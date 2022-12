Horreur alors qu’une adolescente «violée dans une station balnéaire» – avec des flics lançant une chasse à l’homme avec un tatouage distinctif à la clavicule

Une ADOLESCENTE aurait été violée dans une station balnéaire – alors que les flics lancent une chasse urgente à un homme avec un tatouage distinctif sur la clavicule.

L’incident se serait produit dans le quartier de St Columb Minor à Newquay, en Cornouailles, dans la soirée du 27 novembre.

Le viol présumé aurait eu lieu à Newquay, Cornwall, le 27 novembre

L’inspecteur-détective de la police du Devon et de Cornwall, Rick Milburn, a déclaré: «L’attaque a eu lieu entre 18 heures et 19 h 30 dans la région de Penwartha Close et Stafford Close.

“La jeune fille marchait seule lorsqu’elle a été approchée par un inconnu qui l’a agressée.”

“L’homme est décrit comme blanc, âgé de 20 à 30 ans et avait les cheveux bruns avec une touffe sur le devant, une mâchoire pointue et un accent londonien.

«Il portait un T-shirt gris avec un jean bleu foncé.

“Il a également été rapporté qu’il avait un petit tatouage circulaire visible sur sa clavicule gauche de la taille d’une pièce de deux pence.

«Il y avait une épaisse ligne orange qui traversait le centre de celui-ci; semblable à un panneau d’interdiction d’entrée dans sa conception.

«Le tatouage a également été décrit comme fané et de mauvaise qualité.

« La jeune fille est prise en charge par sa famille et des agents spécialement formés.

“Toute personne disposant d’informations ou qui se trouvait dans la zone avant, pendant ou après l’attaque et qui aurait pu remarquer quelque chose de suspect est priée de contacter l’équipe d’enquête dès que possible.

«Nous gardons l’esprit ouvert si l’attaquant est un résident de Newquay, Cornwall, ou de l’extérieur de la zone, donc si la description du suspect ou la conception distincte du tatouage vous semble familière mais que vous n’êtes pas local à Newquay, s’il vous plaît contactez-nous immédiatement car ces informations pourraient être vitales pour notre enquête.

« De tels incidents restent rares, mais nous comprenons que cela puisse inquiéter les résidents locaux et les patrouilles ont été intensifiées dans la région pour rassurer notre communauté et elles resteront en place tout au long du week-end.

« Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police via 101 ou 101@dc.police.uk en citant le numéro de référence 50220049142. »

Les informations peuvent également être transmises de manière anonyme à Crimestoppers, un organisme de bienfaisance indépendant, en appelant le 0800 555111 ou via www.crimestoppers-uk.org.