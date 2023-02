Horreur alors que la tête coupée d’une femme et un sac de parties du corps retrouvés dans un parc parisien à seulement 1,6 km de la gare du Nord

La POLICE a retrouvé la tête coupée et d’autres parties du corps d’une femme dans un parc parisien.

Les parties du corps démembrées ont été retrouvées réparties entre des sacs dans le parc des Buttes-Chaumont au nord-est de Paris ce matin.

Les enquêteurs recherchent toujours d’autres parties du corps dans le parc

Le parc parisien populaire a été fermé dans l’attente d’une enquête plus approfondie Crédit : AFP

La police est sur les lieux et attend l’arrivée des médecins légistes pour examiner les restes horribles.

Le premier morceau de corps a été retrouvé lundi dans le parc par des jardiniers qui ont découvert le bassin de la victime dans un sac plastique, selon une source proche du dossier.

La tête décapitée a ensuite été retrouvée ce matin avec l’aide du personnel du parc.

Le journal parisien a rapporté que le bas du torse avait également été retrouvé avec la tête coupée aujourd’hui, caché sous le feuillage dans un endroit éloigné du parc.

Une source a déclaré au journal que : Évidemment, le corps a été coupé habillé. Le cadavre n’était pas en état de putréfaction, ce qui semble attester d’un décès récent.”

Il est trop tôt pour que la police sache identifier la victime ou établir comment et quand elle est décédée jusqu’à ce qu’une autopsie du corps ait eu lieu.

Le parc des Buttes-Chaumont est fermé au public depuis 15 heures hier après la première sinistre découverte.

Depuis, les enquêteurs recherchent d’autres parties du corps.

Situé dans le 19e arrondissement de Paris, le parc est l’un des plus grands espaces verts de la capitale et une destination appréciée des familles et des coureurs.

La police a maintenant lancé une enquête pour meurtre et une vaste opération de recherche est en cours dans tout le parc, y compris une équipe de plongée spécialisée qui fouille le lac.

La police judiciaire est arrivée sur les lieux Crédit : BFM TV