de confiance même maintenant six mois plus tard. »

Pendant ce temps, l’homme de 74 ans était sorti pour une promenade matinale à Victoria Dock à 8 heures du matin où il a été violemment attaqué par derrière.

Rachel Scott, poursuivante, a déclaré que le chien l’avait plaqué au sol pendant que son propriétaire tentait de l’éloigner de lui.

Il a été mordu au bras droit et aux deux épaules.

Waleed a proposé au retraité de l’argent et un taxi pour rentrer chez lui, mais la victime a refusé et s’est rendue à pied à l’hôpital.

La victime a déclaré: « Je suis maintenant très consciente de tout chien que je vois dans la rue. Je me sens maintenant très anxieuse lorsque je vois des chiens sans laisse.

« J’ai eu la chance de porter un manteau épais, qui a encaissé la plupart des dégâts. Je pense que si je ne l’avais pas porté, j’aurais été plus gravement blessé.

« J’ai souffert pendant quelques mois par la suite de douleurs dans les zones touchées, qui, heureusement, se sont maintenant estompées. J’ai parfois des flashbacks de l’incident, en particulier lorsque je me promène dans la zone où l’attaque s’est produite.

« Je me méfie de tout chien et regarde attentivement autour de moi chaque fois que je sors. J’ai même sauté sur un oiseau l’autre jour, ce que je ne pense pas avoir fait si je n’avais pas été attaqué. »

Juste un jour plus tard, une femme de 20 ans a été attaquée alors qu’elle se promenait avec sa mère à Lock Keepers Court à 19 heures lorsqu’elle a vu Waleed avec deux gros chiens.

Elle est tombée sur Waleed qui promenait deux chiens.

Le chien, qui était en laisse, a sauté vers elle et lui a mordu le bras droit.

Mlle Scott a déclaré: « Le chien a continué à lui mordre le bras et a sauté vers son visage. Cela a duré environ une minute. »

« Elle a maintenant une peur accrue des chiens. C’est très décevant pour elle parce qu’elle adore les chiens. »

Julia Baggs, atténuante, a déclaré: « Ce sont des infractions troublantes, qui ont entraîné des blessures profondément désagréables. » Waleed a obtenu le chien de quelqu’un qu’il ne connaissait pas et c’était principalement comme compagnie pour lui.

« Il vivait seul à l’époque dans un appartement sur Victoria Dock », a déclaré Mlle Baggs. Il était clairement aux prises avec le comportement du chien et ne savait pas qu’il allait être agressif.

« Le chien a été détruit. »

Le juge John Thackray KC a déclaré à Waleed : « Les trois victimes ont été attaquées et blessées. Vos victimes ont dû être terrifiées. Il a dû être évident pour vous, sinon avant le premier incident, puis inévitablement après le second, que votre chien pouvait se comporter dangereusement. .

« Vous vous êtes comporté avec un mépris téméraire pour la sécurité des autres. Les incidents auraient si facilement pu entraîner un décès. Seule la bonne fortune l’a empêché.

« Naturellement, vos actions ont eu un effet profond sur vos victimes. Il se peut qu’elles ne se remettent jamais complètement de ces attaques.

Waleed a été emprisonné pendant deux ans et interdit indéfiniment de posséder un chien.