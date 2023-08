Horreur alors qu’une écolière est agressée sexuellement par un inconnu promenant son chien – avec une chasse à l’homme urgente lancée

Une chasse à l’homme urgente a été lancée après qu’une écolière a été agressée sexuellement par un inconnu qui promenait son chien.

Les flics enquêtent après que la jeune fille a été attaquée à Pelsall dans le Black Country le 9 février.

La police des West Midlands est à la recherche de cet homme Crédit : BPM

L’homme, décrit comme étant dans la trentaine et mesurant environ 5 pieds 9 pouces, aurait promené un Yorkshire Terrier.

Il portait un jogging noir et un manteau avec sa capuche relevée – et avait une barbe courte et une carrure mince.

La police des West Midlands a maintenant publié un e-fit dans le but urgent de retrouver l’homme.

Un porte-parole a déclaré : « Reconnaissez-vous cet homme ?

« Nous avons produit un e-fit d’un homme avec qui nous aimerions parler après qu’une écolière a été agressée sexuellement à The Cornfields, près de Coronation Road, à Pelsall.

« L’incident s’est produit vers 8h30 le 9 février de cette année. L’homme est décrit comme étant âgé de 30 à 40 ans, mince, mesurant environ 5 pieds 9 pouces à 6 pieds et portait un jogging noir et un manteau.

« Il avait sa capuche avec une courte barbe. Il avait un chien avec lui qui était censé être du type Yorkshire Terrier. »

Quiconque le reconnaît doit appeler le 101 en citant le numéro d’enquête criminelle 20/174488/23.