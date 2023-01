Horreur alors qu’une femme meurt dans un incendie dévastateur à Mansfield avec des flics lançant une enquête pour trouver la cause de l’incendie meurtrier

Les COPS ont lancé une enquête après qu’une femme a été retrouvée morte dans un incendie dévastateur.

L’homme de 57 ans est décédé après l’incendie de Forest Town, Mansfield, Nottingham.

Une femme est décédée dans un incendie à Nottingham

Des policiers et des pompiers ont été appelés sur Princess Avenue à 17h30 jeudi.

Une alarme incendie a alerté les voisins et ils ont appelé les secours.

La femme a été déclarée morte sur les lieux. Sa famille a été informée et la cause exacte de l’incendie fait l’objet d’une enquête approfondie

Une présence policière et sapeurs-pompiers resteront sur place dans la nuit.

L’inspecteur en chef Paul Hennessy, de la police du Nottinghamshire, a déclaré: «Il s’agit d’un incident incroyablement tragique, et nos pensées vont à sa famille et à ses amis.

“Des agents seront sur les lieux dans la nuit pour mener une enquête complète avec nos collègues pompiers.”

Le directeur du groupe Chris Emmott, du service d’incendie et de sauvetage du Nottinghamshire, a ajouté: «Au nom du service d’incendie et de sauvetage du Nottinghamshire, je voudrais exprimer mes condoléances à la famille et aux amis de la femme en cette période difficile.

“Nous sommes reconnaissants à la communauté locale pour sa patience et sa compréhension pendant que nous enquêtons sur la cause de cet incendie.”