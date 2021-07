Horreur alors qu’un vétérinaire meurt du virus Monkey B qui fait gonfler le cerveau après avoir disséqué deux primates morts en Chine

Un EFP, qui est devenu le premier cas humain du virus Monkey B qui gonfle le cerveau en Chine, est décédé.

L’homme de 53 ans a présenté des symptômes précoces de nausées et de vomissements, un mois après avoir disséqué deux singes morts début mars.

Il s’est fait soigner dans plusieurs hôpitaux et est finalement décédé le 27 mai, Global Times rapports.

Aucun de ses contacts étroits n’a été infecté par la maladie et cela ne présente pas de risque pour la santé publique, seuls les travailleurs entrant en contact avec des singes et des animaux en Chine étant à risque.

Le virus Monkey B est normalement transmis par contact direct et échange de fluides corporels, tout comme le virus de l’herpès simplex (HSV) chez l’homme, selon le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies.

Le CDC chinois a déclaré que le chercheur décédé était un « chirurgien vétérinaire (homme) qui travaillait dans un institut spécialisé dans l’élevage de primates non humains et la recherche expérimentale à Pékin ».

« Il a disséqué deux singes morts les 4 et 6 mars et a eu des nausées et des vomissements suivis de fièvre avec des symptômes neurologiques un mois plus tard.

« En conséquence, le patient a consulté des médecins dans plusieurs hôpitaux mais est finalement décédé le 27 mai », a-t-il déclaré dans son communiqué hebdomadaire publié la semaine dernière.

Semblable au coronavirus, les premiers symptômes du virus Monkey B ressemblent à ceux de la grippe, notamment de la fièvre et des frissons, des douleurs musculaires, de la fatigue, des maux de tête.

Les symptômes peuvent varier entre un jour et trois semaines.

Avec le temps, la personne infectée par le virus peut développer de petites cloques dans la plaie, tandis que d’autres symptômes incluent un essoufflement, des nausées et des vomissements, des douleurs abdominales, le hoquet.

À mesure que la maladie s’aggrave, le virus peut entraîner un gonflement du cerveau et de la moelle épinière, entraînant des symptômes neurologiques et inflammatoires, des problèmes de coordination musculaire, des lésions cérébrales et des lésions graves du système nerveux pouvant éventuellement entraîner la mort.

Le taux de mortalité des infections à BV est de 70 à 80 % et a été identifié pour la première fois en 1932.

On pense qu’il n’a infecté que 50 personnes jusqu’en 2020, dont 21 sont décédées.

« Bien que le risque de transmission secondaire semble minime, un cas de transmission interhumaine du virus de l’herpès B a déjà été documenté », a déclaré le CDC.

Il a ajouté que les infections par le virus du singe ont principalement impliqué « des vétérinaires de primates, du personnel de soins aux animaux ou des chercheurs de laboratoire en Amérique du Nord ».

Outre le chercheur décédé, des échantillons comprenant du «liquide céphalo-rachidien (LCR), du liquide vésiculeux, du sang, des aspirations des voies respiratoires, un écouvillon nasal, un écouvillon de gorge et du plasma» ont également été prélevés sur deux de ses contacts étroits.





«Cela impliquait que la VB chez les singes pourrait constituer une menace zoonotique potentielle pour les travailleurs.

« Il est nécessaire d’éliminer la VB lors du développement de colonies de rhésus spécifiques exemptes d’agents pathogènes et de renforcer la surveillance chez les macaques de laboratoire et les travailleurs en Chine », a déclaré le CDC chinois.

Il n’y a eu aucune infection à BV mortelle ou même cliniquement évidente en Chine avant 2021.