Horreur alors qu’une femme sans-abri dormait dans un sèche-linge à la station-service pendant la crise du logement

Une femme sans-abri a été retrouvée en train de dormir dans un sèche-linge dans une station-service, alors que la crise du logement en Irlande se poursuit

Le problème en Irlande a atteint “des proportions inimaginables” selon le social-démocrate Gary Gannon, qui a critiqué l’inaction du gouvernement sur la question.

Au total, 11 632 personnes sont désormais enregistrées comme sans-abri en Irlande Crédit : Getty Images – Getty

TD Gary Gannon a critiqué la crise des sans-abri en Irlande Crédit : Garrett White – Le Soleil

Selon Streetlink Homeless Support, une femme dormait dans un sèche-linge de taille industrielle à l’extérieur d’un garage du côté nord de Dublin.

M. Gannon, 35 ans, a déclaré qu’avec plus de 11 000 personnes actuellement sans abri dans le pays, les gouvernements successifs “n’ont montré aucun appétit pour la lutte”.

S’adressant à Newstalk, les sociaux-démocrates Teachta Dála (un député irlandais) ont déclaré: “C’est dévastateur en termes d’images, de chagrin, la douleur de ce choix qu’une personne dans les rues de Dublin doit faire est tout simplement incompréhensible.

“Cela touche tous les sens humains que vous avez. Je pense que mon cœur s’est brisé pour la femme.”

“Les gouvernements successifs n’ont pas du tout maîtrisé la crise des sans-abri et cela se voit dans ces histoires vraiment tragiques.”

Et malgré des chiffres astronomiques, M. Gannon a noté que le nombre réel de sans-abri pourrait ne jamais être connu, beaucoup s’effondrant sur les canapés de parents ou dormant sur le sol du salon d’un ami.

Il a ajouté: “Nous avons une crise absolue aux proportions inimaginables qui se produit dans cette ville en ce qui concerne l’absence d’un logement.”

Un total de 11 632 personnes sont désormais enregistrées comme sans-abri en Irlande selon les chiffres du gouvernement, un nouveau record.

C’est le sixième mois consécutif que le nombre de personnes en hébergement d’urgence atteint un nouveau pic, malgré la mise en place d’une interdiction temporaire d’expulsion.

Les chiffres officiels du ministère du Logement publiés en décembre montrent qu’il y avait 8 190 adultes et 3 442 enfants enregistrés comme sans-abri.

Le chiffre total pour novembre était de 11 542 personnes, un décompte qui exclut les sans-abri.

Wayne Stanley, directeur exécutif des Simon Communities of Ireland, a déclaré que les chiffres de décembre sont particulièrement sombres étant donné qu’il y a normalement une accalmie à Noël.

Il a déclaré: «Il est profondément bouleversant de voir le sans-abrisme continuer à augmenter

«Nous observons généralement une tendance en décembre où le nombre de personnes dépendant d’un hébergement d’urgence pour sans-abri diminue alors que la famille et les amis offrent un répit pendant la période de Noël.

« Bien que ce soutien ait été à nouveau évident le mois dernier et que nous ayons constaté une baisse du nombre de familles et d’enfants sans abri, nous avons globalement constaté une augmentation en décembre pour la première fois en six ans.

“C’est une indication supplémentaire de la nécessité pour 2023 d’être une année de livraison pour ceux qui sont au plus fort de la crise actuelle du logement.”

En octobre, le Cabinet a approuvé une interdiction d’expulsion, ce qui signifie que les propriétaires ne peuvent expulser aucun locataire pendant les mois d’hiver.

Introduite à partir de novembre, l’interdiction restera en place jusqu’à fin mars 2023.